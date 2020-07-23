Бесплатный вебинар для компаний производителей транспортных средств и их компонентов

Как найти баланс между экономией топлива, энергоэффективностью и производительностью мы поговорим на бесплатном вебинаре Siemens Digital Industries Software.

Технологии Siemens помогают более точно прогнозировать показатели будущего изделия, искать альтернативные решения и с большей уверенностью внедрять инновации, благодаря уникальному сочетанию междисциплинарного моделирования, эксперимента и анализа данных в виртуальной среде.

Программа вебинара:

• Тенденции развития современного автомобильного рынка. Необходимость в инновациях.

• Разработка транспортного средства и его компонентов с инженерной точки зрения. Создание цифрового двойника.

• Нахождение оптимального баланса между различными характеристиками транспортного средства.

• Комплексный подход к разработке энергоэффективных транспортных средств с низким уровнем выбросов.

• Совершенствование процессов разработки инженерных систем для автоматизированного вождения.

• Системно-ориентированный подход к разработке. Прослеживаемость связей от требований до отчетов в единой среде разработки.

• Организация эффективного взаимодействия разработчиков транспортных средств с поставщиками компонентов.

• Портфолио решений для инженерной разработки транспортных средств и их компонент.

Спикеры:

Дмитрий Карасев, Консультант по развитию направления "Системный инжиниринг" Siemens Digital Industries Software

Михаил Ситников, Консультант по развитию направления "Системный инжиниринг" Siemens Digital Industries Software



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