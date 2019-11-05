Как сделать автосервис стабильно прибыльным?

Автобизнес входит в десятку самых сложных видов бизнеса, и чтобы в нем получать стабильную прибыль в 20-30% - необходимо, в первую очередь, эффективно выстроить все процессы. Без современного гибкого программного обеспечения и без постоянной поддержки грамотных специалистов это невозможно.

Увы, программ, заточенных и созданных конкретно для нужд автосервиса, сегодня настолько мало, что их можно пересчитать по пальцам одной руки. Большинство из них - ориентированы на определенные ниши: есть простые и визуально привлекательные программы, ориентированные на удобство мастеров-приемщиков и есть системы, созданные в помощь бухгалтерскому учету.

Универсальных систем, заточенных на выполнение сразу нескольких различных задач, очень мало. При этом всего две (!) из них могут максимально гибко адаптироваться под требования практически любой организации. Одна из них - ТурбоСервис (www.TurboService.ru). Сегодня эту программу активно используют как мультибрендовые передовые автосервисы и сети СТО, так и небольшие автосервисы с 2-3 постами, магазины запчастей, оптовые фирмы, сервисы по кузовному ремонту, грузовые сервисы, сервисы по агрегатному ремонту.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ГИБКИМ

Возможности ТурбоСервис таковы, что с помощью данного программного обеспечения можно автоматизировать как мультибрендовый автосервис, кузовной, грузовой, ремонт форсунок и даже сеть СТО по обслуживанию городского пассажирского транспорта. Как это происходит? Всё дело в том, что ТурбоСервис построен по принципу «Смарт-Клиент» и вся бизнес-логика программы конфигурируется на сервере. В момент запуска программа сама себя настраивает, и конкретный пользователь получает только те интерфейсы, которые ему нужны для работы. В результате - не пользователи подстраиваются и привыкают к особенностям программы, а ТурбоСервис настраивается индивидуально под каждый автосервис. Гибкость – его явное преимущество перед другими.

С жесткими программами все происходит иначе. В них создано много полей и интерфейсов, которые в общей своей массе могут быть и не нужны в работе конкретного сотрудника. Это приводит к тому, что фокус внимания распыляется, и сотруднику приходится думать над тем, как вносить никому не нужные данные. А бывает и наоборот: жизненно необходимо какое-нибудь поле для конкретной задачи (моточасы, информация по дополнительному оборудованию, место для хранения электрических схем), но в жестких программах эту информацию хранить негде. Ее приходится складывать в комментариях, примечаниях и, как следствие, она не структурирована и сложна в дальнейшей обработке. С ТурбоСервис такой проблемы просто не возникает, ведь он подстраивается под ваши конкретные задачи.

У ТурбоСервис на данный момент по степени удобства и гибкости есть только один конкурент на рынке, разработанный также для СТО. Но то программное обеспечение рассчитано на наличие в штате СТО выделенного программиста, а кроме того, разработчики каждые 3-5 лет выпускают обновленные версии платформ, которые приходится выкупать и переписывать. Или же разработчики выпускают полупустые платформы с тезисом: «Вы сами сможете настроить и доработать программу под себя». Это привлекает некоторых владельцев СТО, но после покупки их, как правило, ждет разочарование. Во-первых, не так-то просто донести свои знания («как мне надо») до постороннего человека, не знакомого со спецификой бизнес-процессов на СТО, а во-вторых, за доработки, безусловно, потребуется платить.

Что же касается программного обеспечения ТурбоСервис - здесь, к счастью, таких проблем нет: некоторые СТО прекрасно работают с единой базой уже больше 15 лет. Гибкая система обладает огромным функционалом, который подключается/отключается флажками настройки. В результате, программа для магазина запчастей - лёгким движением рук может при желании быстро превратиться в ERP систему для сети СТО.

Чтобы мастер мог быстро предложить автовладельцу оптимальные варианты по срокам и стоимости, в 2020 году разработчик (Бастион Груп) выпустил обновленный модуль подбора/проценки/заказа.