Как чувствует себя сейчас рынок смазочных материалов?

Главные тренды на рынке моторных масел и смазочных материалов стали темой круглого стола, который проходил 25 октября в Перми. Его участники посетили одно из самых современных на сегодняшний день предприятий отрасли, принадлежащее компании ЛУКОЙЛ, и смогли задать свои вопросы специалистам. За последние полтора – два года российский рынок моторных масел и смазочных материалов в России сильно изменился – по своей структуре, составу участников, ценовой и продуктовой линейкам. Скептики считают, что хорошие масла и другие смазочные материалы с нужным набором присадок после ухода иностранных производителей (и главное – первой мировой «четверки») на российском рынке теперь отсутствуют. Оптимисты, напротив, уверены, что стимул для развития отечественные производители получили хороший, импортозамещение уже произошло и от смены названий брендов на канистрах российский автовладелец ничего не потерял. Дефицита на этом рынке нет и в ближайшем будущем он нам не грозит. Но что же происходит в этом сегменте автокомпонентов на самом деле и что думают об этом специалисты? Структура рынка моторных масел изменилась вслед за авторынком Виктор Пушкарев, заместитель начальника отдела аналитики агентства «АВТОСТАТ», говоря о трансформации структуры рынка моторных масел, напомнил, что она началась вслед за изменениями на рынке новых автомобилей. Он уточнил, что за последние пару лет эксперты наблюдали серьезную трансформацию структуры рынка по статусу марок: их можно разделить на тех, что остановили свою деятельность в России, и тех, что продолжают работать. Кроме того, на рынке новых автомобилей произошла трансформация его структуры по странам происхождения брендов. Если в 2021 году доля китайских брендов и российских суммарно составляла 31% (8% и 23% соответственно), то по итогам 10 месяцев 2023 года только «китайцы» заняли на рынке уже 49%, то есть почти половину. Еще 34% составили российские бренды, на долю остальных выпало всего 17%.

Произошли существенные изменения и в структуре импорта автомобилей (как новых, так и с пробегом), и в отношении ценовых диапазонов. Некоторые модели, ввозимые сейчас в страну по параллельному импорту, выросли в цене в 2 раза и даже больше (стоимость Hyundai Solaris с 2021 года выросла на 119,1%, Volkswagen Polo – на 81,5%). Средневзвешенные цены тоже растут – как на первичном, так и на вторичном рынке. Из других трендов, о которых говорил на круглом столе Виктор Пушкарев, очень важным являются те факты, что в России увеличилась продолжительность владения автомобилем и что автопарк стареет: на 1 января 2022 года средний возраст российского парка составлял 14 лет, на 1 января 2023 года – уже 14,7. И это только по легковым автомобилям, в других сегментах ситуация хуже. Как все эти изменения сказываются на рынке моторных масел, жидкостей и смазочных материалов? Напрямую. Количество пришедших «китайцев» и привезенных по схеме параллельного импорта других иномарок, конечно, на качестве заливаемых масел никак не сказывается: в первой заводской «заливке» все показатели соответствуют установленным автопроизводителем параметрам. А вот что касается техобслуживания – здесь вопрос до конца не закрыт. Уход с российского рынка мировых производителей присадок, действительно, не стал катастрофой для рынка моторных масел и прочей автохимии. Что-то продолжает привозиться, как раньше, многое уже производится внутри страны. Компания ЛУКОЙЛ и несколько других отечественных производителей и раньше вели собственные исследования в отношении присадок, многие их масла и жидкости сертифицированы в соответствии с мировыми стандартами. И в том, чтобы обеспечить сегодня парк массовых автомобилей, например, качественными моторными маслами – проблемы нет. Но мировая «четверка» давала более широкий спектр продуктов, в том числе нишевых, для трансмиссий и рулевых механизмов – и вот эти небольшие пробелы сегодня российскому производителю необходимо закрыть. Основные тренды на рынке смазочных материалов В ходе круглого стола представители ЛУКОЙЛ поделились информацией о том, что на российском рынке смазочных материалов сегодня можно выделить однозначных лидеров среди отечественных производителей, например, ЛУКОЙЛ. Доли которых значительно выросли после ухода зарубежных брендов. А доли зарубежных брендов существенно снизились. Структура рынка меняется: тот же ЛУКОЙЛ сегодня сотрудничает со всеми ключевыми китайскими автоконцернами, присутствующими в РФ. Для бренда ЛУКОЙЛ изменения на авторынке стали дополнительным стимулом в развитии научно-технических исследований и разработок и запуска на рынок уже находившихся в разработке проектов. Чтобы соответствовать требованиям производителей, ЛУКОЙЛ давно сотрудничал с ведущими международными ОЕМ, которые по результатам многочисленных стендовых и полевых испытаний выбрали масла и технические жидкости ЛУКОЙЛ для своих автозаводов и дилерских сетей.

Что касается вторичного рынка и обычных автовладельцев, то из-за ухода большинства иностранных производителей масел потребители стали опасаться подделок и начали больше внимания обращать на российских производителей. Интересный момент, который обнаружили специалисты в ходе проведенных опросов автовладельцев: каждый пятый из них не нашел планируемую марку в продаже. Но среди сменивших марку при текущей покупке двое из пяти предпочли марку с лучшей ценой. Еще один отмеченный специалистами тренд: потребители смазочных материалов адаптировались к новой реальности. Сократилась доля автовладельцев, ожидающих ухудшения своего финансового состояния. Людей уже меньше беспокоит рост цен на масла (отечественные и иностранные), уход с рынка каких-то марок, сокращение возможностей для выбора. Эксперты отметили, что постепенно уменьшается число тех, кто экономит на замене масла. При этом продолжает расти доля тех, кто меняет масло чаще, чем рекомендовано производителем: 38% осуществляет замену масла при пробеге до 9 тыс. км. Из негатива, отмеченного экспертами ЛУКОЙЛ: российский автопарк стареет. Так, каждый второй автомобиль в стране имеет пробег более 100 тыс. км. При среднем пробеге в год около 20 тыс. км на одном масле автомобиль проезжает в среднем 10,5 тыс. км. Смазочные материалы играют важную роль в поддержании технического состояния автомобиля. Они снижают износ, уменьшают трение между деталями, защищают металлы от коррозии, способствуют герметизации поршневых колец, обеспечивая правильную работу двигателя. Они также активно применяются в различных агрегатах и системах активной безопасности современных автомобилей. Учитывая увеличение срока эксплуатации автомобилей и старение парка, особенно важно следить за их техническим состоянием и использовать качественное и соответствующее рекомендациям автопроизводителей масло. Кстати, Пермь для проведения круглого стола выбрана не случайно – здесь находится ведущее производство компании «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» (100% ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПАО «ЛУКОЙЛ») по розливу масел в мелкую тару. Предприятие обладает современными технологиями на уровне мировых стандартов, продукция фасуется на автоматических линиях благодаря сложной системе трубопроводов в режиме непрерывного потока.

В рамках экскурсии на производство сотрудники компании ЛУКОЙЛ рассказали о контроле качества продукции завода на каждом производственном этапе, о защите потребителей от покупки подделок (вплавляемая этикетка и выбитый индивидуальный номер каждой отдельной канистры непосредственно на линии, горловина канистры запаивается фольгой). Текущие вызовы для отечественных производителей масел В ходе круглого стола представители компании ЛУКОЙЛ рассказали, что в глобальном портфеле «ЛЛК-ИНТЕРНЕШНЛ» уже более 800 продуктов. Это и моторные масла (для легковых и грузовых автомобилей), масла для трансмиссий, индустриальные масла и другие. ЛУКОЙЛ обладает собственными присадочными технологиями, современными лабораториями и, тесно взаимодействуя с автопроизводителями, способен разрабатывать смазочные материалы для техники новейших поколений. Только за 2021 – 2023 годы компанией проведено более 650 стендовых испытаний, более 50 моторных тестов. Среди драйверов компании для разработки высокоэффективных продуктов можно выделить следующие: использование качественного сырья, научный потенциал и система менеджмента качества.