Какие автомобили из Китая появятся на российском рынке в сентябре 2023 года?

Автомобили китайских брендов продолжают набирать популярность у наших соотечественников. На 1 июля 2023 года в российском автопарке насчитывается уже более 1 млн легковых машин из КНР. Несмотря на то, что это всего 2,4% от всего парка РФ, продажи «китайцев» продолжают расти, а значит, их доля со временем будет еще больше. Эксперты агентства «АВТОСТАТ» решили выяснить, какие новые модели или модификации китайских автомобилей появятся на российском рынке в сентябре. Aito M5 и Aito M7 Компания «МБ РУС» сообщила о том, что в конце сентября на российском рынке ожидается сразу две модели бренда Aito – кроссоверы M5 и M7. Они уже доступны для заказа в дилерских центрах.

Кроссовер Aito M5 будет представлен в версии Ultimate и оснащен электродвигателями мощностью 165 и 200 кВт (крутящим моментом 315 и 360 Нм соответственно). Одного заряда по циклу WLTC хватит на 180 км пути. До «сотни» кроссовер» способен разогнаться за 4,6 секунды. В автомобиле имеется система экстренного торможения, мониторинг слепых зон, активный круиз-контроль, сигнализация покидании полосы. Кроме того, в Aito M5 имеется панорамная крыша, светодиодные фары и камера для парковки на 360 градусов.

Aito M7 на российском рынке будет продаваться в комплектациях Luxury и Flagship. Известно, что в автомобиле установлен электромотор с максимальным крутящим моментом 360 Нм. Комбинированного запаса хода по циклу WLTC хватит на 1000 км. На электротяге кроссовер сможет проехать 165 км. До «сотни» он способен разогнаться за 4,8 секунды. Aito M7 оборудован акустической системой из 19 динамиков, 4 из которых в подголовнике водителя. Сиденья первого и второго ряда – с подогревом, вентиляцией и массажем. Кроме того, сиденья снабжены электрорегулировкой. LiXiang Li 7, LiXiang Li 8 и LiXiang Li 9 Кроме того, компания «МБ Рус» начнет продажи китайских кроссоверов LiXiang – Li 7 в трех версиях исполнения (Мax, Pro и Air), Li 8 в версиях Max и Pro и Li 9 в версии Max.

LiXiang Li 7 – пятиместный кроссовер оснащен электродвигателем с комбинированным запасом хода по циклу CLTC в 1315 км. До 100 км/ч разгоняется за 5,3 секунды. В длину автомобиль имеет 5050 мм, в ширину – 1995 мм, в высоту – 1800 мм. Колесная база равна 3005 мм. Автомобиль оснащен мультимедийной системой, которая включает в себя три 15,7-дюймовых цветных HD-экрана с разрешением 3K, центральный экран управления и развлекательный дисплей пассажира.

LiXiang Li 8 – шестиместный семейный кроссовер. Оснащен двумя электродвигателями мощностью 174 и 268 л.с. Дополнительно устанавливается 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель. Комбинированного запаса хода по циклу CLTC хватит на 1350 км. Габариты: 5080 х 1995 х 1800 мм. Колесная база составляет 3005 мм. Автомобиль оснащен умной системой вождения, которая предупреждает о возможном столкновении, выявляет аварийные ситуации на дороге, а также видит препятствия и строительный работы.

LiXiang Li 9 – полноразмерный кроссовер с той же моторной гаммой, что и у Li 8, которая включает два электродвигателя мощностью 174 л.с. и 268 л.с., а также бензиновый 1,5-литровый турбомотор. Габариты: 5218 х 1995 х 1800 мм. Колесная база – 3105 мм. В автомобиле установлен холодильник во втором ряду, который поддерживает как охлаждение, так и нагрев. Также в кроссовере имеются двойные беспроводные зарядки и сиденья с функцией вентиляции и массажа. Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro Старт продаж кроссоверов Kaiyi X3 и Kaiyi X3 Pro намечен на сентябрь этого года.

Кроссовер Kaiyi X3 в длину составляет 4400 мм, в ширину – 1831 мм, в высоту – 1653 мм. Под капотом автомобиля располагается атмосферный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 113 л.с. Работает в паре с вариатором. До «сотни» разгоняется за 13,9 – 14,6 секунды. Автомобиль оснащен парктроником, автоматическим круиз-контролем и системой контроля давления в шинах.

Габариты Kaiyi X3 Pro идентичны размерам Kaiyi X3 – 4400 х 1831 х 1653 мм. Главное отличие двух моделей – в двигателе. X3 Pro оснащен 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 147 л.с., который работает в паре с вариатором. Также автомобили отличаются формой переднего бампера и дизайном решетки радиатора. JAECOO J7 На сентябрь намечен дебют не только модели, но и марки в целом. Бренд JAECOO был представлен в Китае в апреле и является «старшим ответвлением бренда OMODA». В режиме полного привода JAECOO J7 потребляет всего 8,2 л на 100 км в смешанном режиме. Автомобиль оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS – All Road Drive Intelligent System, которая предлагает водителю семь различных режимов движения: экономичный, стандартный, спортивный, бездорожный, а также для езды по снегу, песку и грязи.

Jetour X70 Plus Осенью (вполне возможно, что это будет сентябрь) на российском рынке появится компактный кроссовер Jetour X70 Plus. Габариты автомобиля: 4749 х 1900 х 1720 мм. Клиренс – 210 мм. В Китае представлены 5-местная и 7-местная версии модели. Будет ли возможность выбора у российского потребителя, пока не известно. Линейка двигателей для российского потребителя пока тоже не раскрывается. Автомобиль оснащен системой экстренного автоматического торможения, системами помощи при спуске с холма и помощью при старте в гору, а также некоторыми другими.

BAIC X55 В середине августа 2023 года на предприятии «Автотор» началось производство кроссовера BAIC X55. В продажу модель пока не поступила, но есть большая вероятность, что это произойдет в сентябре. В длину автомобиль составляет 4620 мм. Под капотом устанавливается 5-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 188 л.с., который работает в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией (7DCT). В оснащении BAIC X55 камера кругового обзора, круиз-контроль и контроль полосы движения и слепых зон.

EXEED LX и EXEED VX (обновленные версии) EXEED LX и EXEED VX уже представлены на нашем рынке. Этой осенью в России должны появится их обновленные версии. Точные даты старта продаж пока не называются. EXEED LX внешне практически не отличается от своего предшественника. Основное отличие в более крупной решетке радиатора. Главные изменения произошли в салоне автомобиля. Руль теперь стал двухспицевый, а также поменялся дизайн передней панели, центрального тоннеля и дверных карт. Новое поколение EXEED VX было представлено на суд зрителей весной 2023 года. Двухлитровый турбированный двигатель мощностью 261 л.с. остался прежним. При этом появился 8-ступенчатый «автомат». Роботизированная коробка передач тоже будет доступна. Передний бампер и решетка радиатора стали более массивными, прутья на решетке теперь вертикальные, а не горизонтальные, как в прежней версии. В Китае автомобиль доступен в шести- или семиместном исполнении.

OMODA S5 GT Марка OMODA анонсировала запуск на российском рынке спортивной версии седана S5 – GT. Первая партия автомобилей уже на пути в официальные дилерские центры OMODA по всей России, а премьера новинки состоится 7 сентября 2023 года. Под капотом седана OMODA S5 GT установлен бензиновый турбированный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 150 л.с., который работает в паре с «роботом» DCT7. Длина автомобиля составляет 4644 мм, а колесная база равна 2650 мм.