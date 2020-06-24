Русфинанс Банк и TradeDealer запускают маркетплейс автомобилей в кредит

Русфинанс Банк и Платформа TradeDealer расширяют возможности для клиентов, планирующих приобрести автомобиль дистанционно, и запускают маркетплейс для покупки автомобилей в кредит.

Пользователю на сайте www.rusfinancebank.ru доступен каталог автомобилей, находящихся в интересующем его регионе и дилерском центре.

После выбора автомобиля можно рассчитать стоимость ежемесячного платежа, получить реальное одобрение и отправить заявку на конкретный автомобиль. Положительное решение от банка для клиента будет действительно 90 дней с момента подачи заявки.



Выбор автомобиля доступен пользователю на любом устройстве, а с помощью понятного интерфейса можно выбирать автомобиль по интересующим параметрам. Также можно сравнивать технические характеристики и рассмотреть автомобиль со всех ракурсов на реальных фотографиях в галерее. Сервис работает на технологиях TradeDealer.



Для дилерских центров размещение на маркетплейсе бесплатное, дополнительным преимуществом является то, что клиенты приходят в шоу-рум с уже готовым одобрением и заявкой на конкретный автомобиль из наличия.



«В текущих условиях Русфинанс Банк проактивно развивает дистанционные каналы обслуживания клиентов, создает дополнительные возможности для автокредитования онлайн. Наш маркетплейс – это новый удобный онлайн-сервис для автолюбителей, позволяющий мгновенно забронировать автомобиль и получить решение по кредиту. Пользователям платформы будут предложены привлекательные кредитные условия, учитывая снижение общих издержек при оформлении займа», - прокомментировала коммерческий директор Русфинанс Банка Наталья Русова.

«Для нас партнерство с Русфинанс Банком – новый шаг в нашей финтех-вертикали внутри TradeDealer. Мы активно наблюдаем за трендами развития финтеха и пользовательскими предпочтениями в рамках сделок с привлечением заемных средств. Сегодня клиенту намного проще и удобное выбрать автомобиль из наличия и получить одобрение по кредиту, не выходя из дома за один день, чем собирать пакет документов и тратить неделю – месяц на оформление автокредита и получение автомобиля. Мы помогаем банку конвертировать покупателей более эффективно в сделку за счет продуманных и отточенных сценариев поиска и подбора объекта интереса с решением о способе его покупки уже на руках», - комментирует управляющий партнер и сооснователь TradeDealer Даниил Первухин.



Русфинанс Банк входит в группу Росбанк (часть международной финансовой группы Societe Generale) и является лидером рынка автокредитования в России как по портфелю, так и по объему выдач автокредитов (Frank RG, на 01.05.2020). Банк выдает кредиты через широкую региональную сеть (через более 2 400 дилерских центров в 75 регионах России) и активно развивает цифровые сервисы, предлагая возможность получить решение по автокредиту онлайн.

Платформа TradeDealer на протяжении десяти лет разрабатывает и предоставляет цифровые продукты для дистанционной покупки автомобиля, которые становятся стандартами отрасли. Технологиям компании доверяют передовые банки, дистрибьюторы, дилерские центры и автохолдинги на территории России и СНГ.