На чем ездят депутаты Государственной Думы?

Выборы в Государственную Думу уже начались и продлятся 3 дня – 17, 18 и 19 сентября. Голосовать будем за партию (1 из 14), а также за кандидата в депутаты (список будет разный – в зависимости от места вашего проживания). Сегодня в Думе представители 7 созыва – всего 450 человек. Их главные задача – принятие федеральных законов и контроль деятельности правительства. По сути, это ставленники народа, которые следят за тем, как соблюдаются права и обязанности граждан страны. Мы решили выяснить, на чем же ездят «слуги народа», тогда как у самого народа самый популярный автомобиль – LADA Granta, чья стоимость не превышает 800 000 рублей. Данные мы взяли из открытых источников – официального сайта Госдумы. Николай Валуев Фракция: «Единая Россия» В прошлом именитый спортсмен в Думе уже не первый созыв. На конец 2020 года легкового автомобиля у депутата нет. Зато есть мотовездеход, снегоболотоход, снегоход, лодка и 3 прицепа – 2 из них для автомобиля и 1 для лодки. Светлана Журова Фракция: «Единая Россия» Еще одна именитая спортсменка в составе Государственной думы. Известна она как Олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте. В собственности из транспортных средств у нее Lexus RX 350. Начальная стоимость кроссовера свыше 5 миллионов рублей.

Сергей Боярский Фракция: «Единая Россия» Он является сыном всеми любимого актера Михаила Боярского и по совместительству депутатом от Санкт-Петербурга. У него в личном пользовании 2 автомобиля – Lexus GS 350 и Mercedes-Benz SL 500. Какого именно года эти машины, не уточняется. В России Lexus этой модели не представлен, но все машины бренда сегодня стоят не дешевле 2,6 млн рублей. Кстати, Mercedes-Benz SL 500 тоже в России нет, но все автомобили этой марки стоят сегодня от 2,5 млн рублей. Геннадий Зюганов Фракция: КПРФ Лидер партии, по официальным данным, ездит на Volkswagen Touareg. Стоимость нового такого автомобиля сегодня варьируется от 4 965 000 до 5 946 000 рублей.

Сергей Миронов Фракция: «Справедливая Россия» А вот у лидера партии «Справедливая Россия» вообще нет в собственности автомобиля. Возможно, он перемещается служебным транспортом? В собственности у него лишь автоприцеп. Оксана Пушкина Фракция: «Единая Россия» Оксана Пушкина в прошлом знаменитая телеведущая, а сегодня активный общественный деятель и депутат. У нее в собственности Mercedes-Benz CL 500. На сегодняшний день, данная модель автомобиля не продается в России. Владимир Бокк Фракция: «Единая Россия» Депутат от Самарской области широко известен в узких кругах. С 1989-го по 2016 год он работал на АВТОВАЗе. Начинал с начальника цеха механосборочного производства, а последние пару лет был советником вице-президента по персоналу и социальной политике. И в собственности у него есть отечественная LADA Vesta. Стоимость новой машины сегодня от 783 900 рублей. Также Бокк владеет Toyota Highlander. Цена нового автомобиля – от 3 950 000 рублей. Но это еще не все. Имеется снегоход Yamaha и прицеп.

Сергей Вострецов Фракция: «Единая Россия» Вострецов был автором многих инициатив. Всего – около 60 с 2011-го по 2019 год. Он предлагал лишать родительских прав людей, чьи несовершеннолетние дети участвовали в несанкционированных политических акциях. Кроме того, он хотел приравнять домохозяек к самозанятым и обложить налогом. Неработающие россияне, по мнению Вострецова, также должны платить налоги и отчислять средства в ПФР, ФСС и ФОМС. В противном случае – штраф. А еще он поддержал инициативу снижения возраста наступления уголовной ответственности (с 16 до 12 лет). Креативные идеи Вострецова в конечном итоге одобрены не были. На чем же перемещается народный избранник? Исходя из декларации за 2020 год – исключительно на моторном судне STEL-R440. Это жестко-надувная лодка, ценой чуть больше 100 тысяч рублей.

Сергей Карагинов Фракция: ЛДПР Мы не нашли сведения о личном транспортном средстве лидера партии Владимира Жириновского. А вот у его подчиненного Сергея Карагинова имеется Toyota Camry. Стоимость нового автомобиля сегодня от 1 973 000 до 3 058 000 рублей. В свое время, кстати, Карагинов учувствовал в выборах на пост губернатора Вологодской области, но занял только 3 место.