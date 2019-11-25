От Восточной Европы до Западной Сибири: эксперты проекта «Топливный класс» рассказывают автопрофессионалам о качестве бензина и дизеля

Какое топливо производится в России? Как проверить качество бензина и дизеля? Работают ли топливные присадки? Как сохранить «здоровье» двигателя? В этих темах весь год разбирались специалисты автодилерских и сервисных центров, механики промышленных предприятий, представители таксопарков и другие профессионалы автомобильной отрасли на сессиях образовательной программы «Топливный класс».
«Топливный класс» – это единственный интерактивный курс о топливе, разработанный на основе фундаментальной научной базы и многолетнего практического опыта на рынке нефтепродуктов. Над программой работали эксперты Российского университета нефти и газа имени Губкина и сети АЗС «Газпромнефть». В 2019 году сессии проекта прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Кемерово и Душанбе.
Моторное топливо – парадоксальный товар массового спроса. Только за 8 месяцев 2019 года отечественные автомобилисты залили в бензобаки почти 24 миллиона тонн бензина. Потребители приобретают топливо в огромных объемах, но практически никогда его не видят и не имеют возможности быстро убедиться в его качестве. Как говорится, пистолет в бак – деньги в кассу. При этом, что за субстанция попадает в автомобиль, какого она цвета, запаха, как она влияет на двигатель – водитель практически никогда не знает. Это и порождает массу сомнений.
«Социологические исследования потребительского поведения российских автомобилистов, анализ отзывов в социальных сетях и результатов испытаний нефтепродуктов в специализированных лабораториях демонстрируют две параллельные реальности: то, как большинство автолюбителей воспринимает отечественное топливо, и то, какова ситуация на самом деле. Чтобы сократить этот разрыв и рассказать о реальном положении дел на российском рынке ГСМ мы запустили проект «Топливный класс», – рассказал модератор программы, координатор проекта по информационному сопровождению темы качества топлива в сбытовом сегменте «Газпром нефти» Артём Можаев.
Программа поделена на тематические блоки: производство и регламенты в России и Европе, присадки и испытания топлива, источники контрафакта и поломки двигателя из-за его применения и, наконец, технологии контроля качества. В ходе выездных семинаров эксперты делились знаниями о том, чем отличается и в чем схоже российское и европейское топливо. Спикер и научный руководитель программы, кандидат технических наук и доцент РГУ нефти и газа Леонид Багдасаров пояснил, что произведенные на крупнейших заводах страны бензин и дизель не только не уступают европейскому топливу стандарта Евро-5, но и по ряду параметров его превосходят. Именно поэтому Россия уверенно лидирует в объеме импорта дизельного топлива в Евросоюз.
Значительную часть программы организаторы посвящают вопросам защиты от некачественного или суррогатного топлива. Наиболее дисциплинированные в этом смысле – крупные сети заправок. У сетевиков лучше налажен внутренний контроль качества. Для этого внедряются эффективные цифровые решения, которые помогают в режиме реального времени следить, чтобы топливо с перерабатывающего завода доходило до потребителя без потери качества. Недобросовестные же поставщики по-прежнему реализуют контрафакт через малоизвестные частные заправки или, что называется, «с колёс».
Это подтверждают и данные Росстандарта. В частности, на прошедшей недавно «Прямой линии» по качеству моторного топлива в России об этом говорила заместитель начальника управления государственного надзора и контроля ведомства Оксана Бородина. Вместе с тем она отметила и позитивные сдвиги на рынке: «Основную массу нарушений по физико-химическим параметрам топлива мы фиксируем на независимых АЗС или заправочных станциях небольших сетей. При этом благодаря совместным усилиям Росстандарта и добросовестных участников рынка, внедряющих эффективные технологии контроля на своих объектах, за последние четыре года нам удалось снизить долю некондиционного топлива на рынке более чем в два раза до 8,8 процентов».
Главное, как отмечают специалисты по нефтепродуктам, нужно помнить, что эффект от некачественного топлива – накопительный. Скупой платит дважды, поэтому заправляться на noname-заправках – это означает серьезно рисковать. По словам Леонида Багдасарова, достоверно убедиться в качестве топлива можно только с помощью дорогостоящего сертифицированного лабораторного оборудования. Бытовые октанометры и народные методы не эффективны и не могут обеспечить хоть сколько-нибудь значимую сходимость данных. Вне специализированных лабораторий лично проверить качество бензина или дизеля автомобилисту не получится, поэтому эксперты рекомендуют, прежде всего, изучать паспорт топлива.
Слушатели сессий курса в разных городах также узнали и о современных высокотехнологичных методах обеспечения сохранности параметров нефтепродуктов. «Мы непрерывно совершенствуем систему контроля качества топлива по всей цепочке поставки от завода до АЗС. Автоматизация процессов и ежемесячная лабораторная проверка каждой станции сети позволяет исключить человеческий фактор и обеспечить автомобилистов бензином и дизелем с заводскими характеристиками», – подчеркнул эксперт проекта «Топливный класс», руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков.
Для более детального ознакомления с современной топливопроводящей инфраструктурой – нефтеперерабатывающим заводом, лабораториями, топливными терминалами, технологичными бензовозами и, собственно, самими АЗС – с помощью очков виртуальной реальности участникам сессий проекта «Топливный класс» демонстрируется VR-фильм «Путь топлива».
Слушатель курса из Кемерово Сергей Драгунов («Автоцентр Дюк и К») уверен, что благодаря программе у профессионалов автомобильной сферы возникает желание лучше разобраться в сфере производства и применения топлив: «На курсе мы прошли азы – за четыре часа невозможно узнать все, но информация была действительно полезной. Спасибо спикерам: у меня появилась мотивация изучить тренды топливной сферы».
«Я работаю в отделе гарантии, - рассказал Алексей Иванов из «Аларм Моторс» после посещения «Топливного класса» в Петербурге. - Довольно много неисправностей связано с низким качеством топлива. Полученная информация для меня очень полезна, буду ей пользоваться».
Каждый участник «Топливного класса» получает сертификат о прохождении курса.
Очередная и последняя в этом году экспертная сессия проекта пройдет 19 декабря в Омске в отеле Ibis Сибирь Омск. Узнать, как стать ее участником, можно на сайте или в соответствующем разделе на портале Autostat.ru.