Российский авторынок в апреле может вырасти в 2 – 3 раза («Автостат»)

Разразившаяся год назад эпидемия коронавируса привела к закрытию дилерских центров и обвалу спроса на автомобили. События годичной давности обеспечат рекордный рост авторынка в аналогичные месяцы 2021-го, уверены его участники. А эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» даже спрогнозировали, каким может быть рыночный рост в апреле.
Эффект низкой базы
Объем рынка новых легковых автомобилей, который, по данным агентства «АВТОСТАТ», в первом квартале 2021 года снизился на 7,8% до 346,5 тыс. единиц, в апреле неминуемо покажет рост благодаря эффекту низкой базы.
Напомним, в рамках введенного в стране с конца марта 2020 года режима самоизоляции дилерские центры в большинстве регионов были закрыты на протяжении практически двух месяцев и смогли вновь открыть свои двери только к началу лета. За время локдауна многие дилеры начали осваивать онлайн-продажи машин. Однако даже с учетом скидок, которые предлагались на покупку автомобиля через Интернет, мало кто решался совершить столь дорогое приобретение в один клик, без посещения автосалона. К тому же полностью дистанционно это сделать оказалось и невозможно, поскольку в большинстве случаев покупатели могли только забронировать машину, а забирать ее нужно было в автосалоне лично, то есть уже после прекращения карантинного режима в стране. В результате покупки новых автомобилей в апреле – мае прошлого года, по данным агентства «АВТОСТАТ», сократились более чем в два раза. Только в апреле падение составило 64% – до 54,5 тыс. новых машин.
В агентстве считают, что объем рынка новых легковых автомобилей в апреле нынешнего года может быть от 120 тыс. до 132 тыс. единиц – в зависимости от сценария развития. А рост рынка, учитывая крайне низкую базу апреля 2020 года, при таких значениях должен составить 2 – 2,5 раза. Впрочем, нельзя исключать и «пика» продаж, когда объем рынка может достичь 140 – 150 тыс. штук вследствие ажиотажного спроса, формируемого дефицитом востребованных моделей и постоянным ростом цен по всем маркам. А это может обернуться почти 3-кратным ростом.
«В апреле мы видим стабильный спрос на автомобили: заинтересованность клиентов в приобретении авто связана, в первую очередь, с повышением цен и подогревается сохраняющимся дефицитом. В ближайшие месяцы эти факторы продолжат стимулировать клиентов – дефицит модельного ряда сохранится и во втором квартале, а стоимость, вероятнее всего, еще вырастет до конца года», - комментирует операционный директор АГ «АВИЛОН» Александр Никонов.
В ожидании господдержки
Впрочем, высокие показатели роста, вызванные «провалами» авторынка, которые случились на фоне развития пандемии коронавируса и ее последствий в прошлом году, вряд ли вселяют оптимизм, поскольку в целом по году рынок, скорее всего, покажет падение, считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.
«Нужно понимать, что негативные факторы никуда не делись: цены на автомобили будут и дальше расти, а реальные доходы населения падают… Единственное, что может помочь рынку в нынешних условиях – это программы господдержки, которые, по всей видимости, будут возобновлены в ближайшее время. Они не дадут ему упасть еще глубже – ниже -10%», - отмечает он.
Напомним, в феврале нынешнего года большинство банков приостановили выдачу льготных автокредитов в связи с досрочным исчерпанием бюджета госпрограммы. Она была возобновлена с первых дней 2021 года, и за два первых месяца россияне смогли приобрести лишь около 34,5 тыс. новых машин со скидкой от государства, гласят данные Минпромторга РФ. В ведомстве намерены расширить господдержку авторынка за счет дополнительных поступлений от утилизационного сбора, базовая ставка которого в ближайшее время будет индексирована на 25%.
«Госсубсидирование сыграло важнейшую роль в восстановлении спроса после пандемии, его доля в общих продажах первого квартала превысила 28% по числу выдач. Продление госпрограммы является своевременной и важной мерой поддержки продаж новых автомобилей для населения. В этом году мы прогнозируем рост рынка автокредитования, который во многом должен произойти за счет пролонгации действующей госпрограммы», - говорит начальник управления «Автокредитование» ВТБ Иван Жигарев.
Несмотря на то, что льготное автокредитование, распространенное на автомобили локальной сборки стоимостью до 1,5 млн рублей, сейчас не действует, коммерческие и кэптивные банки предоставляют свои кредитные продукты, вполне удовлетворяющие потребностям покупателей, отмечает, в свою очередь, руководитель группы онлайн-продаж дирекций развития продаж ГК «БИЗНЕС КАР» Андрей Творогов. По его словам, дилерское комьюнити надеется на активное восстановление логистических и производственных цепочек новых автомобилей, что позволит наладить равномерные поставки машин, стабилизировать цены, и это благотворно скажется на спросе и итоговых продажах автомобилей в 2021 году.
Фото: АВТОСТАТ