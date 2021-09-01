Какими транспортными средствами могут управлять школьники в России?

А вот мопедами и легкими мотоциклами, чья мощность не превышает 11 кВт, а объем двигателя – 125 куб. см, можно управлять уже с 16 лет. Но для этого также необходимо сдать экзамен в ГИБДД. Поэтому в теплое время года вполне реально приехать в школу и на двухколесном транспорте. Тут надо сказать, что до 2014 года на эти категории транспортных средств водительское удостоверение не требовалось вовсе. Но после череды несчастных случаев с участием подростков, условия изменились. Именно тогда вступил в силу закон, где была введена новая категория М и подкатегория А1, а обязательным условием для водителей мопедов и легких мотоциклов стал возраст 16 лет и наличие водительского удостоверения.

При этом сдать экзамены на получение прав можно уже в 17 лет. И при удачном исходе событий на совершеннолетие получить заветные «корочки». Ходили слухи, что детям разрешат садится за руль с 16 лет, но это не так – строго по достижении 18-летнего возраста.

Чтобы получить водительское удостоверение с правом управлять легковым автомобилем , придется дождаться 18-летия. Учитывая, что школу заканчивают именно в этом возрасте, вполне реально, что в последнем классе ученик сядет за руль.

День знаний уже на пороге, а это значит, что у родителей встает вопрос транспортировки детей в школу. Не всегда учебное заведение расположено рядом с домом. Как добраться? Вариантов несколько – пешком, на общественном транспорте или родители сами везут своих детей на машине. А как было бы прекрасно, если бы школьники смогли сесть за руль самостоятельно. Это несбыточная мечта или сегодняшняя реальность? Разберемся в этом материале.

Осторожно, дети!

А может ли совсем юный школьник сесть за руль? Оказывается, да. Но не все так просто, давайте разбираться. С 5 лет ребенок может пойти в автоспорт. Многие секции картинга принимают ребят именно в этом возрасте. Достигнув 7 лет – первоклашек ждут в автокроссе. А вот сесть на багги и почувствовать настоящую скорость можно уже в 10-летнем возрасте. Однако, есть условие – ездить на таких транспортных средствах можно только в специально отведенных для этого местах. На дороги общего пользования детям выезжать нельзя, даже если они становятся профессиональными гонщиками и занимают призовые места на соревнованиях.

А как у них?

Как мы выяснили, в Росси за руль легкового автомобиля можно сесть строго с 18 лет при наличии водительского удостоверения. А как обстоят дела в других странах?

США

Здесь в зависимости от штата – свои требования к кандидатам, которые хотят управлять легковым автомобилем. Но, чтобы получить полноценные водительские права, нужно пройти несколько этапов. После прохождения обучения, выдается разрешение на управление транспортным средством исключительно в сопровождении взрослого, у которого есть водительский стаж. Например, это может быть один из родителей. В ряде штатов такое разрешение выдается уже с 14 лет. Дальше получают водительские права, но с ограничениями. Для этого нужно провести за рулем в качестве ученика определенное количество часов, не попадать в аварию, а в некоторых штатах действует ограничение на передвижение в ночные часы. Также в качестве ограничений может присутствовать допустимое количество перевозимых пассажиров. Такие «промежуточные» права в зависимости от штата выдают с 14 лет и 3 месяцев до 17 лет. Полноценные водительские права, опять же, в зависимости от штата – выдают уже с 17 – 18 лет.

Австралия

В этой стране возраст выдачи водительского удостоверения тоже зависит от штата. Так же, как и в Америке, здесь есть «ученические права», которые позволяют сесть за руль в присутствии опытного взрослого. Их можно получить с 15 лет и 9 месяцев либо с 16 лет. Без присмотра наставника можно ездить с 16 лет и 6 месяцев. Но действует испытательный срок для водителей – от 2 до 4 лет.

Франция

Начать обучение искусству вождения во Франции можно уже в 15 лет. При этом сесть за руль можно без водительских прав. Но есть один нюанс – автомобиль должен быть специально переоборудован, чтобы его скорость не могла превышать 60 км/ч. Водительские права при этом выдаются с 18 лет.

Канада

В Канаде также действует американская система. «Ученические права» можно получить с 14 или с 16 лет – все зависит от региона проживания. Далее – водительское удостоверение с испытательным сроком. Через 8 месяцев можно получить права, на которые распространен испытательный срок. И уже с 18 лет можно получить «полные» права.

Как видим, в некоторых странах за руль садятся школьники в совсем юном возрасте и уже по достижении совершеннолетия неплохо управляют автомобилем. Однако во многих европейских государствах и странах бывшего СНГ распространена практика выдачи прав с 18 лет.



Фото: bfauto.ru, autodromspb.ru, vedtver.ru, drom.ru