Российский авторынок в апреле может вырасти в 2 – 3 раза («Автостат»)

Разразившаяся год назад эпидемия коронавируса привела к закрытию дилерских центров и обвалу спроса на автомобили. События годичной давности обеспечат рекордный рост авторынка в аналогичные месяцы 2021-го, уверены его участники. А эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» даже спрогнозировали, каким может быть рыночный рост в апреле.

Эффект низкой базы

Объем рынка новых легковых автомобилей, который, по данным агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале 2021 года снизился на 7,8% до 346,5 тыс. единиц, в апреле неминуемо покажет рост благодаря эффекту низкой базы.

Напомним, в рамках введенного в стране с конца марта 2020 года режима самоизоляции дилерские центры в большинстве регионов были закрыты на протяжении практически двух месяцев и смогли вновь открыть свои двери только к началу лета. За время локдауна многие дилеры начали осваивать онлайн-продажи машин. Однако даже с учетом скидок, которые предлагались на покупку автомобиля через Интернет, мало кто решался совершить столь дорогое приобретение в один клик, без посещения автосалона. К тому же полностью дистанционно это сделать оказалось и невозможно, поскольку в большинстве случаев покупатели могли только забронировать машину, а забирать ее нужно было в автосалоне лично, то есть уже после прекращения карантинного режима в стране. В результате покупки новых автомобилей в апреле – мае прошлого года, по данным агентства «АВТОСТАТ», сократились более чем в два раза. Только в апреле падение составило 64% – до 54,5 тыс. новых машин.

В агентстве считают, что объем рынка новых легковых автомобилей в апреле нынешнего года может быть от 120 тыс. до 132 тыс. единиц – в зависимости от сценария развития. А рост рынка, учитывая крайне низкую базу апреля 2020 года, при таких значениях должен составить 2 – 2,5 раза. Впрочем, нельзя исключать и «пика» продаж, когда объем рынка может достичь 140 – 150 тыс. штук вследствие ажиотажного спроса, формируемого дефицитом востребованных моделей и постоянным ростом цен по всем маркам. А это может обернуться почти 3-кратным ростом.

«В апреле мы видим стабильный спрос на автомобили: заинтересованность клиентов в приобретении авто связана, в первую очередь, с повышением цен и подогревается сохраняющимся дефицитом. В ближайшие месяцы эти факторы продолжат стимулировать клиентов – дефицит модельного ряда сохранится и во втором квартале, а стоимость, вероятнее всего, еще вырастет до конца года», - комментирует операционный директор АГ «АВИЛОН» Александр Никонов.

В ожидании господдержки

Впрочем, высокие показатели роста, вызванные «провалами» авторынка, которые случились на фоне развития пандемии коронавируса и ее последствий в прошлом году, вряд ли вселяют оптимизм, поскольку в целом по году рынок, скорее всего, покажет падение, считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

«Нужно понимать, что негативные факторы никуда не делись: цены на автомобили будут и дальше расти, а реальные доходы населения падают… Единственное, что может помочь рынку в нынешних условиях – это программы господдержки, которые, по всей видимости, будут возобновлены в ближайшее время. Они не дадут ему упасть еще глубже – ниже -10%», - отмечает он.