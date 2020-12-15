SEO-оптимизация для KIA Motors в Санкт-Петербурге или как в 3 раза увеличить поисковый трафик

Мы начали работу над проектом в августе - июле 2019 года. На этапе предварительного аудита мы обнаружили стагнацию трафика и нулевую видимость сайта по коммерческим запросам.

Учитывая ограничения импортера, продвинуть сайт в органической выдаче по сервису и продаже новых автомобилей KIA.

Задача, которая стояла перед нами

● Править код невозможно, доступ к правкам существует на уровне административной панели, которая имеет ограниченный функционал.

● Добавление новых страниц возможно в ограниченном количестве и в определенных разделах;

В рамках работы над оптимизацией нам необходимо было учитывать ограничения импортера (они существуют для всех официальных дилеров бренда), вот их часть:

Наталья Шкута , руководитель отдела SEO Tandem Group, рассказала, как за год работы над проектом удалось в 3 раза увеличить посещаемость.

Поисковая оптимизация для официальных автодилеров всегда требует особого подхода. Дилеры редко проводят работы по SEO, потому что для эффективной оптимизации в условиях ограничений импортера уже на этапе старта работ нужно не только знать о них, но иметь соответствующий опыт их использования и быть готовыми к специфическим скрытым трудностям. Подобных агентств на рынке — единицы.

С начала 2019 года посещаемость сайта была около 1200 визитов в месяц из поисковых систем, динамика отсутствовала

В июле 2019 года у сайта была нулевая видимость

Помимо ограничений импортера, о которых нам было известно по опыту работу с другими автодилерами, мы столкнулись с рядом осложнений — результатом некачественной оптимизации проекта:

● Низкое качество ссылочного профиля — большая часть определялась как SEO-ссылки. Это приводило к пессимизации сайта в органической выдаче и грозило наложением фильтра.;

● На сайте была произведена базовая оптимизация, но оказалось, что она была перенесена с другого, ранее используемого домена, поэтому многие правки были устаревшими и неактуальными;

● В технических файлах были обнаружены упоминания и отсылки на старый домен.

Этап I: базовая оптимизация для увеличения видимости

В процессе работы над сайтом, помимо основных страниц модельного ряда, были зафиксированы разделы, развивая которые мы могли привести на сайт дополнительный трафик – это «Сервис», который изначально был в списке задач, и раздел «Новости». Мы не могли менять структуру сайта, сделать ее более разветвленной, учитывая ограничения импортера, вот что мы сделали для увеличения видимости:

1. Разместили уникальные тексты для модельных страниц в редактируемые блоки. Таким образом, была повышена уникальность контента по сравнению с другими аналогичными дилерскими сайтами.

2. Оптимизировали файл robots.txt. Закрыли от индексации технические страницы: полные дубли, страницы форм, страницы для печати и проч.

3. Исправили ошибки оформления мета-тегов. Для индексируемых страниц (более 500) прописали новые мета-теги с учетом семантического ядра. При каждом изменении списка запросов, раз в 3 - 4 месяца, для основных страниц, которые генерируют основной трафик, мета-теги пересмотрели и скорректировали.

4. При каждом изменении в модельном ряде, появлении новых страниц или удалении нами формировался и устанавливался новый файл Sitemap.xml

5. Устранили ряд технических ошибок на сайте:

● Исправили или убрали ссылки, ведущие на страницы с 404-й ошибкой.

● Заменили картинки в материалах и новостях, которые брались со сторонних ресурсов, на локальные.

● Заменили ссылки в материалах и новостях, ведущие на 303-й редирект, на конечный URL.

● Скорректировали верстку в описаниях моделей для единого стиля.

Этап II: точечные доработки для усиления результата

Когда проведен основной этап базовой оптимизации, необходимо переходить к точечным доработкам — трафик уже начал поступать, теперь нам нужно было усилить результат:

1. Проведены работы по оптимизации внутренней перелинковки страниц для корректного распределения веса страниц. Добавлены блоки перелинковки на страницы описания моделей. Добавлены ссылки на соответствующие страницы моделей, услуг сервиса в ранее размещенных новостях на сайте.

2. Убраны ряд ссылок с новостей на сторонние ресурсы, ведущие на уже несуществующие страницы с 404-й ошибкой.

3. Проанализированы ссылочные профили конкурентов и проведена работа по росту внешней ссылочной массы сайта и улучшению ее качества:

● Закуплен ряд вечных ссылок с написанием статей на трастовых площадках.

● Проведены работы по замене ссылок старого домена на новый на сторонних ресурсах с размещением прямых ссылок взамен 301-го редиректа. Для этого были найдены сайты с упоминанием старого домена продвигаемого ресурса, велась коммуникация с техподдержкой сайтов-доноров.

● Выданы рекомендации дилеру по исправлению упоминаний старого домена на крупных автоплощадках, где есть профили дилера для самостоятельного исправления.

● Сформированы новые ссылки на сайт с ряда сайтов SEO-анализаторов, где размещают прямые органические ссылки.

● Так как ссылочный профиль на момент начала работ содержал большое число SEO-ссылок, мы связывались с администрацией сайтов с просьбой заменить анкоры для перевода ссылки из статуса коммерческой в органическую. Удалось заменить около 20% ранее закупленных ссылок, данная работа еще ведется, так как отклик доноров часто происходит с большой задержкой.

Пересмотр семантического ядра

Помимо базовых работ, которые увеличивают видимость и целевой трафик на сайт, мы обновляем семантическое ядро раз в 3 - 4 месяца по таким принципам:

● Запросы, ставшие нулевыми или с частотностью меньше 10, удаляются из СЯ;

● Удаленные запросы заменяются на новые;

● При этом соблюдается принцип приоритетности частоты, то есть нулевой запрос удаляется из семантического ядра даже при ТОПовой позиции. Таким образом, общий процент вывода не растет искусственно, когда продвигаются одни и те же ключевые слова, независимо от той пользы, которую они могут принести сайту. А интервалы в 3 - 4 месяца позволяют подобрать наиболее эффективные запросы, за это время происходит существенное обновление базы.

Развитие сервисного направления

После того, как основной базовый блок работ был произведен и клиент увидел первые результаты по направлению продаж автомобилей, мы вернулись к развитию раздела «Сервис». Учитывая ограничения импортера, мы не могли сильно изменять структуру сайта: мы создали новые страницы по сервисному направлению и наполнили его уникальным и полезным контентом.

Результаты

По итогам работы за период с августа 2019-го по октябрь 2020 года сайт клиента получил:

1. Развитие ссылочного профиля

Мы разбавили SEO-ссылки органическими и удалили некоторые явные SEO-ссылки, хотя и сейчас коммерческие ссылки еще присутствуют. Мы не стали активно развивать ссылочный профиль, так как есть риск наложения фильтра со стороны поисковых систем, учитывая историю сайта и некачественную ссылочную массу до начала продвижения.