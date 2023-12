В агентстве «АВТОСТАТ» нашли 8 пикапов, которые появились на рынке РФ в 2023 году

В июне у нас стартовали продажи пикапа Changan Hunter Plus. Его габариты: 5350 мм х 1980 мм х 1875 мм. Changan Hunter Plus имеет рамную конструкцию, подключаемый полный привод и 8-ступенчатый «автомат» ZF. Дорожный просвет у него составляет 225 мм. Стоит отметить, что у Hunter Plus пружинная задняя подвеска.