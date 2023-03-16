Более 85% продаваемых в Узбекистане легковых автомобилей имеют розничную цену ниже 15 тысяч долларов

В Узбекистане доминируют бюджетные автомобили. Более 41% всех легковых автомобилей продаются по цене до $10000. Еще 44% - по цене от $10000 до $15000. Около 5% - от $15000 до $30000. И лишь порядка 10% - по более высоким ценам.

Самый доступный по цене автомобиль на рынке – Chevrolet Damas, который в зависимости от комплектации и исполнения, пассажирского или грузового фургона, имеет цену от $7330 – $7630. В 2022 году в Узбекистане было продано 78440 автомобилей этой модели. Вариант с грузовой платформой Chevrolet Labo немного дороже и имеет цену от $7420 до $7690. Он был продан в прошлом году в количестве 19078 штук.

Следом идут две уже снятые с производства модели, но которые еще могут быть в продаже. Это Chevrolet Spark с ценой от $7910 до $9780 и Chevrolet Nexia с ценой от $9380 до $9980. Их продажи в 2022 году составили 11022 и 20464 автомобиля соответственно. В 2023 году эти модели покидают рынок и их объемы будут замещаться моделями Chevrolet Cobalt и Chevrolet Onix, которые имеют заметно более высокую цену ($10900 – $11300 и $13160 – $18840 соответственно).

Также к бюджетным автомобилям можно отнести и самый продаваемый в Узбекистане автомобиль – Chevrolet Lacetti, формально автомобиль класса С, но уже значительно морально и технически устаревший. Он продается по цене от $11360 до $13720. В 2022 году было продано 73846 автомобилей этой модели. Можно ожидать, что в 2023 году часть покупателей предпочтут новые модели – Onix и Tracker, которые хотя и несколько дороже, но значительно более современные. Ранее в UzAuto Motors заявляли, что в 2023 году произведут порядка 100 тысяч автомобилей Onix и 80 тысяч Tracker, с учетом поставок на экспорт. Но даже с учетом продаж на других рынках этих объемов более чем достаточно, чтобы компенсировать снятие с производства старых моделей и обеспечить ожидаемый спрос.