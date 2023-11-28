«Эта музыка будет вечной, если я заменю батарейку…»

«Музыка» в данном случае - это микроэлектромобиль L-type со сменными батареями, впервые представленный на форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. В официальном описании на стеле рядом с машиной было сказано, что это «городской компактный электромобиль для корпоративных автопарков с перевозками на короткие расстояния: доставка последней мили, обслуживание закрытых территорий, городского сервиса и шеринга. Категория - L7. Предусмотрены две версии: 2-местная пассажирская либо 1-местная грузовая. Габариты 2,5х1,5х1,5м. Запас хода - 183 км. Емкость батарей - 6 модулей по 2,66 кВт-ч». Сам по себе этот электромобиль был бы не так интересен, если бы не сопровождающая его технология быстрой замены батарей для реально быстрой зарядки - 5 минут на смену 6 модулей Battery Swap и можно продолжать движение. Зарядка батарейных модулей предусмотрена в специально разработанных «зарядных шкафах», своего рода зарядных станциях, но рядом с которыми не нужны парковочные места для длительной стоянки электромобилей.

Судя по всему, компания-производитель стремится к созданию экосистемы, в которой будет присутствовать электрическое транспортное средство с быстрозаменяемыми модульными батареями (показанный на выставке «Россия» микромобиль L-type) и раскинутая по городу сеть «зарядных шкафов», в которых разряженную батарею можно легко заменить на заряженную. Потребитель в этом случае, вероятно, будет платить некую подписку за использование всего сервиса (автомобиль + заряд), либо только заряд, если сам электромобиль будет находиться в собственности (очень похоже на систему «Бери заряд» для мобильных устройств). Кстати, помимо логотипов L-type в представленном электромобиле можно было заметить еще один - drive it. Вероятно, это и есть название всей экосистемы. Подобные экосистемы уже реализованы в Южной Корее и в Индии, правда, там транспортным средством являются скутеры и рикши. Если это так, то концерн «Алмаз-Антей» готовит настоящую революцию в автомобильности, которая повлияет не только на бизнесы доставки и курьерские сервисы, но и изменит подход к владению автомобилем.

Только представьте, что подписка будет действовать не только на сам автомобиль, но и на батареи, никак не привязанные к этому автомобилю, которые в любой момент можно заменить на заряженные и продолжать использование транспортного средства. Это делает автомобиль доступнее и расширяет возможности его использования в течение рабочего времени курьера-доставщика. Таким образом, микроэлектромобиль L-type фактически становится новым видом транспорта, идеально подходящим для условий современного города. Салон L-type рассчитан на размещение двух человек либо одного водителя, оставляя место для груза. Специальный грузовой отсек и длина в 2,5 метра станут важными факторами для выбора этого транспорта службами доставки.