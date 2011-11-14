Москва и Урал притягивают иномарки

За три квартала на российских дорогах прибавилось 1,36 млн новых иномарок. Почти половина из них проданы в Москве и Санкт-Петербурге. Среди других регионов наибольший прирост зарегистрирован на юге России и в Сибири. Московские власти говорят о влиянии всплеска автомобильных продаж на ситуацию с пробками и обещают учесть это при дорожном строительстве.

Около 35% новых иномарок, проданных в России за три квартала 2011 года, пополнили автопарк Москвы, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Еще около 9% продаж машин иностранных брендов пришлось на Санкт-Петербург.

Согласно данным исследования, за три квартала в России продано 1 364 350 новых иномарок, при этом на долю ввезенных из-за границы, по данным Федеральной таможенной службы, приходится лишь половина – 662 343 авто. Остальные были собраны на территории России.

Помимо двух столиц зарубежные автомобили пользуются наибольшим спросом в Поволжье, на Урале и на юге России. В Свердловской области парк машин иностранного производства вырос на 55 230 единиц, что составляет 4% от общего числа реализованных в стране с начала года, в Тюменской области – на 45 580 машин (3,3%). На Краснодарский край и Татарию пришлось 44 260 и 41 540 автомобилей (3,2% и 3% соответственно). Также в десятку крупнейших потребителей иномарок вошли Нижегородская, Челябинская, Самарская и Ростовская области. При этом более 50% иномарок куплены в первых четырех из этих регионов, а наибольшая динамика продаж заметна в Сибири и на Урале.

«Во время кризиса за Уралом продажи новых иномарок резко уменьшились. С восстановлением экономики покупательская способность стала расти и объемы продаж приблизились к докризисному уровню», – сказал гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. С учетом российских автомобилей за тот же период на территории России было реализовано 1,92 млн машин, а в октябре продано еще 51 349 новых легковых и легких коммерческих авто.

Московские власти, столкнувшиеся с критикой после введения на многих магистралях выделенных полос для общественного транспорта и усугубления ситуации с пробками, заявляют, что на дорожную обстановку отрицательно влияет массовое появление новых машин. Так, в пятницу заместитель мэра Москвы по строительству Марат Хуснуллин пожаловался на скачок спроса на автомобили и пообещал учитывать темпы роста автопарка в дорожном строительстве. «Надо понимать, что количество покупаемых автомобилей с каждым годом растет. В этом году отмечается всплеск покупок, – сказал Хуснуллин. – Необходимо активно заниматься строительством дорог, развитием улично-дорожной сети».

По данным московской ГИБДД, к концу года столичный автопарк составит примерно 4,35 млн машин. Об этом сообщал заместитель начальника столичного управления ГИБДД Владимир Томчак. По его словам, к концу года в столице будет зарегистрировано еще около 50 тысяч новых машин. «К покупке машин будут стимулировать праздничные новогодние и рождественские скидки в автосалонах. По нашим прогнозам, к новому году мы получим в Москве около 4 млн 350 тысяч автомобилей», – отметил он.

По прогнозам Ассоциации европейского бизнеса, в 2011 году российский автопарк пополнится 2,55 млн новых легковых и легких коммерческих автомобилей. В 2012 году в стране может быть продано еще 2,8 млн машин.

«Газета.Ru»