«Автосервис – 2022»: уйти в мульти- или остаться в моносервисе?

Что делать автосервису (официальным дилерам и НСТО) в текущей непростой ситуации, когда загрузка сервиса падает, спрос невозможно прогнозировать и на рынке ремонтных услуг резко выросла конкуренция?

Кто-то считает, что выход для этого бизнеса – в уходе от обслуживания монобрендов. Другие на собственном опыте доказывают, что мультибрендовость – не выход, потому что влечет за собой новые инвестиции, которые не всегда легко вернуть. У каждой стороны есть свои аргументы, их стоит трезво и критично оценивать в расчете на собственные возможности и сильные стороны. Об этом шла речь в ходе онлайн-форума «Автосервис – 2022. Сервис, запчасти, оборудование», который организовало агентство «АВТОСТАТ». Отдельный блок программы был посвящен успешным примерам моно- и мультисервисов.

Александр Пахомов (СТО «Дилижанс», председатель Союза автосервисов РФ), говоря о преимуществах моносервиса, напомнил, что за этим стоит: высокая производительность труда вследствие однотипности и повторяемости работ; маленькое число ошибок у мастеров; возможность иметь склад, который содержит все, чтобы не останавливать работы; возможность амортизировать специнструмент (при его частой применяемости), возможность иметь заводскую документацию и софт, возможность накапливать опыт и иметь собственные технологические приемы; высокая лояльность клиентов (мастера могут сделать то, что другие не смогли); высокая лояльность сотрудников (вследствие высоких заработков); сервис выпадает из ценовой конкуренции (есть возможность устанавливать цены выше, чем у конкурентов).

Из минусов моносервиса Пахомов назвал зависимость от персонала (вследствие узкой специализации); высокие требования к квалификации сотрудников; преимущественно низкомаржинальные сложные работы (поскольку высокомаржинальные забирают на себя мультисервисы); зависимость от оригинальных запчастей (эта проблема сегодня проявляется достаточно серьезно). В любом случае, надо понимать, что менять профиль – очень непросто, это все равно что потерять все компетенции, которые уже были наработаны.