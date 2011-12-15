Subaru объявила сборку в России

Fuji Heavy Industries рассматривает возможность сборки в России автомобилей Subaru. Однако крупноузловая сборка машин, о которой идет речь, уже не поддерживается государством и становится все менее выгодной. В результате неопределенным оказывается будущее не только новых сборочных проектов, но и уже работающих заводов – "Автотора" и ТагАЗа.

Японская Fuji Heavy Industries может в 2013-2014 годах начать в России крупноузловую сборку автомобилей Subaru минимальной мощностью 30 тыс. машин в год, заявил вчера гендиректор официального российского дилера Subaru "Субару Мотор" Казуси Иосида. По его словам, Fuji рассматривает как вариант партнерства с одним из российских производителей, так и контрактную сборку. Переговоры идут с калининградским "Автотором" и дочерней компанией Сбербанка "Сбербанк Капитал", которая в качестве одного из вариантов предлагает запустить производство на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новогороде. "Кроме того, Сбербанк может предложить Fuji сборку на мощностях завода Derways в Карачаево-Черкесии",– рассказал "Ъ" источник на авторынке ("Сбербанк Капитал" в 2010 году получил 51% акций Derways). В Сбербанке и "Автоторе" от комментариев отказались, в группе ГАЗ сообщили, что не вели переговоры с Subaru, но готовы рассмотреть ее предложение.

"Для Subaru удобнее всего работа с "Автотором", поскольку он располагает наибольшими компетенциями и возможностями для крупноузловой сборки, при этом мощности завода ГАЗа в Нижнем Новогороде уже загружены проектами с Volkswagen, GM и Daimler, а Derways потребует больших инвестиций в модернизацию",– считает Михаил Пак их "Атона". В стратегии развития "Автотора" на ближайшие несколько лет уже запланирована сборка пяти моделей Subaru, в том числе и наиболее популярных Forester, Outback и Impreza.

"Автотор" пользуется льготами на ввоз автокомпонентов в рамках режима калининградской ОЭЗ, но они перестанут действовать в 2016 году. При этом завод планирует до 2017 года вложить в расширение мощностей 98 млрд руб. и собирать 500 тыс. легковых автомобилей и 100 тыс. LCV и грузовиков в год. "Автотор" рассчитывает увеличить объемы сборки BMW, GM и Kia, а также, помимо Subaru, начать производство Hyundai, Land Rover и Jaguar. Но сохранение льгот под вопросом.

"Производители, которые планируют собирать машины методом крупноузловой сборки без серьезной локализации, вряд ли могут рассчитывать на какие-либо льготы со стороны государства", – заверил "Ъ" глава департамента автопрома Минпромторга Алексей Рахманов. Он пояснил, что концепция развития отечественного автопрома до 2020 года предполагает в первую очередь глубокую локализацию выпуска автомобилей и компонентов, при этом "отверточная сборка является не самоцелью, а лишь одним из средств для достижения поставленных задач".

Таким образом, ни Subaru, ни Honda (о ее планах по сборке машин в России стало известно осенью) не смогут получить льготы на импорт комплектующих, аналогичные тем, которые есть у концернов, работающих в режиме промсборки. "К тому же их нынешний объем продаж недостаточен для строительства собственных заводов, поэтому для Honda и Subaru единственный путь развития – партнерство с крупными компаниями, которые уже располагают соглашениями о промсборке, как это сделала Mazda c "Соллерсом"",– считает Михаил Пак. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе-ноябре Honda продала в России 17,4 тыс. машин, а Subaru – 11,1 тыс. Продажи Toyota, у которой есть собственный завод в Ленинградской области, за этот же период составили 105,5 тыс. машин. "Но большинство российских партнеров уже занято, поэтому не исключено, что японские производители передумают запускать производства и решат импортировать свои автомобили в Россию, к тому же после вступления России в ВТО импортные пошлины на машины упадут до 25%, а потом и до 15%",– отмечает господин Пак.

Не лучше ситуация и для "Автотора". Если он продолжит крупноузловую сборку, то тоже не сможет получить новые льготы после 2016 года. Завод должен найти стратегического партнера, у которого есть режим промсборки, например GM или Fiat, считает Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала". Перейти на полный производственный цикл недавно обязали и ТагАЗ, на котором ведется крупноузловая сборка Hyundai и китайской BYD. 8 декабря на совещании по развитию завода Владимир Путин заявил, что основной кредитор ТагАЗа – ВТБ – согласился реструктурировать его долги до 2016 года и почти вдвое снизить ставку по кредиту, но завод должен расширить мощности со 120 тыс. до 300 тыс. автомобилей в год и локализовать выпуск двигателей и основных узлов. По мнению Владимира Беспалова, разрешить крупноузловую сборку на льготных условиях могут лишь Derways, поскольку завод находится "в экономически слаборазвитом регионе".

«Коммерсант»