АВТОСТАТ | Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?

Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?

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Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?

Компания «Медиалогия» — это разработчик автоматической системы мониторинга и анализа социальных медиа.

Уникальная технология позволяет анализировать более 100 миллионов сообщений в сутки, оперативно отслеживать публикации пользователей Facebook, Instagram, ВКонтакте,Telegram, YouTube, Twitter, Одноклассников, TikTok и других ключевых площадок.

«Медиалогия» регулярно исследует паблики, а также аккаунты блогеров, которые пишут о брендах или компаниях.

В январе 2020 года «Медиалогия» провела исследование и составила рейтинги автомобильных пабликов в ВКонтакте, а также страниц автоблогеров в Instagram и YouTube. Основным показателем стал SM Influence – качественный индекс влиятельности социального медиа, разработанный компанией «Медиалогия». Период исследования - январь 2020 года.

Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?

Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?

Кто интереснее всего писал про автомобили в январе 2020?

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, источник: АВТОСТАТ

Теги: соцсети социальные сети

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