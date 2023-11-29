Итоговое заседание клуба «Автобосс» будет посвящено тонкостям российско-китайского автобизнеса

Увеличение доли присутствия китайских автомобилей на российском рынке и числа китайских партнеров в автобизнесе – объективная реальность, которой можно удивляться, но не признавать которую было бы глупо. Оценивая современную ситуацию на рынке, эксперты сегодня спорят сразу о нескольких вещах – до какой величины может вырасти эта доля (кто-то называет 60%, а кто-то – все 90%); действительно ли качество китайских автомобильных продуктов «санкционного периода» и сервиса уже значительно отличается от уровня девяностых и начала двухтысячных; есть ли особая специфика в ведении бизнеса c азиатскими странами и сможет ли осилить эту специфику предприниматель с российским менталитетом, который годами вел бизнес в соответствии с европейской культурой и ценностями. Все эти суперинтересные темы станут предметом обсуждения экспертов на итоговой встрече года в клубе руководителей «Автобосс» 7 декабря.

Как будет развиваться партнерство дальше?

В этом году Итоговый клуб «Автобосс» будет фокусироваться на нескольких важных аспектах. Первый – это обсуждение темы дальнейшего развития партнерства с китайскими производителями и дистрибьюторами: на основе цифр и отмеченных на рынке тенденций специалисты попытаются выстроить прогноз дальнейшего.

Китайским компаниям очень повезло, что они начали свое активное развитие в тот момент, когда из-за санкций глобальные производители вынуждены были оставить здесь производство и импорт, - считает исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов и подкрепляет свои слова статистикой. В феврале 2022 года в России было продано всего около 9 тысяч китайских автомобилей, а, к примеру, в сентябре 2023его – уже около 60 тысяч. Суммарная доля «китайцев», которая раньше была 9%, сегодня достигает 53 – 56%. Начиная с бензиновых кроссоверов, по мере ухода европейских брендов, китайские автопроизводители стали все активнее заполнять освобождающиеся на российском рынке ниши и в других сегментах (седаны, С- и D-класс, гибриды, электромобили). Важно, что у всех марок расширяются модельные ряды. Например, у Changan предлагается на российском рынке уже 15 моделей. Как будет развиваться этот бизнес дальше? Эксперт уверен, что со временем будет выстроен баланс между китайской моделью продаж (которая отличается от европейской, корейской, японской) и российской. По всей видимости, появится абсолютно новая модель, которая возьмет лучшие практики (вероятно, при продажах будут шире использоваться финансовые и сервисные инструменты, к которым россияне привыкли). Однако у китайцев есть свое видение процесса, и это тоже будет оказывать свое влияние. Какое? Увидим.

На заседании «Автобосса» эксперт предложит привычную статистическую информацию, но под новым углом зрения – например, в разбивке по ценовым сегментам (в каких из них лучше всего продаются автомобили), по регионам (в каких склонность россиян к китайским машинам выше и где они лучше продаются).

Россияне стали лояльнее к китайским автомобилям?

На тему лояльности жителей РФ в рамках «Автобосса» в этот раз запланировано проведение блока дискуссии. Тема звучит так: «Как можно поднять лояльность клиентов по отношению к китайским брендам?». Ведущий этой дискуссии – главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков – уверен, что о лояльности россиян к китайским автомобилям говорить еще рано, и резкий рост рыночной доли «китайцев» за полтора года еще не показатель реального отношения потребителей, а лишь ответ на недоступность привычных нам марок глобальных производителей. Пока на фоне такого гигантского роста продаж у китайских автомобилей нет главного, считает эксперт: «У нас нет большой армии автомобилей, которые накатали бы большие пробеги, по которым можно однозначно судить о надежности, их ремонтопригодности, о необходимой номенклатуре запчастей. Судить о том, как дилеры с этим справляются. Не с приемом денег и выдачей красивых автомобилей, а именно с «разруливанием» жизненных ситуаций, которые возникают у автомобилистов в ходе эксплуатации машин...». Времена такие, что людей волнует житейская составляющая. Многим сегодня нужен не красивый суперкар, а по адекватной цене автомобиль, который бы не ломался и был легок в эксплуатации. К сожалению, и Китай не может этого обеспечить: сегодня львиная доля автомобилей стоит более 2 млн рублей. И это значит, что покупают новые машины те люди, которые и раньше имели возможность регулярно менять автомобили. И вариантов у этой категории немного – ждать ввоз, используя механизмы параллельного импорта, либо покупать официальное и соответственно китайское. Впрочем, есть еще возможность посмотреть на вторичный рынок.

Пока китайские машины не едут так, как лучшие европейские и некоторые корейские автомобили, констатирует Кадаков. Вкладываясь в красивые кузова, панорамные крыши и красивые экраны в салонах автомобилей, многие китайские автопроизводители гораздо меньше думают об их адаптации к российским условиям, а это важно. Над чем предстоит поработать – не с точки зрения маркетинга, а реально для повышения лояльности россиян – должна прояснить дискуссия на «Автобоссе».

«Для китайца есть вещи важнее, чем сиюминутная выгода»

Еще один суперинтересный спикер приглашен в этом году на итоговое заседание «Автобосса». Это востоковед, специалист в области духовных, культурных традиций китайской цивилизации, доктор исторических наук, профессор, директор института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.

Он уверен, что есть особенности китайского бизнеса, которые необходимо знать и принимать, завязывая с ними сотрудничество. «Если вы четко отработаете схему становления неформальных отношений, через год очень высока вероятность, что буквально в один момент мир перевернется. «Внезапно для вас откроются очень интересные моменты для сделки, - говорит Маслов. - Не стройте иллюзий, что просто за счет своей хватки, упорства, того, что вы просто подружились с каким-то китайцем, у вас все удастся. В лучшем случае, вы просто потеряете свое время, а в худшем – деньги». К Китаю нужно учиться и к ведению бизнеса с Китаем нужно серьезно готовиться, считает эксперт. И не только потому, что в ближайшие годы Китай останется для России самым главным партнером. Надо хорошо понимать, что расширение отношений с Китаем не удешевляет их. Наоборот, они становятся более качественными и как следствие – требуют больших капиталовложений. Не надо строить иллюзий, что можно дешево начать работать с Китаем и что китайцы вложат в вас деньги. Почему это не так – узнаем на «Автобоссе» 7 декабря.

Фото: АВТОСТАТ