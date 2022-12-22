На что стоит обратить внимание при покупке альтернативной гарантии на автомобиль? Советы автоэкспертов

Все чаще мы можем слышать о дополнительной гарантии на автомобиль, которую предлагают дилерские центры или страховые компании. «Спрос рождает предложение», - гласят уроки экономики еще со школы. Давайте выясним, почему появился спрос на эти виды услуг, и какие подводные камни могут ожидать потребителей.

Условно можно выделить три вида альтернативной гарантии, которые и дают ответ на вопрос, почему же услуга стала набирать обороты в последнее время.

Виды альтернативной гарантии

1. Продленная гарантия

Продленная гарантия – это постгарантийное обслуживание транспортного средства после того, как закончилась основная гарантия от автопроизводителя. Наверняка, покупая чайник или микроволновку в магазине бытовой техники, вам предлагали за определенную плату купить дополнительную гарантию. Такой же принцип и здесь. Вы платите деньги, а продавец оказывает услуги по ремонту автомобиля в зависимости от условий вашего договора.

2. Гарантия на автомобиль с пробегом

Сегодня дилерские центры все чаще стали продавать подержанные автомобили. Это обусловлено сразу несколькими факторами. Автомобили с пробегом в России теперь покупают значительно чаще, чем новые. Так, за 11 месяцев 2022 года, в нашей стране куплено 4,4 млн б/у легковых машин. При этом новых легковых автомобилей за этот период приобретено всего 570 тыс. единиц. Кроме того, вторичный рынок чувствует себя заметно лучше, чем первичный. Так, он сократился только на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а рынок новых автомобилей – на 59%.

Ну и вдобавок ко всему, импорт автомобилей с пробегом за 11 месяцев 2022 года вырос на 83%. Об этом стало известно во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Оперативная информация по авторынку России. Итоги ноября 2022 года». Видеозапись трансляции можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Также подержанные автомобили стали еще активнее продавать дилеры тех брендов, которые прекратили поставки новых машин на российский рынок в связи с политической составляющей и логистическими трудностями. Эти факторы и подталкивают дилеров все чаще заниматься реализацией автомобилей с пробегом. Однако покупая транспортное средство в салоне, а не «с рук», покупатель хочет некие гарантии, которые и получает за дополнительную плату.

По словам генерального директора ООО «АвтоАссист» Олега Зевакина, все эти факторы вызваны определенной ситуацией, и не регламентируются отдельной статьей закона, но автоматически попадают под «Закон о защите прав потребителя». Но, так как автомобиль – это сложное техническое устройство, то имеются определенные нюансы в подзаконных актах. «Именно поэтому в начале года появились альтернативные гарантии, где либо страховщик, либо провайдер, берет на себя обязательства», - комментирует Олег Зевакин.

3. Гарантия на автомобили, ввезенные по параллельному импорту

Параллельный импорт – одна из главных тем в автомобильном бизнесе в 2022 году. Машины, ввезенные в страну таким способом, не имеют гарантии от производителя. Поэтому техобслуживание, диагностика, замена масла и поломка автомобиля полностью ложатся на плечи новоиспеченного владельца. Но автомобиль – покупка дорогостоящая и потребитель хочет иметь некие гарантии, что машина не сломается после того, как он выедет из автосалона. А если и произойдет такой казус, то дилер возьмет на себя обязательства по ремонту. И продавец готов взять на себя ответственность, но за это тоже придется заплатить.