Будущее уже наступило – какие электромобили лучше всего покупали россияне в I полугодии 2021 года

Эко-транспорт набирает обороты. Агентство Bloomberg прогнозирует, что уже к 2040 году доля электромобилей составит 2/3 от всего рынка новых легковых авто. К этому времени, считают специалисты агентства, в мире за год будет продаваться порядка 66 млн. этого вида транспорта. А как обстоят дела на российском рынке новых легковых электромобилей? За первые полгода, по данным АЕБ, в нашей стране реализовано 554 экземпляра новых электрокаров через официальные дилерские центры. Тогда как за аналогичный период прошлого года их было продано всего 33 штуки. Продажи увеличились в 17 раз! Какие марки и модели покупали россияне? BMW

BMW i3

Только 1 электрокар этого бренда был продан у нас в стране за первые 6 месяцев. Им стал BMW i3. Отметим, что за аналогичный период прошлого года этот электрокар был продан тоже в количестве 1 штуки. Renault Этот бренд за полгода смог реализовать 3 электромобиля. В прошлом же году за 6 месяцев не было ни одной продажи. Renault Kangoo ZE VP

По данным АЕБ, 1 электрокар Renault Kangoo ZE VP был продан в этом году. За аналогичный период прошлого года дилеры не реализовали ни одной этой модели. Renault Twizy

Twizy был продан в количестве 2 штук. За первые полгода 2020 года их не купил ни один человек. Напомним, что на российский рынок этот электрокар пришел в 2016 году. Jaguar Jaguar I-Pace

Сразу 26 экземпляров Jaguar I-Pace было куплено за 6 месяцев 2020 года. Если сравнивать с прошлым годом, то продажи упали на 18,8%. Тогда было продано 32 электромобиля. Несмотря на снижение продаж, бренд находится на 3 месте по количеству реализуемых электромобилей. Audi Бренд Audi находится на 2 месте по числу проданных электрокаров. С января по июнь их приобрели в количестве 198 экземпляров. Тогда как за аналогичный период прошлого года не было продано ни одного. Все просто – в тот период эти машины еще не были представлены на российском рынке. Audi e-tron Sportback

38 этих электромобилей россияне купили с марта месяца. Именно тогда он появился у официалов. При этом предзаказы они начали принимать уже в феврале текущего года. Audi e-tron

Audi e-tron появился в августе прошлого года и уже набирает популярность. В первом полугодии его приобрели в количестве 160 штук. Porsche Porsche Taycan