АВТОСТАТ | Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

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Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Система Mastakey экономит сотрудникам минимум 3 минуты каждый раз, когда они отправляются за ключами от автомобиля.

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Только за ноябрь комплекс Mastakey сэкономил нашим клиентам 143 508 минут или 1 088 360 рублей. И это не считая того, что потерянные или невозвращенные вовремя ключи стоят времени и денег, а Mastakey исключает эти риски.

Освободившееся время дилерские центры теперь уделяют клиентам, а не заставляют их проводить сотни тысяч минут в ожидании сотрудников.

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Система Mastakey эффективна не только для складов крупных дилерских центров: внедрены комплексы емкостью от 150 автомобилей до 1200 единиц хранения.

Комплексный аудит всех транзакций с автомобилями на складе и прозрачная отчетность по эффективности сотрудников позволяют достичь двух ключевых преимуществ:

Пиктограмма 1.jpgВовремя обратить внимание на автомобили без обращений и показов в течение “более чем Х дней”: это гарантирует вам возможность работы не в формате “посмертного анализа застоявшегося склада”, а наличие своевременных сигналов для борьбы с причинами его возникновения.

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Пиктограмма 2.jpg

Регулярно анализировать количество показов автомобилей сотрудниками отдела продаж и отдельно число обращений за ключами персонала технических команд: это позволяет выявлять зоны роста в эффективности обработки клиентского трафика и продуктивности организации процессов хранения.

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Внедрение комплекса Mastakey не предполагает первоначальных инвестиций на покупку и установку оборудования - только ежемесячные платежи от 33 000 рублей в месяц.
Доступны специальные условия: предоставление скидки 50% от ежемесячного платежа при оплате авансом за 12 месяцев обслуживания системы

Как сэкономить миллион на хранении автомобиля?

Подробнее о Комплексе Mastakey и других технологиях для авторитейла можно узнать здесь

, источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобили продажи разработки

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