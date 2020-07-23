Профессиональный аукцион транспортных средств с пробегом теперь в России

На аукционной платформе компании Carlink в 2019 году было реализовано более 2500 транспортных средств с пробегом в различных регионах России. Как устроен онлайн-аукцион Carlink, и какие дополнительные сервисы предоставляются покупателям и продавцам – беседуем с учредителем и управляющим партнером компании Денисом Ремизовым.

- Расскажите, пожалуйста, что такое аукционная платформа, с помощью которой вы так успешно торгуете автомобилями?

- Цифровая аукционная платформа Carlink представляет собой онлайн-маркетплейс, на котором юридические лица могут реализовывать собственные транспортные средства, а профессиональные покупатели – удобно и безопасно их приобретать. По состоянию на второй квартал 2020 года наш портфель клиентов-продавцов – это более 250 компаний из различных

сегментов бизнеса. В основном, это компании с большими парками, крупнейшие операторы операционного и финансового лизинга, логистические и курьерские компании, банки и даже автопроизводители. География продаж – более 300 городов РФ.

На платформе реализуются не только легковые автомобили (хотя их и большинство), но и легкий коммерческий транспорт, грузовики, автобусы, спецтехника, немного аварийных авто, мототехники и даже инкассаторские автомобили.

- 250 компаний-продавцов – это достаточно внушительное число, учитывая, что, как я понимаю, это - компании с большим объемом автомобилей в собственности. Какие критерии являются основными при выборе вашей компании в качестве площадки для продажи?

- При выборе нас, как поставщика решения, основными являются такие факторы, как обеспечение продавцу прозрачности процесса ремаркетинга, широкий географический охват, скорость работы, высокая степень автоматизации взаимоотношений и возникающего документооборота.

Carlink – это экосистема сервисов, включающая в себя онлайн - и офлайн-составляющие.