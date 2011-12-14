BMW и GM объединятся вокруг водорода

BMW и GM близки к заключению соглашения о партнерстве для совместной разработки водородных топливных элементов для электромобилей нового поколения.

Два крупных автомобильных концерна, BMW и GM, планируют заключить партнерское соглашение о разработке автомобилей на водородном топливе. Стороны уже близки к подписанию такого соглашения, как сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники в отрасли. Предполагается, что BMW получит доступ к технологии водородных топливных элементов, разработанной GM, но взамен возьмет на себя часть расходов по финансированию исследований. Меморандум о взаимопонимании может быть подписан после автомобильной выставки в Детройте, которая пройдет в январе следующего года. Официально BMW подтверждает лишь то, что ведет переговоры с GM о «технологиях следующего поколения», GM отказывается от комментариев.

Решив присоединиться к работе над технологией сжигания водорода с помощью топливных элементов, говорят эксперты, BMW тем самым отказался от попыток создания собственной технологии использования водорода в двигателях внутреннего сгорания. Над этим вариантом BMW работал в течение нескольких лет, однако, как указывает WirtschaftsWoche, технология оказалась тупиковой.

По прогнозам BMW, водородное топливо начнет активно использоваться в электромобилях следующего поколения не раньше 2020 года. GM рассчитывает начать серийное производство электромобилей, оснащенных водородными топливными элементами, уже в 2015 году.

Напомним, что в начале декабря, в преддверии автовыставки в Токио, было объявлено о начале сотрудничества BMW и Toyota Motor. По условиям сотрудничества BMW будет поставлять японской компании дизельные двигатели и участвовать в разработке аккумуляторов для автомобилей. Кроме того, по данным WirtschaftsWoche, BMW рассматривает и другие варианты партнерства с компаниями, которые не являются прямым конкурентом концерна, ради сокращения расходы на научные исследования и разработки.

«Коммерсант»