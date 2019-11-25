От Восточной Европы до Западной Сибири: эксперты проекта «Топливный класс» рассказывают автопрофессионалам о качестве бензина и дизеля

Какое топливо производится в России? Как проверить качество бензина и дизеля? Работают ли топливные присадки? Как сохранить «здоровье» двигателя? В этих темах весь год разбирались специалисты автодилерских и сервисных центров, механики промышленных предприятий, представители таксопарков и другие профессионалы автомобильной отрасли на сессиях образовательной программы «Топливный класс».

«Топливный класс» – это единственный интерактивный курс о топливе, разработанный на основе фундаментальной научной базы и многолетнего практического опыта на рынке нефтепродуктов. Над программой работали эксперты Российского университета нефти и газа имени Губкина и сети АЗС «Газпромнефть». В 2019 году сессии проекта прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Тюмени, Челябинске, Кемерово и Душанбе.

Моторное топливо – парадоксальный товар массового спроса. Только за 8 месяцев 2019 года отечественные автомобилисты залили в бензобаки почти 24 миллиона тонн бензина. Потребители приобретают топливо в огромных объемах, но практически никогда его не видят и не имеют возможности быстро убедиться в его качестве. Как говорится, пистолет в бак – деньги в кассу. При этом, что за субстанция попадает в автомобиль, какого она цвета, запаха, как она влияет на двигатель – водитель практически никогда не знает. Это и порождает массу сомнений.

«Социологические исследования потребительского поведения российских автомобилистов, анализ отзывов в социальных сетях и результатов испытаний нефтепродуктов в специализированных лабораториях демонстрируют две параллельные реальности: то, как большинство автолюбителей воспринимает отечественное топливо, и то, какова ситуация на самом деле. Чтобы сократить этот разрыв и рассказать о реальном положении дел на российском рынке ГСМ мы запустили проект «Топливный класс», – рассказал модератор программы, координатор проекта по информационному сопровождению темы качества топлива в сбытовом сегменте «Газпром нефти» Артём Можаев.

Программа поделена на тематические блоки: производство и регламенты в России и Европе, присадки и испытания топлива, источники контрафакта и поломки двигателя из-за его применения и, наконец, технологии контроля качества. В ходе выездных семинаров эксперты делились знаниями о том, чем отличается и в чем схоже российское и европейское топливо. Спикер и научный руководитель программы, кандидат технических наук и доцент РГУ нефти и газа Леонид Багдасаров пояснил, что произведенные на крупнейших заводах страны бензин и дизель не только не уступают европейскому топливу стандарта Евро-5, но и по ряду параметров его превосходят. Именно поэтому Россия уверенно лидирует в объеме импорта дизельного топлива в Евросоюз.