Развенчиваем мифы: сколько дней рождения у вазовской «копейки»?

Чем дальше от события – тем больше мифов рождается на его основе. Вот и одна из самых известных моделей отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ-2101 (в народе – «копейка») – не избежал этой участи. Ведь среди журналистов уже родилась легенда, что у «копейки» был не один день рождения, как у всех, а целых три…

Первый – 19 апреля 1970 года, когда были собраны первые шесть машин. Второй – 18 августа того же года, когда стартовал серийный выпуск «копеек» и их розничные продажи. И это еще куда ни шло, но недавно стали называть и третью дату! Якобы СМИ все напутали, газета «Правда» только 9 сентября опубликовала статью с заголовком «С конвейера Волжского автозавода сошли первые малолитражки». И вроде как Москва ведет отсчет именно с сентября, так как дату публикации москвичи стали считать днем рождения этого автомобиля.

Но давайте все-таки не будем играть с историей в прятки, даже если эта история не Отечества в целом, а только автомобильная. Когда же настоящий день рождения у «копейки»? Прошло уже более 50 лет, но еще есть люди причастные к этому событию – мы попросили рассказать, как это было и прокомментировать возникшие слухи ветерана АВТОВАЗа Юрия Кузьмича Целикова.

Напомним, что Юрий Кузьмич двадцать лет назад перевернул всю страну в поисках самого первого автомобиля ВАЗ-2101, который решили приобрести для заводского музея. И хотя для музея тогда нашли не самый первый, а лишь ВАЗ-2101 с номером 0000006, однако очевидно, что он был промаркирован именно в первой партии товарных машин и, как мы увидим из комментария, маркировка в данном случае – понятие относительное…

Вот что Юрий Кузьмич рассказал корреспонденту агентства «АВТОСТАТ»:

- Ну, конечно же, день рождения у этого автомобиля никак не может быть в сентябре. Расскажу, как все было на самом деле. Первые 6 автомобилей были произведены в апреле 1970 года. Потом их разбирали, разбивали, доукомплектовывали, отлаживая систему работы конвейера. После апреля сборка автомобилей, предназначенных уже для продажи, продолжилась. Их постепенно накапливали на площадке, а с августа начался учет товарных автомобилей. У них появилась маркировка: к каждой такой малолитражке стали прикреплять табличку с номером. Первая табличка имела номер 0000001. 18 августа стартовали продажи наших «Жигулей». Учитывая это, именно дату 18 августа можно считать днем рождения ВАЗ-2101, и Виктор Николаевич Поляков об этом говорил. Кстати, именно в августе был утвержден и производственный план завода. Ну, а то, что там газета «Правда» написала про сентябрь – возможно, в сентябре первые товарные машины стали попадать в Москву. Все остальное – это уже фантазии журналистов...