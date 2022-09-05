Параллельный импорт: эффективные инструменты от «НЕО КАРС»

Параллельный импорт автомобилей в последнее время является одной из самых горячих тем в российском автобизнесе. Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело форум, посвященный данной теме, в ходе которого соучредитель, коммерческий директор «НЕО КАРС» Анатолий Курушин рассказал об эффективных инструментах компании в решении логистической проблемы импорта автомобилей.

В начале панельной дискуссии представители агентства «АВТОСТАТ» рассказали о ситуации на авторынке РФ в текущих условиях. По результатам 7 месяцев 2022 года общие продажи всех типов транспортных средств сократились на 55%. Отметим, что самое большое падение показал сегмент легковых автомобилей (-59%).

Импорт новых легковых автомобилей в Россию за последние три месяца текущего года колеблется в районе 8 тысяч единиц, в то время как импорт автомобилей с пробегом находится в районе 16 тысяч экземпляров за аналогичный период. Китай является лидером в рейтинге ввоза в РФ новых автомобилей по странам за 1 и 2 кварталы 2022 года. При этом, если в 1 квартале на КНР приходилось лишь 28%, то во 2 квартале этот показатель увеличился до 81%.

- Изначально мы создавали нашу компанию с целью развития рынка электромобильного транспорта. Тесно сотрудничая с Китаем, нам удалось накопить значительный опыт в параллельном импорте. Основная задача, которую мы ставили перед собой – это построение инструментов для работы с профессиональными участниками рынка, такими, как банки, лизинговые компании. То есть, обеспечивающих ввоз не только для физлиц, но и для юридических лиц с расчетом НДС, ввозных пошлин и акцизов, - рассказал Анатолий Курушин, соучредитель, коммерческий директор «НЕО КАРС».

Преимущества работы с Китаем очевидны: это крупнейший рынок, в котором производятся и импортируются практически все автомобильные бренды. Более того, с учетом всех ввозных пошлин можно получить достаточно конкурентную цену, что является еще одним безусловным преимуществом в сотрудничестве с Китаем.

- Конечно, не все модели выгодно завозить из Китая, но по некоторым моделям можно получить очень выгодные цены. Опыт работы «НЕО КАРС» с дилерами позволяет нам предоставлять качественные услуги для профессиональных участников рынка: автодилеров, корпоративных парков, лизинговых компаний. Ни для кого не секрет, что в Китае производятся абсолютно все запасные части для всего мирового авторынка, при этом во время пандемии коронавируса возникли проблемы, связанные с логистикой. Однако, если в Европе сроки задержки поставок увеличились до 3-5 месяцев, то в Китае этот показатель значительно ниже: до 1 месяца максимум.

Партнерство «НЕО КАРС» с крупнейшим китайским автопроизводителем позволяет получить дополнительные скидки. Например, выстраивая проект под минимум 1 000 автомобилей в год, дилеры, таксопарки и другие коммерческие структуры могут рассчитывать на скидку до 15%, - подчеркнул соучредитель «НЕО КАРС».

В ходе выступления Анатолий Курушин более подробно затронул основную проблему параллельного импорта автомобилей – логистику. По его словам, существует четыре способа транспортировки авто: ЖД, воздушный, наземный и морской пути. При этом морской путь с Китая достаточно тяжелый, так как Суэцкий канал для России скорее всего будет закрыт. Разная ширина дорожного полотна ЖД транспорта между Китаем и РФ требует колоссальных вложений, поэтому также считается не совсем приемлемым способом транспортировки автомобилей. Воздушный метод транспортировки подходит лишь для перевозки отдельных автомобильных компонентов и запчастей.

- Стоимость наземной логистики из Китая в разы дешевле, однако существует проблема пропускной способности – это буквально 4-5 наземных переходов, которые строились с совершенно другими целями, не рассчитанными на существенные грузовые потоки. Любой, кто занимается параллельным импортом, знает, как привезти 100 машин в месяц, но не знает, как привезти 500, 1000 и тем более 5 000 автомобилей. Очевидно, мы занялись поиском решения данной проблемы. На мой взгляд, должна быть государственная инициатива в создании дополнительных контрольно-пропускных пунктов. То есть, речь идет о современных спектральных устройствах контроля.

Большая проблема есть и с автовозами: существующих мощностей недостаточно. В данный момент «НЕО КАРС» вместе с партнерами на базе российских заводских решений занимается разработкой и сертификацией 500 автовозов, способных перевозить из Китая от 5 до 10 тысяч автомобилей ежемесячно. А также ищет дополнительные пути существенного ввоза в Россию (от 1 000 единиц автомобилей) из Китая.

Наше прямое партнерство с автодилерами может предоставить хорошую, конкурентную цену по некоторым моделям. Конечно, ввиду санкций имеется ряд проблем с проведением оплаты, что требует непосредственного государственного вмешательства. Имеются сложности и с таможенным оформлением документов России, ЕС и третьих стран. Безусловно, мы уже установили первичные взаимоотношения и некоторые практические решения с Институтом НАМИ, так как основная цель – создание стабильного, цивилизованного потока автомобилей и запчастей, - отметил спикер.

В завершении своего выступления Анатолий Курушин привел пару примеров эффективного внедрения инструментов, разработанных компанией «НЕО КАРС». Так, например, онлайн инструмент, созданный для дилеров и крупных компаний, позволяет по большинству производимых в Китае моделей и брендов увидеть текущие цены в рублях, с НДС на юрлицо. При этом пересчет по валютному курсу обновляется автоматически в реальном времени.

- Сейчас мы готовим дополнительные решения по запчастям, так как запчасти нужны еще больше авторынку, чем автомобили. Также хотел бы призвать автобизнес к кооперации по рынку электротранспорта. Мы уже занимаемся активным развитием направления сервисного обслуживания для данного сегмента, в частности, создаем партнерские станции.

Приглашаем всех заинтересованных в развитии электромобильной индустрии, а также в поставках по параллельному импорту стороны к обсуждению проблем, поиску решений и взаимовыгодному сотрудничеству, - резюмировал коммерческий директор «НЕО КАРС».

Компания «Тринити Авто» (в Москве автосалон «НЕО КАРС») занимается продажей и гарантийным обслуживанием электромобилей широкого модельного ряда с адаптацией под российские условия – такими, как антикоррозийная обработка, русификация интерфейса и мультимедиа. Запасные части и кузовные элементы формируются в наличии на складе в Москве, а сервисное обслуживание осуществляется на собственных и партнерских сервисных станциях во всех крупных городах России.

Вторым важным направлением деятельности компании является поставка автомобилей, расходных материалов и запчастей для автодилеров и крупных корпоративных автопарков в России в рамках параллельного импорта.