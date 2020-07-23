Профессиональный аукцион транспортных средств с пробегом теперь в России

На аукционной платформе компании Carlink в 2019 году было реализовано более 2500 транспортных средств с пробегом в различных регионах России. Как устроен онлайн-аукцион Carlink, и какие дополнительные сервисы предоставляются покупателям и продавцам – беседуем с учредителем и управляющим партнером компании Денисом Ремизовым.
- Расскажите, пожалуйста, что такое аукционная платформа, с помощью которой вы так успешно торгуете автомобилями?
- Цифровая аукционная платформа Carlink представляет собой онлайн-маркетплейс, на котором юридические лица могут реализовывать собственные транспортные средства, а профессиональные покупатели – удобно и безопасно их приобретать. По состоянию на второй квартал 2020 года наш портфель клиентов-продавцов – это более 250 компаний из различных
сегментов бизнеса. В основном, это компании с большими парками, крупнейшие операторы операционного и финансового лизинга, логистические и курьерские компании, банки и даже автопроизводители. География продаж – более 300 городов РФ.
На платформе реализуются не только легковые автомобили (хотя их и большинство), но и легкий коммерческий транспорт, грузовики, автобусы, спецтехника, немного аварийных авто, мототехники и даже инкассаторские автомобили.
- 250 компаний-продавцов – это достаточно внушительное число, учитывая, что, как я понимаю, это - компании с большим объемом автомобилей в собственности. Какие критерии являются основными при выборе вашей компании в качестве площадки для продажи?
- При выборе нас, как поставщика решения, основными являются такие факторы, как обеспечение продавцу прозрачности процесса ремаркетинга, широкий географический охват, скорость работы, высокая степень автоматизации взаимоотношений и возникающего документооборота.
Carlink – это экосистема сервисов, включающая в себя онлайн - и офлайн-составляющие.
Онлайн-часть – аукционная платформа Carlink и приложение Carinspect, с помощью которого наши сотрудники и подрядчики делают осмотры транспортных средств по всей России, формируют отчеты об их состоянии, размещают лоты на торги.
В офлайн же мы предлагаем сопутствующие услуги – выездной осмотр транспортных средств, логистика, ответственное хранение (правда, пока только для клиентов Московского региона), а также консультационные услуги – оценка транспортных средств или, например, взаимодействие с органами ГИБДД или судебными приставами.
- В марте и апреле, когда рынок рухнул, ощутили ли вы повышенный интерес к своим продуктам?
- В этот период, мы, как и все, ощутили сокращение продаж, связанное с тем, что некоторые клиенты-продавцы приостановили вывод т/с на торги. Вместе с тем, количество покупателей по сравнению с аналогичным периодом (март-апрель 2019) увеличилось почти в 2,5 раза. Сейчас рынок восстанавливается, и мы прогнозируем эффект «отложенного спроса» – рассчитываем, что все автомобили, которые, по понятным причинам, не могли быть реализованы за этот период, будут выставлены на торги в оставшиеся летние месяцы.
- Известно, что на платформе проводятся аукционы «с различными типами торгов». Расскажите, пожалуйста, подробнее, в чем основное отличие?
- На платформе Carlink проводятся 3 основных типа торгов: классический «английский» аукцион с минимальной ценой реализации или без, закрытый сбор оферт и динамические потоковые торги «Carlink Live».
Самым технологичным видом торговявляется Carlink Live. Здесь «сражение» за лот происходит в реальном времени, сразу со многими участниками из разных городов, что, конечно же, подогревает азарт покупателей. Время проведения торгов по 1 лоту в линии составляет несколько минут. Тип торгов, как правило, определяет собственник транспортных средств, но мы всегда готовы дать совет и помочь разработать индивидуальную стратегию продаж.
- А насколько интересен аукцион дилерам, которые хотят подешевле приобрести автомобиль с пробегом, чтобы в дальнейшем с перепродажи тоже получить свою прибыль?
- Мы оцениваем маржу дилеров по транспортным средствам, купленных через Carlink в 7-12%, в зависимости от категории и местонахождения. Покупатели представлены официальными дилерами различных марок, которым составляют конкуренцию независимые компании и предприниматели, занятые в рынке авто с пробегом. В случае со специальной техникой и грузовиками – к ним добавляются конечные потребители. Также в ряде случаев, торги проводятся эксклюзивно для дилеров определенных марок. Например, мы являемся эксклюзивным партнером
BMW Group в России, для которой проводим закрытые торги для дилеров марки. Общее количество участников торгов всех категорий – более 1,5 тыс.
- Где находится ваш головной офис и как удается работать с регионами,например, по экспертному осмотру автомобилей?
- Головной офис находится в Москве, но это не мешает удаленной коммуникации с клиентами из других городов. Благодаря развитой IT-экосистеме, большая часть работы выполняется дистанционно. Сеть по осмотру насчитывает более 100 специалистов во всех регионах, которые регулярно проходят дистанционное обучение и сертификацию. Инспекторы используют в работе наш сервис Carinspect, позволяющий минимизировать ошибки и человеческий фактор.
- Поделитесь планами на 2020 год и промежуточными результатами.
- Первая половина 2020 года стала для нас очень насыщенной и даже волнительной – весной мы завершили сделку, в результате которой стали международной компанией.
Что касается цифр, которые вам интересны, то в этом году наши клиенты планируют реализовать более 9000 транспортных средств разных категорий. Также мы открываем для себя и новые ниши. Не секрет, что от 10 до 25% дилерского стока авто с пробегом не реализуются по розничным каналам. Вот как раз для повышения оборачиваемости такого склада, мы предложим дилерам использовать платформу Carlink. Таким образом, Carlink станет дополнительным каналом продаж, позволяющим официальному дилеру быстро и без затрат дистанционно реализовать автомобили, представляющие по какой-либо причине проблему.