Как сделать автосервис стабильно прибыльным?

Автобизнес входит в десятку самых сложных видов бизнеса, и чтобы в нем получать стабильную прибыль в 20-30% - необходимо, в первую очередь, эффективно выстроить все процессы. Без современного гибкого программного обеспечения и без постоянной поддержки грамотных специалистов это невозможно.
Увы, программ, заточенных и созданных конкретно для нужд автосервиса, сегодня настолько мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство из них - ориентированы на определенные ниши: есть простые и визуально привлекательные программы, ориентированные на удобство мастеров-приемщиков и есть системы, созданные в помощь бухгалтерскому учету.
Универсальных систем, заточенных на выполнение сразу нескольких различных задач, очень мало. При этом всего две (!) из них могут максимально гибко адаптироваться под требования практически любой организации. Одна из них - ТурбоСервис (www.TurboService.ru). Сегодня эту программу активно используют как мультибрендовые передовые автосервисы и сети СТО, так и небольшие автосервисы с 2-3 постами, магазины запчастей, оптовые фирмы, сервисы по кузовному ремонту, грузовые сервисы, сервисы по агрегатному ремонту.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГИБКИМ
Возможности ТурбоСервис таковы, что с помощью данного программного обеспечения можно автоматизировать как мультибрендовый автосервис, кузовной, грузовой, ремонт форсунок и даже сеть СТО по обслуживанию городского пассажирского транспорта. Как это происходит? Всё дело в том, что ТурбоСервис построен по принципу «Смарт-Клиент» и вся бизнес-логика программы конфигурируется на сервере. В момент запуска программа сама себя настраивает, и конкретный пользователь получает только те интерфейсы, которые ему нужны для работы. В результате - не пользователи подстраиваются и привыкают к особенностям программы, а ТурбоСервис настраивается индивидуально под каждый автосервис. Гибкость – его явное преимущество перед другими.
С жесткими программами все происходит иначе. В них создано много полей и интерфейсов, которые в общей своей массе могут быть и не нужны в работе конкретного сотрудника. Это приводит к тому, что фокус внимания распыляется, и сотруднику приходится думать над тем, как вносить никому не нужные данные. А бывает и наоборот: жизненно необходимо какое-нибудь поле для конкретной задачи (моточасы, информация по дополнительному оборудованию, место для хранения электрических схем), но в жестких программах эту информацию хранить негде. Ее приходится складывать в комментариях, примечаниях и, как следствие, она не структурирована и сложна в дальнейшей обработке. С ТурбоСервис такой проблемы просто не возникает, ведь он подстраивается под ваши конкретные задачи.
У ТурбоСервис на данный момент по степени удобства и гибкости есть только один конкурент на рынке, разработанный также для СТО. Но то программное обеспечение рассчитано на наличие в штате СТО выделенного программиста, а кроме того, разработчики каждые 3-5 лет выпускают обновленные версии платформ, которые приходится выкупать и переписывать. Или же разработчики выпускают полупустые платформы с тезисом: «Вы сами сможете настроить и доработать программу под себя». Это привлекает некоторых владельцев СТО, но после покупки их, как правило, ждет разочарование. Во-первых, не так-то просто донести свои знания («как мне надо») до постороннего человека, не знакомого со спецификой бизнес-процессов на СТО, а во-вторых, за доработки, безусловно, потребуется платить.
Что же касается программного обеспечения ТурбоСервис - здесь, к счастью, таких проблем нет: некоторые СТО прекрасно работают с единой базой уже больше 15 лет. Гибкая система обладает огромным функционалом, который подключается/отключается флажками настройки. В результате, программа для магазина запчастей - лёгким движением рук может при желании быстро превратиться в ERP систему для сети СТО.
Чтобы мастер мог быстро предложить автовладельцу оптимальные варианты по срокам и стоимости, в 2020 году разработчик (Бастион Груп) выпустил обновленный модуль подбора/проценки/заказа.
Одно из его преимуществ в том, что модуль показывает, что на складе есть в наличии запасная часть, которая является аналогом искомой, что позволяет избежать ненужного пополнения склада.
Увидеть, как просто по сравнению с конкурентами работает ТурбоСервис, можно на видео:
Или здесь: >>>
В некоторых сервисах владельцы видят главную задачу в «нагоне» клиентской базы. Они вкладываются в покупку лидов, настраивают тоннели продаж, и при этом не видят, что деньги и клиенты у них под рукой. Немного математики. Лояльный клиент тратит на автосервис в год в среднем около 22 000 рублей (два шиномонтажа, ТО и ремонт подвески). Значит, для оборотов в 3 млн. рублей СТО в месяц достаточно иметь 1650 лояльных клиентов. Некоторые же не задумываясь, вливают деньги в рекламу, но, если клиенты второй раз не приезжают, потраченные деньги можно считать вылитыми сквозь решето.
Понятно, что вопрос повышения лояльности и роста клиентской базы выходит за рамки данной статьи, однако специалисту достаточно взглянуть на инструмент по работе с клиентской базой (модуль рассылок), который предлагает ТурбоСервис – и он оценит, насколько это удобно и облегчает контроль за процессом.
В системе заложен инструмент по экономическому анализу конверсии и доходности от каждой рассылки, и поэтому достаточно просто нащупать предложение, которое будет бить в точку и загружать ремзону в периоды спада.
А для того, чтобы сотрудники выполняли требования процедур, ведущих к росту прибыли, достаточно через ТурбоСервис внедрить систему расчета зарплаты через KPI показатели. И руководителю не нужно будет устраивать разборы полетов и спрашивать каждого сотрудника: «Почему не предлагаете клиентам антибактериальную обработку»?! Система наглядно демонстрирует все штрафные и все премиальные шаги каждого.
Дух соревнования в коллективе приведет к тому, что мастера будут знать: чтобы в этом месяце зарплата увеличилась на 2000 рублей, нужно ненавязчиво клиенту предложить полезную услугу.
Большинство руководителей понимают, что успешный бизнес - это каждодневный труд. Только шаг за шагом, можно добиться роста прибыли.
ТурбоСервис – это ваш первый помощник и трудяга, которому вы, как руководитель, поручаете работу по управлению вашим сервисом. А ваша задача как руководителя – не заниматься рутиной, а просто регулярно просматривать результаты и корректировать процессы. Вот что дает автосервису гибкое умное программное обеспечение.
НЕ ТОЛЬКО ГИБКОСТЬ, НО И ПОДДЕРЖКА
Итак, мы выяснили, что в программу должны быть заложены не только полезные функции, но и гибкость. Но причем же здесь поддержка?
Дело в том, что иногда компания не может самостоятельно внедрить модуль или целый процесс из-за отсутствия решения простой, казалось бы, задачи. Купили программу, а используют ее только на 10%. Чтобы этого не произошло, пользователи программы ТурбоСервис всегда могут обратиться с вопросами к специалисту отдела поддержки, получить грамотную консультацию. С любым вопросом по работе программы, по ее настройке. И это снова выгодно отличает ТурбоСервис от конкурентов.
У многих владельцев СТО есть мечта сделать свою компанию лучше, сделать автосервис прибыльным бизнесом, который не стыдно передать детям. Без современного программного обеспечения поставленная задача по прибыльности и успешности просто нереальна.