В агентстве «АВТОСТАТ» нашли 8 пикапов, которые появились на рынке РФ в 2023 году

Китайские автопроизводители, которые, осваивая российский рынок, на первых порах привозили в нашу страну только кроссоверы и внедорожники, теперь активно взялись и за освоение других сегментов авторынка. Благодаря этому начавшемуся процессу, в 2023 году в России появилось сразу 8 новинок среди пикапов. Специалисты агентства «АВТОСТАТ» не только подсчитали их количество, но и проследили периодичность появления на нашем рынке. В апреле российские дилеры Haval начали продажи нового пикапа GWM Poer KingKong. Новинку выпустили на рынок в двух комплектациях – Comfort и Elite – стоимостью от 2 млн 799 тыс. и от 2 млн 999 тыс. рублей соответственно. Это самый длинный и вместительный пикап в линейке бренда. Его габариты – 5641мм х 1880 мм х 1815 мм. Длина грузового отсека достигает 1,8 м, а максимальная грузоподъемность – 975 кг. Можно отметить здесь еще и дорожный просвет – 200 мм.

В июне у нас стартовали продажи пикапа Changan Hunter Plus. Его габариты: 5350 мм х 1980 мм х 1875 мм. Changan Hunter Plus имеет рамную конструкцию, подключаемый полный привод и 8-ступенчатый «автомат» ZF. Дорожный просвет у него составляет 225 мм. Стоит отметить, что у Hunter Plus пружинная задняя подвеска.

В августе на официальном сайте компании JAC Motors появились цены и комплектации нового для России пикапа JAC T8 Pro. Собственно, комплектацию у пикапа показали одну – Full Extra. Но на выбор были предложены два турбированных мотора: дизельный (2 л; 139 л.с.) и бензиновый (2,4 л; 204 л.с.). Его габариты: 5325 х 1880 х 1830 мм. Грузоподьемность пикапа составляет 900 кг. Дорожный просвет – 220 мм.

В этом же месяце (август) компания «Моторинвест» запустила на рынок полноприводный рамный пикап Dongfeng DF6. Он имеет следующие габариты: 5310 х 1850 х 1810 мм. У автомобиля полный привод, с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке, а также клиренс, равный 220 мм. Кабина с двумя рядами сидений вмещает 4 человек. Новинку предложили в трех комплектациях – Comfort, Premium и Luxury – по цене от 3 млн 289 тыс. рублей.

В сентябре ГК «АвтоСпецЦентр» объявила о продажах полноразмерного пикапа Foton Tunland G9 стоимостью от 3,8 млн рублей. Автомобиль имеет следующие габариты: 5310 мм в длину и 1960 мм в ширину. Foton Tunland G9 обладает шасси повышенной проходимости и возможностью буксировать грузы массой до 1500 кг.

А в октябре в нашей стране появился еще один пикап марки Foton – уже среднеразмерный. Российские дилеры Foton начали продажи Foton Tunland G7 в единственной комплектации Premium по цене 3,9 млн рублей. Его габариты: 5340 мм в длину, 1940 мм в ширину и 1860 мм в высоту. Полезная нагрузка – 905 кг.

В ноябре российские дилеры Sollers начали продажи дизельной версии пикапа Sollers ST6 (он представляет собой перелицованную версию китайской модели JAC T6). Важный момент: серийное производство таких пикапов стартовало в сентябре 2023 года во Владивостоке. Автомобиль рассчитан на загрузку до 900 кг. Как сообщила пресс-служба производителя, cтоимость новинки составляет от 2 млн 500 тыс. рублей. Причем уже в декабре на рынок вышла бензиновая версия этого пикапа в двух комплектациях – стоимостью от 2 млн 400 тыс. рублей.

Кроме всего прочего, калининградский завод «Автотор» выпустил первую партию рамных пикапов, известных на рынке как JMC Vigus. Это среднеразмерный рамный пикап с двойной кабиной, длина его кузова равна 5345 мм. Обещано, что такие автомобили появятся у российских дилеров уже в декабре 2023 года, но, вероятно, под каким-то другим брендом, поскольку компания JMC запретила реализацию данной модели в нашей стране под своей маркой.