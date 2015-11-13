Активное развитие диджитал в F&I в 2019 году

В 2019 году сфера страхования и кредитования в дилерских сетях и у лизинговых компаний переживает трансформацию в сторону диджитализации. И мы сегодня беседуем с генеральным директором лидирующего ИТ-решения для F&I UNICUSWEB – Курбатовым Владимиром Анатольевичем. 1. Владимир, добрый день. Расскажите, пожалуйста, о себе и компании ELT-ПОИСК. Компания АО «ЭЛТ-ПОИСК» основана в 1992 году, нам уже 27 лет. На рынок F&I мы вышли в 2008 году, когда стартовал проект по созданию системы UNICUSWEB для компании РОЛЬФ. Сейчас система UNICUSWEB состоит из трёх модулей - страхового, кредитного и модуля пролонгации договоров страхования. В 2018 году в нашем страховом модуле оформлено 1 млн. 200 тыс. страховых полисов на сумму свыше 72 млрд.руб., это примерно 16% продаж всех полисов КАСКО и ОСАГО в стране. Пару слов о себе. Мне 43 года. Программированием увлекся еще в школе. Закончил Военную инженерно-космическую академию имени Можайского по специальности «Теория полета космических аппаратов и баллистика средств выведения». После окончания академии занимался разработкой программного обеспечения для корректировки полетов космических аппаратов в военном Центре управления полетами. В дальнейшем работал в таких компаниях как Россия-Онлайн, Orange Business Services, ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» и ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ». За 20 лет прошел путь от разработчика до руководителя больших территориально-распределенных коллективов. 2. Как Вы оцениваете результаты, которых компания достигла в 2019 году? Можно ли подвести предварительные итоги этого года? За 2019 год мы увеличили количество автохолдингов в 5 раз, при этом 8 из них входят в ТОП-10 автохолдингов России. Дилеры, использующие нашу систему, продают 40% всех автомобилей в стране. Системой пользуются около 26 000 пользователей в 829 автосалонах страны, ежемесячно оформляется более 60 000 договоров страхования. Растёт наша доля и на рынке лизинговых компаний. В этом году количество лизинговых компаний, использующих нашу систему, выросло вдвое, при этом 6 из них входят в ТОП-10 лизинговых компаний России. Лизинговые компании в нашей системе производят более 300 000 расчетов ежемесячно. Успехи нашей компании не остались незамеченными, и в этом году на форуме лидеров страхового рынка наша команда получила диплом «За развитие облачного сервиса для страховых компаний». Мы безусловно довольны достигнутыми результатами, но не собираемся почивать на лаврах. Наши цели очень амбициозны.

3. Если не секрет, а что Вы делали, чтобы добиться таких результатов? Ясность цели – наверно, это главная движущая сила. Многое изменилось и улучшилось в компании: был создан департамент продаж, проведена реорганизация внутренних процессов, организована работа колл-центра, круглосуточный мониторинг, создана первая линия поддержки. Проведены работы по переходу на новые системы управления разработкой и тестированием. Для повышения непрерывности бизнеса клиентов наше облачное решение распределено между тремя центрами обработки данных, вместо традиционных двух. Ну и конечно, необходимо отметить быструю и качественную адаптацию нового персонала, ведь наш штат увеличился в этом году на 40%. 4. Как Вы считаете, какие преимущества Вашей уникальной системы UNICUSWEB перед другими аналогичными ИТ-системами? Наша гордость – это реализация в системе продуктов 50 партнеров по страхованию и кредитованию. Некоторые наши коллеги-конкуренты до сих пор считают для себя данный функционал «фантастикой», а кто-то даже говорит, что это невозможно. Практически все продукты наших партнеров по страхованию – интеграционные. Это означает, что Вы получаете абсолютно точные стоимости страховых продуктов в режиме реального времени, а оформленный полис сохраняется в информационных системах страховых компаний и наших клиентов. Мы подсчитали, что при использовании нашей системы на расчет и оформление пакета КАСКО+ОСАГО+ГАП+КАРТА+СЖ в разных страховых компаниях, работник дилерского центра экономит более 1 часа рабочего времени на каждого клиента. Также, естественно, система предусматривает все возможные процессы бэк-офиса: это отчетность по сборам и эффективности, учет агентских и субагентских договоров, всех программ комиссионного вознаграждения, и самый популярный и полезный модуль – это администрирование и приоритезация продуктов и программ. В подтверждение уникальности нашего решения, в октябре мы получили на него патент.

5. Можете ли поделиться с нами каким-то успешным кейсом, который запустили в 2019 году и которым гордится компания? В 2019 году мы переводим в промышленную эксплуатацию наш кредитный модуль. Работы над ним продолжались 2 года и несколько наших клиентов уже приобрели данную систему. Высокотехнологические решения, современный удобный интерфейс, качественные отчеты, интеграция со страховым модулем позволяют нам с оптимизмом смотреть на развитие данного модуля. Теперь у дилера есть 3 системы одного производителя (страхование, кредитование, пролонгация) работающие по принципу одного окна для всего цикла продаж F&I. Встраивая 3 наших модуля в свою CRM систему дилер обеспечивает бесшовный клиентский путь. Мы умеем это делать максимально эффективно, так мы реализовали подобные интеграции в 5 крупных дилерах, включая РОЛЬФ и Мейджор, а также в лизинговой компании Сбербанк Лизинг.

6. По-Вашему, в чем секрет успеха компании ELT-ПОИСК? Главный актив любой ИТ-компании – люди. Целеустремленные, самомотивированные, дисциплинированные, высококвалифицированные профессионалы, объединенные целью сделать лучший продукт в своем классе. Наш главный секрет – эффективная командная работа, которая организована по принципу «Кайдзен» - постоянное улучшение и без того хороших вещей. 7. Что для Вас было самым сложным? Неподготовленность клиента к диджитализации. Руководители желают развивать свой бизнес и внедряют ИТ-системы, а сотрудники, понимая, что диджитализация может отчасти привести и к сокращению их рабочих мест с недоверием относятся к инновациям. Думаю, что с такими сложностями сталкивается любая компания на пути диджитализации своих бизнес-процессов. 8. По данным аналитиков, рынок F&I продолжит рост и в 2020 году. Каковы Ваши планы на будущий год? В соответствии с рейтингом АвтоБизнесРевю выручка F&I у лидеров рынка выросла на 37% в 2018 году по сравнению с 2017 годом. В 2019 и 2020 году мы ожидаем аналогичную динамику. Нам очень приятно, что ТОП-5 дилеров по выручке F&I используют нашу систему. Мы планируем максимально увеличивать свою долю в сегменте F&I у дилеров и лизинговых компаний, и помогать нашим существующим клиентам динамично наращивать свою эффективность за счет внедрения новых инновационных решений. 9. Можно ли утверждать, что в 2020 году вся работа сотрудников F&I будет диджитализирована? Еще несколько лет назад эксперты утверждали, что четвертая промышленная революция Industry 4.0 начнется в 2020 году. Рекордное количество конференций, всевозможных форумов, круглых столов по теме «искусственного интеллекта» и диджитализации во всех сферах авторитейла, включая финансовые услуги, прошли в 2019 году. Наша компания начала подготовку к этому еще в далеком 2008 году, и мы с уверенностью можем сказать, что система UNICUSWEB будет надежным партнером каждому нашему новому клиенту-дилеру, лизинговой компании или брокеру в части трансформации бизнеса. Пройдя большое количество запусков системы в 2019 году, мы имели опыт и с быстрым внедрением новых технологий и подходов продаж F&I, и с отторжением каких-либо нововведений. Проанализировав полученный опыт, мы готовы предложить клиенту не только ИТ-систему, но и на первые несколько месяцев полное сопровождение, консалтинг и поддержку в части трансформации всех бизнес-процессов F&I нашего нового клиента. 10. Есть ли у команды ELT свой девиз/миссия? Наша миссия – это увеличение выручки F&I наших клиентов - дилеров, лизинговых компаний, брокеров, наших партнеров - страховых компаний и банков, а также и пользователей системы, за счет более качественной продажи услуг и работы с клиентом. Мы уже видим, как с помощью нашей системы, мы выводим страховой рынок на новый, европейский уровень качества продаж. Мы будем рады работать с Вами и вместе повышать эффективность Ваших продаж в страховании и кредитовании.