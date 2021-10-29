Автомобильный дизайн современников. «Кролики», «свинки», «улыбки тигра» – поиграем в ассоциации?

Все началось с ВMW 4 Серии, вышедшего на российский рынок в 2021 году. Роскошный автомобиль, грациозные благородные линии выштамповки по бокам, элегантная задняя часть и… неожиданно мультяшные кроличьи щечки впереди. Причем, бросаются они в глаза не с каждым цветом кузова: когда «щечки» темные и кузов темный – схожесть с мультяшным героем почти исчезает. Ладно, повеселились и забыли. Но вслед за обновленным BMW на нашем рынке появился новый Lexus LX – опять же благородно выштампованный, очень красивый и … с удивительно огромной решеткой радиатора впереди, «на всю морду» – эту решетку мои коллеги тут же окрестили «полотенцесушителем».

С тех пор с новыми автомобилями мы начали играть в «ассоциации». Ничуть не умаляя достоинств работы дизайнеров известных компаний-автопроизводителей (понимая, что это огромный труд целой команды), мы стали искать в экстерьере машин совпадения с тем, что нас окружает – будь то живность или бытовые предметы. Ну, и как известно, кто ищет – тот всегда найдет. Про новую «Крету» – добавили ассоциаций автолюбители. Уж как только они не шутили над ее новым внешним видом! Вот лишь несколько фраз, почерпнутых мной из сети: «Крета чем-то отдаленно напоминает Шкоду, но как будто попала в аварию, под радиацию и в лаву вулкана. Появились уродства, оплывы и вмятины…», «В лючок бензобака кто-то на внедорожнике въехал?».

Видимо, получив такую нелестную обратную связь от потребителей, производитель уже сообщил, что в срочном порядке готовит рестайлинговую версию. И, судя по предварительным эскизам, задние вмятины все-таки решили убрать.

А вот дизайну другой модели Hyundai лично мне хочется даже похлопать от восторга. 14 июля 2021 года в рамках мировой онлайн-премьеры спортивный суббренд N (в составе компании Hyundai Motor) представил модель Elantra N. Ассоциация возникла сразу – «Акула». Причем одна из самых красивых, на мой взгляд (создать модели-акулы многие пытались и раньше, в том числе и наши отечественные дизайнеры).

Но вернемся к нашей коллекции. Очередной экспонат в ней появился, когда Mitsubishi опубликовала фотографии гибридной версии (PHEV) нового Outlander, производство которого стартовало нынешним летом. На днях объявлена его премьера. Ну, всем хорош новенький «гибридник», но вот передние фары… Такое ощущение, что перемудрили с двухуровневой оптикой, которой сейчас многие дизайнеры увлекаются, и получилось, что фары как будто сняли с паровоза. «Наш паровоз, вперед лети!».

Узнав о моем задании – собирать подобные автомобильные фишки, коллега подкинула мне для коллекции фото «Арканы», задние фонари которого напоминают усы.

Мне тут же попались на глаза еще одни «усы», но уже какие-то мягкие, благородные – как только Mercedes-Benz представил на нашем рынке новый электрический спортседан EQE. Вы их видите? Сквозь «морду» авто проглядывает этакий добрый дядюшка…

Китайский FAW Bestune T77, который только собирается прийти в Россию (прошел сертификацию), продолжил мою коллекцию интересных автомобильных улыбок – «губки бантиком»…

Но раз уж мы вспомнили про «китайцев», как тут не упомянуть Great Wall с их прототипом брутального рамного внедорожника Tank 400. Этакий «бульдожек» с массивной челюстью. Многие «сувы» утяжеленной передней частью напоминают эту породу собак, но «Танк 400», на мой взгляд, в этом плане переплюнул других.

Еще один китаец попал в мою «копилку»: линии Х в его «морде» смотрятся, конечно, интригующе и очень эффектны, но... Вам не кажется, что «иксов» в дизайне современных авто стало слишком много? Пальцев одной руки уже не хватает – уже почти все «лады», Volkswagen Taos, Mitsubishi Outlander, и, к сожалению, это еще не все… Вот каким будет новый Geely Atlas.

Корейцы (Kia) как всегда – в своем репертуаре. Однажды включив в дизайн своих автомобилей «улыбку тигра» и сделав из этого дизайнерскую «фишку», по которой их машинки узнают всегда и везде, они продолжают свою цепочку.

Кстати, в этом году я неожиданно для себя, увидев рыжий Peugeot 2008, отметила, что у корейской «улыбки тигра» теперь появился соперник – этакий «хитрованистый» французский кроссовер. Впрочем, если присмотреться, то «тигр» исчезает, а вот «второй подбородок» у модельки обнаружить можно…

Маленькие автомобильчики всегда выглядят этакими «детьми-грудничками», но этот мне показался особенно милым. Речь о новом компактном электромобиле Rocks-e, представленном немецкой компанией Opel, который внешне очень похож на испуганного малыша.

А вот отечественный электромобильчик Zetta, который все грозятся запустить в серию, напоминает больше детскую пинетку. Раньше «Оку» дразнили «ботинком», так вот сейчас, по ассоциации, получился этакий детский башмачок.