Итоги онлайн-сессии «Топливный класс»

17 июня на портале аналитического агентства «Автостат» прошла первая онлайн-сессия программы развития компетенций в области топливной безопасности для профессионалов автомобильной отрасли «Топливный класс». В ходе почти трехчасового прямого эфира об обслуживании и оптимальной эксплуатации системы питания автомобиля, современных тенденциях на топливном рынке и технологиях объективного контроля качества моторного топлива рассказали ведущие российские отраслевые эксперты: кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров, кандидат технических наук, доцент Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Виталий Лисин и руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков. Модератором онлайн-сессии стала популярная телеведущая Анастасия Трегубова (Первый канал).

В части курса, посвященной мировым тенденциям в нефтепереработке, Леонид Багдасаров отметил, что высокая конкуренция на рынке заставляет автопроизводителей непрерывно совершенствовать двигатели: прежде всего по параметрам топливной экономичности, экологичности и повышения надежности. Эти три фактора достигаются постоянным конструктивным совершенствованием двигателей. При этом, чем более качественный двигатель, тем более совершенного топлива он требует. «За последние десять лет российская нефтепереработка сделала колоссальный рывок, – подчеркнул представитель РГУ нефти и газа им. Губкина. – В нашей стране появились сотни новых технологических установок, которые позволили фактически прекратить выпуск некачественных нефтепродуктов и полностью обеспечить потребности нашей страны в высококачественном топливе. Причем его качество ни в чем не уступает зарубежным аналогам».

В российских условиях значительная удалённость производственных мощностей от мест реализации приводит к усложнению цепи поставки и увеличению рисков снижения качественных характеристик нефтепродуктов по мере движения от завода до потребителя. Это заставляет крупных игроков рынка непрерывно совершенствовать систему контроля качества топлива по всей товаропроводящей сети. По словам Виктора Чуякова, только компании уровня «Газпром нефти» могут себе позволить осуществлять дополнительный высокотехнологичный контроль сохранности топлива, такой как цифровой мониторинг доставки нефтепродуктов бензовозами, непрерывное видеонаблюдение за ними в пути или параметрическое отслеживание состояния топлива в подземных резервуарах на АЗС. «Методы контроля включают в себя обязательную проверку качества в критических точках перевалки – на заводе, нефтебазе и заправочной станции, – подчеркнул Виктор Чуяков. – На АЗС сети «Газпромнефть» в России и странах СНГ такой контроль осуществляют 28 стационарных и 14 мобильных лабораторий. Ежемесячно отбирается и тестируется более 10 тысяч проб для того, чтобы исключить любые риски попадания потребителю некондиционного продукта».