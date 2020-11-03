Автоклуб А24 и АО «ГЛОНАСС» предоставляют «Помощь на дороге» всем автовладельцам

Автоклуб А24 и АО «ГЛОНАСС» успешно сотрудничают в сфере оказания услуг «Помощь на дороге» тем водителям, чьи автомобили оснащены устройством «ЭРА-ГЛОНАСС». Соглашение вступило в силу с 14 ноября 2019 года.

Автоклуб А24 ведет постоянную работу над решениями и сервисами, непосредственно связанными с повышением безопасности на дороге, а так же улучшением качества и доступности транспортных услуг. Инфраструктура системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» является основой для создания современных продуктов с использованием передовых информационно-навигационных технологий.

Сервис позволяет автомобилисту через оператора Автоклуба А24 в случае необходимости заказать эвакуатор, доставку топлива, получить техническую помощь, юридическую консультацию, помощь аварийного комиссара и др. При нажатии на кнопку SOS в автомобиле вызов поступает в систему «ЭРА-ГЛОНАСС», оперативно обрабатывается и вместе с данными о местоположении автомобиля передается специалисту Автоклуба. Это делает услугу максимально удобной и оперативной. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» позволяет постоянно быть на связи с клиентом, решать необходимые вопросы фактически в режиме online.

Автоклуб А24 уже более 20 лет занимается технической и юридической помощью. За это время более 10 тыс. автомобилистов получили помощь выездных сервисных специалистов, хозяева 21 тыс. автомобилей воспользовались клубными эвакуаторами, 1300 участников клуба получили страховые выплаты на основании выигранных судебных дел. Для двух таких гигантов данное сотрудничество способствует существенному расширению возможностей предоставления сервиса.

«Теперь у автомобилистов появилась возможность вызвать гарантированно оперативную техническую помощь на дороге. Автоклуб А24 имеет собственный парк спецтехники и огромный штат специалистов, которые окажут всю необходимую помощь в считанные минуты. Ну а все члены Автоклуба теперь могут связаться с нами через кнопку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» в машине для получения услуг согласно своему тарифному плану», – говорит председатель городского Автоклуба А24 Денис Шубин.

«Мы стараемся сделать так, чтобы пользователи автомобилей, оборудованных системой, чувствовали себя в дороге защищенными, где бы они ни находились и что бы с ними ни произошло. Расширение круга наших партнеров по оказанию услуги «Помощь на дороге» позволит автовладельцам максимально быстро устранить причины, мешающие продолжению движения. Автоклуб А24 является одной из самых крупных компаний, оказывающих технические и юридические услуги автомобилистам на территории РФ. Мы уверены, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным и плодотворным», – рассказал коммерческий директор АО «ГЛОНАСС» Артем Климовский.

Сервис предоставляется бесплатно для всех водителей. Для участников Автоклуба А24 любая услуга также является бесплатной. Если автовладелец пока не вступил в клуб, то специалисты контакт-центра Автоклуба А24 предложат решение проблемы, согласовав стоимость услуги до ее оказания.