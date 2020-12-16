Как сделать подбор запчастей онлайн надежным и безопасным

Например, рост продаж восьми самых популярных позиций на сервисе UREMONT составил в среднем 22,8% за полгода (с 1.06.20 по 1.12.20).

Эксперты федеральной автомобильной экосистемы UREMONT, которая предоставляет полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию авто, подтверждают, что онлайн-покупка запчастей становится популярной.

● экономия времени и денег: нет необходимости посещать несколько торговых точек;

В 2019 году российское исследовательское агентство в области e-commerce Data Insight исследовали рынок автотоваров. Выяснилось, что общее число онлайн-заказов выросло на 11%, а объем онлайн-продаж увеличился на 18% по сравнению с 2018 годом. По оценке « Global Market Insights », мировой рынок e-commerce в сегменте автозапчастей и автотоваров через пять лет может увеличиться до $30 млрд. Говорить об итогах 2020 года рано, но тенденция очевидна: рынок онлайн-продаж запчастей будет расти, и покупатели будут делать выбор именно в пользу интернет-шопинга. Не в последнюю очередь на смещение потребительского фокуса повлияла пандемия и связанные с ней экономические сдвиги.

2020 год внес свои коррективы в поведение различных бизнесов: абсолютное большинство компаний сделали упор на онлайн-продажи. Локдаун сильно повлиял на покупательское поведение: по результатам опроса компаний Google и Kantar, доля тех, кто ищет товары онлайн, за этот год выросла на 10-20% во всех возрастных категориях.

Аналитики Data Insight считают, что в дальнейшем интерес покупателей в России к онлайн-продажам будет только увеличиваться, и к 2024 году объем продаж в e-commerce превысит 7 трлн рублей. Объясняется рост тем, что за карантин у россиян выработались новые потребительские привычки.

Как выбрать надежную онлайн-площадку



Главная проблема онлайн-торговли для потребителя — проверить товар перед покупкой невозможно. Поэтому необходимо придерживаться нескольких правил выбора надежной торговой площадки. Как проверить, что продают на сайте?

1. Подбирайте запчасти по VIN-коду вашего авто. Например, на сайте Uremont с помощью кода можно сразу найти именно ваш автомобиль в системе и подобрать для него нужную деталь на карте.

2. Проверьте данные о компании, у которой вы приобретаете запчасти. Компания или ИП должны быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, на сайте должна быть указана вся контактная и юридическая информация.

3. Свяжитесь с поддержкой интернет-магазина, если возникли сложности с подбором деталей. Некоторые крупные игроки на рынке ввели удобную систему поиска запчастей. Например, в разделе «Подбор запчастей» на сайте UREMONT есть наглядная раскладка по каждому авто, чтобы облегчить поиск нужной детали. Но порой без помощи консультанта обойтись очень сложно. Наличие службы поддержки показывает, насколько серьезно бизнес относится к клиентам.

4. Ищите официальный сайт производителя запчастей. Иногда оригинальные запчасти и их аналоги отличаются только ценой в пользу последних. Но бренд неоригинальной запчасти может быть вам незнаком. Перед покупкой обязательно проверьте, есть ли у производителя официальный сайт. Если сайта нет, подумайте — может, лучше поискать что-то другое?

5. Сравнивайте цены в разных интернет-магазинах. Всегда используйте прайс-агрегаторы, чтобы найти сайт с оптимальным сочетанием цены и сервиса. Помните, самый дешевый сайт с низкими ценами на запчасти еще не означает безопасный. Скорее, наоборот.

Еще один неоспоримый факт, который влияет на покупательский выбор — доверие к крупным агрегаторам. В этом неоспоримое преимущество платформы UREMONT: сервис присутствует практически во всех крупных городах России, поэтому о прозрачности сделки можно не беспокоиться. Здесь можно быстро и удобно найти все необходимые запчасти от проверенных поставщиков.