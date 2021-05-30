Дефицит микрочипов вызвал новый кризис в автопроме

Не успели автопроизводители восполнить на рынке дефицит, возникший из-за перебоев в работе индустрии в период пандемии, как они столкнулись с новой проблемой. Глобальная нехватка микрочипов, которая затронула автопром в числе многих других отраслей, вызвала еще большую нехватку машин у дилеров.

Проблемы с электроникой

Многие мировые автопроизводители вынуждены приостанавливать или сокращать выпуск автомобилей в связи с глобальным дефицитом микрочипов, которые широко используются в системах современных машин. В этих условиях некоторые заводы упрощают комплектации выпускаемых автомобилей ради сохранения объемов продаж, другие – напротив, делают ставку в производственном плане на более технологичные модификации ради увеличения рентабельности производства.

По словам руководителя группы онлайн-продаж дирекции развития продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрея Творогова, наличие микрочипов критически важно для автопроизводителей потому, что практически все системы в современном автомобиле – от мультимедиа до систем активной и пассивной безопасности – работают на комплектующих, в состав которых как раз и входят микрочипы. Отсутствие одного чипа приведет или к остановке конвейера, или авто соберут до конца за исключением комплектующих, в которых его недостает.

«Полупроводники, они же чипы, присутствуют практически во всех электронных блоках и затрагивают около 60% опций в современных автомобилях. Приведу конкретные примеры опций, попавших сегодня под рестрикции: пакеты ассистирующих водителю систем, виртуальные дисплеи на некоторые модели, блоки сопряжения автомобиля с телефоном, системы давления в шинах, системы управления обогревами стекол и даже сидений. Этот список постоянно растет. Дефицит, связанный с нехваткой микрочипов, сказывается на всем рынке новых автомобилей», - констатирует директор «Ауди Авилон» Ренат Тюктеев.

Перебои в поставках

Так, компания Jaguar Land Rover, как и другие автопроизводители, испытывает влияние ситуации с распространением COVID-19 на свою сеть поставок, включая глобальную ситуацию с полупроводниками, что, в свою очередь, сказывается на производственных планах и возможностях удовлетворить спрос на некоторые автомобили, сообщили агентству «АВТОСТАТ» в пресс-службе Jaguar Land Rover. В результате компания была вынуждена скорректировать производство определенных моделей: заводы в Castle Bromwich и Halewood приостановили свою работу на определенный период, тогда как предприятие в Solihull продолжает работать. В Jaguar Land Rover мониторят ситуацию, которая быстро меняется, и намерены вернуться к производству в полном объеме сразу, как только станет возможно.

В свою очередь, в пресс-службе Nissan в России рассказали, что в компании внимательно следят за ситуацией с полупроводниками и их доступностью для российского производства Nissan. В настоящий момент вопрос с поставками решен, остановок не предвидится. Дальнейшее развитие ситуации мониторится на ежедневной основе. В пресс-службе «Сузуки Мотор Рус» также заявили, что никаких проблем с наполнением автомобилей всем необходимым оборудованием не испытывают, и доступность всех комплектаций автомобилей Suzuki находится примерно на одинаковом уровне без явного дефицита по конкретным позициям.

«Дорогие автомобили технически сложнее, их электронные блоки требуют быстрых и современных чипов, чье производство появилось только в последние 4 – 5 лет. Здесь мы видим наибольшие риски, нежели при той «начинке» в автомобиле, не требующей высокой производительности, которая построена на чипах старого поколения. Таким образом, производители премиальных автомобилей сильнее подвержены риску задержек производства. Второй существенный момент: объем накопленных чипов на заводских складах – он у всех разный. Автомобильные линии сборки немецких концернов построены по принципу Just in time, когда детали подаются к моменту подхода конкретного кузова к сборке. Запас комплектующих здесь небольшой в силу логистических нюансов и бережливости затрат, а также большого числа опций в автомобилях. Тем линиям, которые собирают простые комплектации машин, легче планировать нужный объем деталей и микросхем, поэтому у них буфер, как правило, шире. Локальное производство всегда обладает большим запасом комплектующих, и здесь, если ситуация в мире не нормализуется, данная проблема затронет их сильнее в ближайшие несколько месяцев, нежели уже сегодня», - полагает Ренат Тюктеев.

Дефицит обостряется

По данным ГК «БИЗНЕС КАР», особых задержек по срокам поставки автомобилей локальной сборки не возникает: они или в наличии, или в ближайшем приходе. Если рассматривать автомобили иностранного производства, то здесь малая часть есть на складе или в поставке, но основной поток автомобилей составляет импорт, а сроки поставки от 4 – 6 месяцев под заказ. В компании «Сигма Сервис» говорят, что сроки поступления автомобилей под заказ на сегодняшний день для марки Skoda – сентябрь. Все автомобили имеют примерно одинаковые сроки заказа, единственное исключение – Skoda Karoq, в связи с тем, что производство этой модели идет в большем проценте относительно других автомобилей, поэтому увеличивается возможность получить автомобиль раньше. Однако в целом, по мнению руководителя отдела продаж «Сигма Сервис» Георгия Коновалова, если на сегодняшний день срок поставки автомобилей составляет около 4 – 5 месяцев, в будущем он может увеличиться до 7 – 8 месяцев.

«Непростая ситуация с поставками комплектующих сейчас заметна во всем мире. Но благодаря большой работе, проводимой российскими поставщиками автоэлектроники, а также непосредственному участию органов исполнительной власти, удается в оперативном режиме находить решения в условиях дефицита электронных компонентов. Российская автомобильная промышленность продолжает работать, несмотря на то, что в мировой практике начиная с февраля – марта этого года мы уже видим немало случаев, когда крупные заводы останавливаются из-за недоукомплектованности машин электронными системами. Ожидается, что к концу лета ситуация стабилизируется. При этом было бы неправильно заявлять именно о дефиците автомобилей. На определенные модели автомобилей есть повышенный спрос, прежде всего, на высоколокализованные автомобили, производство которых не зависит от импортных комплектующих», – отметили в пресс-службе Минпромторга России.