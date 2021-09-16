Развенчиваем мифы: сколько дней рождения у вазовской «копейки»?

Чем дальше от события – тем больше мифов рождается на его основе. Вот и одна из самых известных моделей отечественного автопрома – автомобиль ВАЗ-2101 (в народе – «копейка») – не избежал этой участи. Ведь среди журналистов уже родилась легенда, что у «копейки» был не один день рождения, как у всех, а целых три…
Первый – 19 апреля 1970 года, когда были собраны первые шесть машин. Второй – 18 августа того же года, когда стартовал серийный выпуск «копеек» и их розничные продажи. И это еще куда ни шло, но недавно стали называть и третью дату! Якобы СМИ все напутали, газета «Правда» только 9 сентября опубликовала статью с заголовком «С конвейера Волжского автозавода сошли первые малолитражки». И вроде как Москва ведет отсчет именно с сентября, так как дату публикации москвичи стали считать днем рождения этого автомобиля.
Но давайте все-таки не будем играть с историей в прятки, даже если эта история не Отечества в целом, а только автомобильная. Когда же настоящий день рождения у «копейки»? Прошло уже более 50 лет, но еще есть люди причастные к этому событию – мы попросили рассказать, как это было и прокомментировать возникшие слухи ветерана АВТОВАЗа Юрия Кузьмича Целикова.
Напомним, что Юрий Кузьмич двадцать лет назад перевернул всю страну в поисках самого первого автомобиля ВАЗ-2101, который решили приобрести для заводского музея. И хотя для музея тогда нашли не самый первый, а лишь ВАЗ-2101 с номером 0000006, однако очевидно, что он был промаркирован именно в первой партии товарных машин и, как мы увидим из комментария, маркировка в данном случае – понятие относительное…
Вот что Юрий Кузьмич рассказал корреспонденту агентства «АВТОСТАТ»:
- Ну, конечно же, день рождения у этого автомобиля никак не может быть в сентябре. Расскажу, как все было на самом деле. Первые 6 автомобилей были произведены в апреле 1970 года. Потом их разбирали, разбивали, доукомплектовывали, отлаживая систему работы конвейера. После апреля сборка автомобилей, предназначенных уже для продажи, продолжилась. Их постепенно накапливали на площадке, а с августа начался учет товарных автомобилей. У них появилась маркировка: к каждой такой малолитражке стали прикреплять табличку с номером. Первая табличка имела номер 0000001. 18 августа стартовали продажи наших «Жигулей». Учитывая это, именно дату 18 августа можно считать днем рождения ВАЗ-2101, и Виктор Николаевич Поляков об этом говорил. Кстати, именно в августе был утвержден и производственный план завода. Ну, а то, что там газета «Правда» написала про сентябрь – возможно, в сентябре первые товарные машины стали попадать в Москву. Все остальное – это уже фантазии журналистов...
Также Юрий Целиков поделился с нами еще несколькими фактами, связанными с выпуском первых «копеек»:
1. 19 апреля 1970 года. Собрано 6 опытных автомобилей – 2 синих и 4 темно-красных (цвет «вишня»). С первой нитки главного конвейера первый из шести автомобилей ВАЗ-2101 спустил итальянец Бенито Гуидо Савоини, а остальные 5 машин спускал начальник участка цеха 45-3 сборочно- кузовного производства Владимир Сафонов.
2. С 20 по 30 апреля было собрано еще 4 опытных автомобиля. В мае собрали уже 72 автомобиля.
3. В начале мая ЦК КПСС и Совет министров установили заводу план на 1970 год – 27 500 автомобилей. В конце года он был скорректирован и на 1 января 1971 года завод отчитался о небольшом перевыполнении «скорректированного» плана – 23 115 автомобилей ВАЗ-2101.
4. В сентябре несколько автомобилей были отправлены в Москву, но регулярные поставки начались только в октябре. 28 октября был отправлен и первый ж/д эшелон в Москву. 31 октября на заводе торжественно отметили выпуск 10-тысячного автомобиля (цвет «темная вишня».)
5. Сборка на конвейере до 3 января 1971 года была только в одну смену, а потом ввели двусменную работу.
6. Первый товарный автомобиль продан 18 августа 1970 года. Цена – 5 500 рублей. Автомобиль стоит в заводском музее. Номер кузова (шасси) – 1079, порядковый номер (номер для запчастей) – 496. ПЕРВЫЙ с начала серийной сборки автомобиль (№0000001, кузов – №38, двигатель – №34), который мы с Юрием Гейко отыскали через опрос «Комсомольской правды», тоже стоит в музее. Все сведения подтверждены заводской комиссией. Копии актов и протоколы в моем архиве сохранены. Виктор Николаевич Поляков согласился с решением ВАЗа по обмену этого «раритета» на автомобиль ВАЗ-2111, что и было торжественно сделано в 2000 году, на 30-тилетний юбилей ВАЗ-2101.
Фото: архив АВТОВАЗа