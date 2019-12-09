Как ускорить оборачиваемость склада автомобилей с пробегом?

Люди “покупают” глазами, и у вас есть всего ОДИН ШАНС произвести первое впечатление и не дать потенциальному покупателю уйти к конкуренту. И это шанс - гарантировать “прозрачность” визуальной презентации автомобиля для потребителя. Без уловок!
Как фотографии влияют на конверсию?
Качество.
В сравнение с “каталожными” реальные фотографии автомобиля увеличивают конверсию просмотров объявлений на 262% для автомобилей с пробегом и на 77% - для новых.
Количество.
Наличие более 30 фотографий по каждому автомобилю повысит конверсию просмотров в обращения на 23% по автомобилям с пробегом и на 36% - по новым.
Размер.
Если у вас есть возможность увеличить размер фотографий в карточке автомобиля (то есть площадь, которую галерея занимает в карточке автомобиля) - это позволит повысить конверсию в среднем на 9,46%.
Какие фотографии действительно важны?
Ракурсы.
Пользователь проводит на 60% больше времени на фотографии интерьера, нежели на фотографии экстерьера автомобиля. Более популярными ракурсами являются, например, “панель приборов”, “элементы управления” и “одометр” в сравнении с ракурсами внешнего вида кузова автомобиля.
Дополнительные опции.
Любые опция автомобиля, которые имеют значимость (камера заднего вида, обогрев сидений, наличие Bluetooth и других функций подключенности) важны к размещению в объявлении: наличие фотографий этих опций повышает конверсию просмотров объявлений в звонки на десятки процентов.
А чем ещё удивить потенциального покупателя и гарантировать его внимание?
Панорамная съёмка способна кратно увеличить конверсию трафика на ваш сайт и классифайды в реальные обращения покупателей за счет:
Вовлеченности.
По данным наших клиентов среднее время просмотра карточек автомобилей с панорамами 360-градусов в 2,7 раза выше, чем без них, что напрямую влияет на конверсию.
Конверсии.
По статистике после внедрения панорам экстерьера и интерьера конверсия просмотров карточки автомобилей в звонки и интернет-заявки в среднем увеличивается в 2,5 раза (данные за ноябрь по 30 клиентам в России).
Как упростить процесс съемки и ускорить процесс публикации?
Технологии комплекса “Фотостенд-360” позволяют объединить статичные кадры и панорамную съёмку и гарантировать:
1. Скорость и удобство съемки с одного устройства без специальной подготовки.
2. Стабильное качество в рамках единого стандарта.
3. Автоматическую публикациюна собственные сайты и на классифайды за считанные минуты.
Осенью 2019 года был установлен 50-й Комплекс “Фотостенд-360”. Юбилейный съемочный стенд произведен на базе поворотной платформы и размещен в новом открывшемся мегамолле ГК ТрансТехСервис в г.Казань. Это уже шестая система эффективной съемки автомобилей в ГК ТрансТехСервис и третья в г.Казань.
За три года существования проекта “Фотостенд-360” съемочные стенды были установлены также в Авилон, Рольф, Inchcape, АвтоСпецЦентр, Favorit Motors, Нижегородец, Верра-Моторс, Аксель, Великан, Автоимпорт, Автодом, ИАТ, ЛукАвто, Агат, Мотор-Ленд, Юг-Авто, ТЦ Кунцево, Регинас, Бизнес Кар, Максимум в 14 городах России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань, Пермь, Мурманск, Уфа, Архангельск, Рязань, Нижний Новгород, Волгоград, Воронеж, Набережные Челны и Челябинск.
Подробнее о Комплексе “Фотостенд-360” и других технологиях для авторитейла можно узнать здесь.