От миллиона и выше. Заценили самые популярные автомобили с «автоматом» («Автостат»)

На долю легковых автомобилей, оснащенных автоматической трансмиссией, в 1 квартале пришлось почти 65% от общего объема продаж, выяснили эксперты агентства «АВТОСТАТ». А специалисты сайта «Цена Авто» помогли им разобраться, сколько же нужно денег, чтобы стать обладателем автомобиля с двумя педалями. Итак, возьмем самые популярные модели с автоматической трансмиссией (АТ), куда мы относим не только классические «автоматы», но и «роботы», вариаторы и т.п. А затем рассмотрим их минимальную стоимость (именно для версий с АТ).

1. KIA Rio Уже пятый год подряд эта модель удерживает звание самой популярной иномарки российского рынка. Она стабильно входит в тройку его лидеров, являясь при этом бестселлером среди «двухпедальных» машин. Так, в 1 квартале 2021 года в России, по данным АЕБ, было продано 21 520 новых автомобилей семейства KIA Rio с «автоматом», что соответствует 87% от общего объема реализации. Сегодня самый доступный седан Rio с АКП еще можно купить за сумму чуть меньше одного миллиона рублей. Если быть точным, то за 989 900 руб. Интересно, что за эти деньги покупатель может выбрать одну из двух модификаций – с 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. (комплектация Classic Audio) или менее мощным 100-сильным мотором объемом 1,4 л (комплектация Comfort).

Кроме того, на рынке представлен и кросс-хэтчбек KIA Rio X, который в версии с «автоматом» и двигателем 1,4 л (100 л.с.) стоит уже 1 049 900 руб. А вариант с мотором 1,6 л (123 л.с.) и АКП обойдется еще дороже – от 1 074 900 руб.

2. Hyundai Creta Этот корейский компактный кроссовер остается бессменным лидером сегмента SUV с 2017 года. За первые 3 месяца 2021-го в России было продано 15 039 «крет» с АТ, что соответствует доле в 78%. Сегодня Hyundai Creta с двигателем 1,6 л (123 л.с.), «автоматом» и передним приводом можно приобрести за 1 177 000 руб., а полноприводная модификация будет стоить уже от 1 292 000 руб.

3. Hyundai Solaris Еще одна модель с АКП, стоимость которой не превышает одного миллиона рублей. Седан Hyundai Solaris стоит даже дешевле KIA Rio – от 961 000 руб. Такова цена автомобиля с двигателем 1,4 л (100 л.с.), а версия с более мощным мотором 1,6 л (123 л.с.) оценивается в 986 000 руб. Отметим, что в 1 квартале реализация «солярисов», оснащенных автоматической КП, составила 11 837 единиц. А это почти 79% от общего объема продаж данной модели.

4. Toyota RAV4 Для японского кроссовера на российском рынке предусмотрено два варианта автоматической трансмиссии. Первый – с 2-литровым мотором мощностью 149 л.с. и вариатором по цене от 2 228 000 руб. В данном случае Toyota RAV4 будет иметь передний привод, а за полноприводную версию с таким же двигателем придется заплатить уже 2 334 000 руб. Второй вариант – с 2,5-литровым двигателем с отдачей 199 л.с., который работает в сочетании c 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Здесь привод только полный, но и стоимость выше – от 2 548 000 руб. Продажи Toyota RAV4 с АТ в 1 квартале текущего года составили 10 606 автомобилей, что эквивалентно 94% от всех реализованных экземпляров этой модели.

5. Volkswagen Tiguan Доля версий с «автоматом» в общей структуре продаж этого кроссовера за отчетный период достигла 96%, что в количественном выражении соответствует 8 196 автомобилям. Напомним, что в декабре 2020 года Volkswagen Tiguan получил обновление, и его самая доступная версия с АКП была представлена в конфигурации с двигателем 1,4 л мощностью 150 л.с. Стоимость такого автомобиля с передним приводом сегодня составляет 1 989 900 руб. А буквально на днях линейка силовых агрегатов Volkswagen Tiguan пополнилась версией со 150-сильным двигателем 1.4 TSI и 6-диапазонным «роботом» DSG. В этом случае привод будет полным, а стоимость такого кроссовера составит 2 089 900 руб.

6. Volkswagen Polo В январе – марте текущего года из общего числа проданных новых лифтбеков Polo на версии с «автоматом» пришлось порядка 65%, или 7 932 автомобиля. Как и в случае с Volkswagen Tiguan, для Polo также предусмотрено две модификации с АТ. Первая – с двигателем 1,6 л мощностью 110 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым «автоматом». Цена такого автомобиля начинается с отметки 1 092 900 руб. Вторая версия – с более мощным 125-сильным мотором объемом 1,4 л в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» DCG. Ее цена стартует от 1 214 900 руб.

7. KIA Sportage В 1 квартале 2021 года реализация версий с АКП у корейского кроссовера составила 6 783 экземпляра, что составляет 91% от всех проданных новых автомобилей KIA Sportage в нашей стране. Самый доступный вариант с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией сейчас оценивается в 1 794 900 руб. Столько стоит автомобиль с 2-литровым 150-сильным двигателем и передним приводом. За полноприводную версию придется заплатить как минимум 1 959 900 руб.

8. KIA K5 Этот бизнес-седан пришел на смену KIA Optima в сентябре 2020 года, и несмотря на обилие комплектаций, не имеет версий с механической КП. Таким образом, все 100% проданных в 1 квартале новых автомобилей KIA K5, или 5 866 единиц, укомплектованы «автоматом». Самый доступный такой седан оснащается двигателем объемом 2 л, который развивает мощность 150 л.с. и сочетается с 6-ступенчатой АКП. Цена на такой автомобиль начинается от 1 679 900 руб. А версия с мотором 2,5 л (194 л.с.) стоит от 2 069 900 руб.

9. Skoda Rapid Чешский лифтбек имеет один из самых низких показателей доли продаж версий с АТ в общей структуре – 59%. За отчетный период продажи таких машин на российском рынке составили 5 607 экземпляров. Для Skoda Rapid второго поколения предусмотрено две модификации с АТ. Первая – с двигателем 1,6 л (110 л.с.), который работает в паре с 6-ступенчатой АКП, вторая – с мотором 1,4 л (125 л.с.) и 7-ступенчатым «роботом» DSG. Стоимость этих версий составляет сегодня 1 054 000 и 1 175 000 руб. соответственно.