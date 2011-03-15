Интервью с руководителем VW в России Франком Виттеманном (Газета.ру)

Volkswagen, крупнейший инвестор в России среди автомобильных компаний, ждет стабильного роста российского авторынка. О своей позиции здесь и о новых моделях в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель марки VW в России Франк Виттеманн.



– С точки зрения маркетинга вывести на российский рынок доступную модель Polo Sedan было отличным решением. Продажи Volkswagen тут же подскочили, а за машинами растянулись очереди. Но не боитесь ли вы, что с точки зрения имиджа марки в России вы потеряете?



– Нет, мы этого не боимся. Мы изначально были представлены не как бюджетный бренд, в нашей линейке есть Passat, Phaeton и Touareg. У нас твердые позиции в соответствующих классах, и Polo Sedan для нас лишь новый сегмент. Такой разброс позволит нам завоевать новых клиентов в недорогой нише и сохранить популярность у более обеспеченных клиентов.



– На Женевском автосалоне главная премьера компании Volkswagen – обновленный Tiguan. Когда начнется его производство на заводе в Калуге?



– Tiguan появится в России ориентировочно в июле, то есть фактически одновременно с выходом на европейский рынок. В России вообще уникальная ситуация с модификациями на эту модель. Мы предлагаем как недорогую версию с передним приводом и небольшим мотором, так и топовую полноприводную модификацию с двухлитровым мотором мощностью 200 л. с. Таким образом, мы опять же охватываем широкий спектр покупателей. При этом базовая его цена останется прежней. А вот цены на новые комплектации с новыми опциями мы сейчас утверждаем.



– Для Tiguan доступны новые опции, например, Line assist – система контроля за разметкой, и Park Assist – система автоматической парковки автомобиля. А также контроль мертвых зон в потоке. Все ли эти опции будут доступны в России?



– К сожалению, некоторые из них в России просто бесполезны. Например, Line Assist – в России нет разметки! Зачем покупателям переплачивать за опцию, которую они не смогут полноценно использовать? Остальные же опции мы планируем предлагать российским клиентам, так же как и европейским.



– Каков ваш прогноз по продажам?



– Tiguan открыл для нас новый сегмент, и его продажи росли от месяца к месяцу. Сейчас, я думаю, будет новый всплеск интереса к этой модели, и запланированный рост продаж для нее – вдвое увеличить число проданных машин. Даже, возможно, сформируется очередь. Но покупатели готовы ждать эту машину по 3–4 месяца.



– Что касается ваших конкурентов: осенью выходит в продажу новый Fоrd Focus, который наверняка составит конкуренцию VW Golf и Jetta. Готовы ли вы к такому соперничеству и каков прогноз по продажам?



– У нас есть отличные модели в «гольф-классе» и более компактном сегменте, где играет Polo, – и мы работаем над укреплением их позиций и над тем, чтобы сделать цены еще более конкурентными и привлекательными. Кроме того, в этом году мы привезем в Россию новую Jetta – это прекрасный автомобиль, красивый, технологичный и представительный. Думаю, он составит серьезную конкуренцию для Focus. И, надеюсь, по цене тоже.



– В этом году в России начнутся продажи Volkswagen Touareg с гибридным двигателем. Каков ваш прогноз по продажам этой машины? Как вам кажется, готов ли российский рынок к гибридам?



– Каждый, кто ездил на гибридном Touareg, отметил, что в первую очередь это очень мощная и динамичная машина. Она приемистая и приятная в управлении. Конечно, российский покупатель Touareg далек от подсчета вредных выбросов в атмосферу и даже от экономии топлива. В России гибридный кроссовер могут покупать ради удовольствия от управления мощным автомобилем. В этом плане я спокоен за Touareg.



– VW планирует расширение производства в России. Какое место российский рынок занимает для марки VW и каковы ваши планы и амбиции здесь?



– Мы хотим производить в России массовые модели для этого рынка, для этого нам нужно расширять производство. Вообще, мы являемся крупнейшим инвестором в России среди автокомпаний. Это говорит о нашей позиции лучше всего.