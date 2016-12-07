Автомобили Lexus примут участие в съемках фильма «Ампир V»

Бренд Lexus объявляет о начале сотрудничества с известным режиссером Виктором Гинзбургом в рамках съемок фильма по роману Виктора Пелевина «Ампир V». Сами съемки начнутся в 2017 году, сообщает пресс-служба Lexus.

Общество вампиров у Пелевина пользуется лучшими из созданных человечеством благ. Неудивительно, что для олицетворения роскоши был выбран бренд Lexus. Потрясающие технологии, смелый дизайн, высочайшее качество, захватывающее управление – все это как нельзя лучше соответствует вкусам утонченных персонажей “Ампир V”. Философия бренда Lexus заключается в том, чтобы создавать невероятные впечатления от вождения, превращая функциональность в яркие эмоции, производительность в страсть, а высокие технологии – в смелые мечты.

В звездный состав фильма войдет новое роскошное флагманское купе Lexus LC 500, а также другие модели Lexus, на которых будут передвигаться главные герои фильма. Отличаясь ярким дизайном и высокой производительностью, новый LC 500 служит примером успеха, которого удалось достичь в результате укрепления сотрудничества между командами инженеров и дизайнеров, их приверженность общему делу помогла преодолеть барьеры и создать по-настоящему уникальный продукт. Для бренда Lexus создание LC 500 – это не только разработка нового купе. Дизайн и технологии, которые использованы при проектировании LC 500, символизируют начало нового этапа для марки.

В рамках работы над фильмом бренд выходит за рамки простой интеграции продукта и планирует полноценное партнерство, основанное на общих ценностях бренда и создателей фильма «Ампир V».

Режиссер и сценарист фильма Виктор Гинзбург так прокомментировал начало этого сотрудничества: «Ампир V» – история о тех, кому доступно все и кто выбирает самое лучшее. Это мир, которому присущи самые передовые технологии и наивысшее качество во всем. Lexus – бренд, который идеально вписывается в этот мир, отвечает всем его критериям и, более того, может наиболее полно раскрыть характер каждого героя, который будет связан с брендом в фильме».