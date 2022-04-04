«Гарант№1» – гарант правовой защиты автозаёмщиков

Компания «АвтоАссист», эксперт в продажах, страховании, клиентском сервисе и других актуальных вопросах авторынка, представила новый продукт для заёмщиков – «Гарант№1». Приобретая автомобиль в кредит, клиент получает финансовую и правовую защиту «2 в 1» – обязательство осуществить выплату в пользу банка-кредитора в случае потери клиентом работы и бесплатную юридическую помощь по всем вопросам, связанным с трудовыми отношениями.

Уникальность «Гаранта№1» в его прозрачности и абсолютной правовой чёткости. Беспрецедентная лояльность к клиенту комиссионного продукта достигается благодаря успешной коллаборации компании «АвтоАссист» с лидером рынка дистанционных услуг ГК «ЕЮС». Специалисты Европейской Юридической Службы представляют интересы автозаёмщиков в переговорах с банком, оказывают необходимую помощь в решении трудовых споров, защищают в суде, если требуется, и даже осуществляют психологическую поддержку клиента в трудной жизненной ситуации потери работы.

Компания «АвтоАссист» совместно с ГК «ЕЮС» организовала горячую линию для заёмщиков в рамках услуги «Гарант№1».

Юристы помогают людям, которые столкнулись с несправедливым увольнением, с отказом работодателя от выплаты компенсации, положенной по закону, и другими фактами ущемления прав работника.

Случаями из своей практики с нами поделилась ведущий юрист Европейской Юридической Службы Оксана Красовская.

«К сожалению, мне нередко приходится сталкиваться с принуждением клиентов к увольнению. Приведу такой пример. Женщина работала в компании около года, и вдруг она получила от работодателя предложение написать заявление об увольнении. Она ответила отказом, на что руководитель ей пригрозил увольнением «по статье». Обратившись к нам за помощью, клиентка получила разъяснения о том, что уволить «по статье» без всяких на то оснований её не могут. Она узнала, что может стать основанием для увольнения, и последовала всем нашим рекомендациям по выполнению профессиональных обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины и т.п. В итоге увольнение было оформлено по соглашению сторон со всеми положенными выплатами».

«Достаточно часто к нам обращаются с жалобами на то, что при увольнении работодатель не полностью выплачивает заработную плату. Согласно законодательству, все денежные средства, включая оклад и компенсацию за неиспользованный отпуск, сотруднику должны перечислить в последний день работы. К нам обратилась клиентка, пояснив, что она уволилась по собственному желанию, но ей при расчёте не полностью выплатили сумму, которая причиталась. Она рассказала, что в их компании к отпуску выдавалась материальная помощь, и все, кто увольнялся, получали её при расчёте. Мы объяснили клиентке, что материальная помощь устанавливается непосредственно работодателем, а Трудовой Кодекс РФ такой обязанности не предусматривает. Мы дали женщине рекомендации обратиться с требованием к работодателю о выплате материальной помощи, а если он откажется, написать жалобу в трудовую инспекцию и в прокуратуру. До жалобы не дошло – клиентке выплатили материальную помощь».

«Совсем недавно к нам обратилась клиентка, которую сократили во время отпуска по уходу за ребёнком. Согласно Трудовому Кодексу, такая процедура незаконна. Наша клиентка рассказала, что ей позвонили из отдела кадров и сообщили, что в компании сокращение штатов, и её должность будет ликвидирована. Ей нужно написать заявление об увольнении. Юрист пояснил ей, что увольнение в связи с сокращением штата относится к увольнению по инициативе работодателя, о нём предупреждают за два месяца, и заявление от работника не требуется. Мы объяснили клиентке, что ее таким образом просто хотят обмануть, так как увольнять работника, находящегося в отпуске по уходу за ребенком, по инициативе работодателя, нельзя. Это следует из ч. 6 ст. 81, ч. 1, 2 ст. 256, ч. 4 ст. 261 ТК РФ. Работодатель обязан сохранить за этим работником место работы (должность) на период такого отпуска. Если ее все-таки уволят, работодателя могут привлечь не только к административной, но и к уголовной ответственности (ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 145 УК РФ). В результате мы помогли клиентке отстоять свои права перед работодателем и сохранить рабочее место».

Потеря источника дохода, на который заёмщик рассчитывал, взяв автомобиль в кредит, естественно, становится для него серьёзной проблемой – причём не только материальной, но и психологической. В такой ситуации специалисты горячей линии помогают справиться со стрессом и восстановить душевное равновесие.

Психолог ГК «ЕЮС» Юлия Кузнецова рассказала такой случай из своей практики.

«Ко мне обратилась женщина 51 года, рассказала о скором сокращении. Её состояние было растерянным, подавленным, она была агрессивно настроена по отношению к руководству, которое избегало разговора напрямую. Клиентка возмущалась из-за несправедливого подхода к людям, замены опытных работников молодыми. Она задавала вопрос: «За что?», теряла почву под ногами, не видела никаких перспектив. Однако в скором времени занятия с психологом помогли женщине научиться контролировать свои эмоции, составить антикризисный план, посмотреть на ситуацию с другой стороны. В результате совместной работы появилась ясность, что делать дальше, как подготовиться к сокращению и чем заняться потом».

А вот какой историей поделилась психолог ГК «ЕЮС» Регина Овсепян.

«Мне позвонила женщина 28 лет, рассказала, что после приезда из командировки выяснилось, что половину сотрудников их департамента перевели в другой город, а остальным ничего не говорят. Над коллективом нависла паника, все боятся сокращения. Замечу, что женщина очень вовремя обратилась за психологической помощью, не успев попасть в сети охвативших всех окружающих негативных эмоций. Перед страхом увольнения понижается самооценка, теряется контроль над собственной жизнью, появляется обида, чувство вины, неудовлетворённость собой. Мы вместе смогли справиться с повышенной тревожностью клиентки, не поддаваться всеобщей панике, выяснить у руководства реальную картину и увидеть в сложившейся ситуации новые возможности. После нескольких консультаций клиентка смогла принять ситуацию, на выгодных условиях распрощаться с работодателем и найти себя в другом направлении, реализовав давнюю мечту работать удалённо, открывая для себя новые города и страны. А ведь если б не увольнение, мечтам не суждено было бы сбыться!».

С подобными историями специалисты горячей линии «Гарант№1» сталкиваются ежедневно. Здесь всегда готовы прийти на помощь, выступить гарантом исполнения закона и оказать моральную поддержку.