«Прямая линия» с топливными экспертами во Всемирный день качества собрала миллион автомобилистов

14 ноября во Всемирный день качества состоялась первая федеральная «Прямая линия» по качеству моторного топлива в России. В ходе 3-часового эфира на вопросы автомобилистов отвечали международные и российские эксперты по топливу и контролю качества: заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина, кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков и специалист по присадкам компании Total Бернар Декенн. Ведущими «Прямой линии» стали автомобильный журналист Игорь Сирин и телеведущая Александра Рытхеу.
В течение недели до эфира автомобилисты могли направлять свои вопросы в мессенджере WhatsApp на номер 8-900-900-28-88, с помощью формы обратной связи на сайте качествотоплива.рф, а также в социальных сетях. На «Прямую линию» поступило свыше 3700 обращений и комментариев на самые разные темы, волнующие отечественных водителей: как государство контролирует точность работы оборудования АЗС, что делать, если топливо оказалось некачественным, почему бензин одной марки у разных производителей разный, все ли присадки одинаково полезны, как до заправки распознать суррогат и почему в бак входит больше, чем заявлено автопроизводителем. Ответы экспертов на эти вопросы транслировались в прямом эфире на сайте проекта, YouTube-канале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и в популярных автомобильных сообществах в социальных сетях.
Большая доля вопросов, поступивших на «Прямую линию», касалась сравнения потребительских свойств ГСМ российского и зарубежного производства. Об уровне развития отечественной топливной промышленности высказался Леонид Багдасаров: «Заводы крупных нефтеперерабатывающих компаний России выпускают топливо высочайшего класса Евро-5, достойно конкурирующее, а по некоторым параметрам и превосходящее европейские аналоги. Так, например, не все знают, что Россия является крупнейшим поставщиком автомобильного дизельного топлива в страны Евросоюза».
Отвечая на вопрос о ситуации с качеством на российском топливном рынке, Оксана Бородина отметила стабильную положительную динамику последних лет: «Основную массу нарушений по физико-химическим параметрам топлива мы фиксируем на независимых АЗС или заправочных станциях небольших сетей. При этом благодаря совместным усилиям Росстандарта и добросовестных участников рынка, внедряющих эффективные технологии контроля на своих объектах, за последние четыре года нам удалось снизить долю некондиционного топлива на рынке более чем в два раза до 8,8 процентов».
О принципах обеспечения сохранности качества и количества бензина и дизельного топлива на крупных автозаправочных сетях рассказал Виктор Чуяков: «Мы непрерывно совершенствуем систему контроля качества топлива по всей цепочке поставки от завода до АЗС. Автоматизация процессов и ежемесячная лабораторная проверка каждой станции сети позволяет исключить человеческий фактор и обеспечить автомобилистов топливом с заводскими характеристиками».
Бернар Декенн отметил, что задачей промышленных присадок является не исправление некондиционного топлива, а придание дополнительных свойств качественному продукту. По его словам, введение присадок должно происходить только в промышленных условиях с использованием высокотехнологичного дозирующего оборудования – до паспортизации партии. «Работая с российским топливом, я убедился в том, что по физико-химическим параметрам и потребительским свойствам оно легко может сравниться с европейскими аналогами. Из-за сурового климата в России по ряду характеристик к топливу предъявляются даже более высокие требования», – заключил французский эксперт.
Лично убедиться в качестве российского топлива смогли зрители в студии «Прямой линии», рядом с которой была установлена специализированная мобильная лаборатория. Гости эфира, среди которых были блогеры, профессионалы автомобильной отрасли, журналисты и представители дилерских центров, передали в передвижной комплекс принесенные с собой образцы топлива и в конце трансляции получили результаты испытаний. Параметры всех проб соответствовали требованиям Технического регламента Таможенного союза.
За время трансляции эфир посмотрело 1,1 млн человек. Полная видеозапись «Прямой линии» по качеству моторного топлива доступна на качествотоплива.рф и сайте Росстандарта.