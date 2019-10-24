«Прямая линия» с топливными экспертами во Всемирный день качества собрала миллион автомобилистов

14 ноября во Всемирный день качества состоялась первая федеральная «Прямая линия» по качеству моторного топлива в России. В ходе 3-часового эфира на вопросы автомобилистов отвечали международные и российские эксперты по топливу и контролю качества: заместитель начальника управления государственного надзора и контроля Росстандарта Оксана Бородина, кандидат технических наук, доцент РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Леонид Багдасаров, руководитель программы «Нефтеконтроль» в сегменте сбыта моторных топлив «Газпром нефти» Виктор Чуяков и специалист по присадкам компании Total Бернар Декенн. Ведущими «Прямой линии» стали автомобильный журналист Игорь Сирин и телеведущая Александра Рытхеу. В течение недели до эфира автомобилисты могли направлять свои вопросы в мессенджере WhatsApp на номер 8-900-900-28-88, с помощью формы обратной связи на сайте качествотоплива.рф, а также в социальных сетях. На «Прямую линию» поступило свыше 3700 обращений и комментариев на самые разные темы, волнующие отечественных водителей: как государство контролирует точность работы оборудования АЗС, что делать, если топливо оказалось некачественным, почему бензин одной марки у разных производителей разный, все ли присадки одинаково полезны, как до заправки распознать суррогат и почему в бак входит больше, чем заявлено автопроизводителем. Ответы экспертов на эти вопросы транслировались в прямом эфире на сайте проекта, YouTube-канале Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и в популярных автомобильных сообществах в социальных сетях.

Большая доля вопросов, поступивших на «Прямую линию», касалась сравнения потребительских свойств ГСМ российского и зарубежного производства. Об уровне развития отечественной топливной промышленности высказался Леонид Багдасаров: «Заводы крупных нефтеперерабатывающих компаний России выпускают топливо высочайшего класса Евро-5, достойно конкурирующее, а по некоторым параметрам и превосходящее европейские аналоги. Так, например, не все знают, что Россия является крупнейшим поставщиком автомобильного дизельного топлива в страны Евросоюза». Отвечая на вопрос о ситуации с качеством на российском топливном рынке, Оксана Бородина отметила стабильную положительную динамику последних лет: «Основную массу нарушений по физико-химическим параметрам топлива мы фиксируем на независимых АЗС или заправочных станциях небольших сетей. При этом благодаря совместным усилиям Росстандарта и добросовестных участников рынка, внедряющих эффективные технологии контроля на своих объектах, за последние четыре года нам удалось снизить долю некондиционного топлива на рынке более чем в два раза до 8,8 процентов». О принципах обеспечения сохранности качества и количества бензина и дизельного топлива на крупных автозаправочных сетях рассказал Виктор Чуяков: «Мы непрерывно совершенствуем систему контроля качества топлива по всей цепочке поставки от завода до АЗС. Автоматизация процессов и ежемесячная лабораторная проверка каждой станции сети позволяет исключить человеческий фактор и обеспечить автомобилистов топливом с заводскими характеристиками».