Как заработать, помогая автомобилистам в покупке автомобиля с пробегом

Когда человек покупает автомобиль с пробегом, он хочет чувствовать безопасность сделки, хочет быть уверенным в том, что история выбранного автомобиля прозрачна, а продавец достаточно откровенен. Однако в лучшем случае продавец склонен скрывать недостатки автомобиля, а в худшем - более существенные повреждения.

Компания Аудатэкс помогает автомобилистам проверить историю повреждений по VIN-коду. Еще до осмотра автомобиля можно проверить историю его повреждений в онлайн-режиме на сайте компании Аудатэкс или у ее партнеров.

Как родился сервис по проверке истории повреждений автомобилей

Благодаря платформе с модулем для расчета стоимости восстановительного ремонта автомобиля, компании Аудатэкс удалось собрать огромную базу расчетов с описанием повреждений автомобиля и перечнем ремонтных работ. Сегодня это самая крупная в России база данных. Ее используют страховые компании, станции технического обслуживания, независимые экспертные организации, автодилеры. Данных оказалось так много, что появилась идея сделать сервис, который бы обеспечил любому автомобилисту доступ к нужной информации и позволил получать детализированный отчет по автомобилю за считанные минуты.

Как зарабатывать на готовом сервисе

Теперь любая компания, имеющая сайт, может не только помочь клиенту проверить свой будущий автомобиль, но и заработать на этом, получая регулярное вознаграждение от Аудатэкс.

Для этого достаточно заключить соглашение с Аудатэкс и разместить индивидуальную гиперссылку на собственном сайте или любой интернет-платформе (соцсети, мобильное приложение и т.п.). Ежемесячно вы будете получать комиссию и отчеты о выручке с вашего сайта.

Подробнее на сайте.