Будущее уже наступило – какие электромобили лучше всего покупали россияне в I полугодии 2021 года | АВТОСТАТ

Будущее уже наступило – какие электромобили лучше всего покупали россияне в I полугодии 2021 года

0

Будущее уже наступило – какие электромобили лучше всего покупали россияне в I полугодии 2021 года

Эко-транспорт набирает обороты. Агентство Bloomberg прогнозирует, что уже к 2040 году доля электромобилей составит 2/3 от всего рынка новых легковых авто. К этому времени, считают специалисты агентства, в мире за год будет продаваться порядка 66 млн. этого вида транспорта.

А как обстоят дела на российском рынке новых легковых электромобилей? За первые полгода, по данным АЕБ, в нашей стране реализовано 554 экземпляра новых электрокаров через официальные дилерские центры. Тогда как за аналогичный период прошлого года их было продано всего 33 штуки. Продажи увеличились в 17 раз! Какие марки и модели покупали россияне?

BMW
BMW i3

BMW i3

Только 1 электрокар этого бренда был продан у нас в стране за первые 6 месяцев. Им стал BMW i3. Отметим, что за аналогичный период прошлого года этот электрокар был продан тоже в количестве 1 штуки. 

Renault

Этот бренд за полгода смог реализовать 3 электромобиля. В прошлом же году за 6 месяцев не было ни одной продажи.

Renault Kangoo ZE VP

Renault Kangoo ZE VP

По данным АЕБ, 1 электрокар Renault Kangoo ZE VP был продан в этом году. За аналогичный период прошлого года дилеры не реализовали ни одной этой модели.

Renault Twizy

Renault Twizy

Twizy был продан в количестве 2 штук. За первые полгода 2020 года их не купил ни один человек. Напомним, что на российский рынок этот электрокар пришел в 2016 году.

Jaguar

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Сразу 26 экземпляров Jaguar I-Pace было куплено за 6 месяцев 2020 года. Если сравнивать с прошлым годом, то продажи упали на 18,8%. Тогда было продано 32 электромобиля. Несмотря на снижение продаж, бренд находится на 3 месте по количеству реализуемых электромобилей.

Audi

Бренд Audi находится на 2 месте по числу проданных электрокаров. С января по июнь их приобрели в количестве 198 экземпляров. Тогда как за аналогичный период прошлого года не было продано ни одного. Все просто – в тот период эти машины еще не были представлены на российском рынке.

Audi e-tron Sportback

Audi e-tron Sportback

38 этих электромобилей россияне купили с марта месяца. Именно тогда он появился у официалов. При этом предзаказы они начали принимать уже в феврале текущего года.

Audi e-tron

Audi e-tron

Audi e-tron появился в августе прошлого года и уже набирает популярность. В первом полугодии его приобрели в количестве 160 штук.

Porsche

Porsche Taycan

Porsche Taycan

С января по июнь россияне купили 326 новых Porsche Taycan. В России эта модель появилась лишь осенью прошлого года и уже выбилась в лидеры продаж среди электрокаров. В августе к дилерам должен поступить Porsche Taycan Cross Turismo. Это кросс-версия универсала, который стал лидером.

Tesla

Tesla – один из самых популярных электрокаров на мировом рынке. Его также покупают и у нас в стране, хотя официального дилера в России пока нет. Однако глава корпорации Илон Маск на одном из своих выступлений заявил, что совсем скоро бренд официально появится в России, Казахстане и других странах СНГ.

P.S. В данной публикации мы перечислили только те электрокары, которые реализуются через официальные дилерские центры (и соответственно они учтены в отчете комитета автопроизводителей АЕБ). В действительности масштабы «электромании» в России немного больше. У нас в стране сегодня при желании можно найти к покупке новые Nissan Leaf и Hyundai Ioniq, Chevrolet Bolt и KIA Niro, JAC iEV7S и Mercedes-Benz EQC. А согласно заверениям автопроизводителей, скоро этот модельный ряд станет еще шире.

Какие модели появятся в нашей стране в ближайшее время - можно посмотреть в «Календаре новинок».

Фото из официальных источников брендов.

Источник: АВТОСТАТ

Теги: электромобили

Подписывайтесь на наши обновления
И получайте самые актуальные новости первыми

также подписывайтесь на наши соцсети

Комментарии 0
Авторизируйтесь, чтобы оставить комментарий, или войдите с помощью

Продолжая работу с autostat.ru, вы подтверждаете использование сайтом cookies вашего браузера с целью улучшить предложения и сервис на основе ваших предпочтений и интересов Понятно