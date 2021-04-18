В России подскочил спрос на легкий коммерческий транспорт («Автостат»)

В нашей стране набирают обороты продажи легких коммерческих автомобилей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев рыночные итоги в первом квартале 2021 года. Кроме этого, по словам участников рынка, сферы использования малотоннажного транспорта в последнее время расширяются.
Двигатель торговли
В отличие от рынка легковых автомобилей, который по итогам первого квартала 2021-го остался «в минусе», продажи легкого коммерческого транспорта уверенно идут в гору. Так, в январе – марте объем рынка LCV в нашей стране увеличился на 14% до 27043 машин, гласят данные аналитического агентства «АВТОСТАТ». При этом в прошлом месяце рост и вовсе достиг 27,6% – было куплено 11033 легких коммерческих автомобиля.
По словам руководителя отдела корпоративных продаж «АВИЛОН Ford» Станислава Михно, пандемия внесла свои коррективы: теперь все больше клиентов уходят в онлайн, где требуется оперативная реакция на запросы клиентов – доставка, обслуживание и другие сферы. Для достижения данных целей бизнесу необходимо расширение/обновление/открытие своих парков легкого коммерческого транспорта, что и повлияло на рост рынка. Помимо этого, значимое воздействие на сегмент продолжают оказывать государственные закупки, в пример можно привести приобретение автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.
«Стимулом для роста продаж коммерческого транспорта в этом году, помимо прочего, стали меры господдержки – например, льготный лизинг автомобилей, локализованных в России. На сегодняшний день сегмент коммерческого транспорта стабилен, и в 2021 году мы ожидаем небольшой рост продаж LCV на 3 – 5%»,– говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.
Коммерческий расчет
Доминирует на российском рынке LCV по-прежнему ГАЗ – с начала года, согласно данным агентства «АВТОСТАТ», было куплено 10542 машины этой российской марки (-1,2%). Второе место занял УАЗ, объем рынка которого вырос на 18% до 4196 легких коммерческих автомобилей. Далее идет LADA – покупки фургонов и пикапов отечественной марки увеличились на 60,4% до 3680 единиц. Лидером среди иномарок на рынке LCV остается Ford с показателем 3253 единицы, что на 27,5% больше по сравнению с первым кварталом 2020-го. Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Volkswagen, чей результат остался на прошлогоднем уровне и составил 1247 машин (+0,2%).
Как отмечает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, отечественные модели, предназначенные для коммерческой деятельности, прежде всего, «ГАЗель Next», в эксплуатации обходится на 20 – 30% дешевле иностранных LCV за счет низкой изначальной стоимости и цен на быстроизнашиваемые детали. Однако представители бизнеса предпочитают приобретать иномарки, считая их более надежными, соответственно, имеющими более долгий срок эксплуатации.
«В сегменте LCV, несмотря на ограниченный пул игроков, сейчас достаточно жесткая конкуренция. Легкий коммерческий транспорт, как правило, решает перечень конкретных задач бизнеса. Ввиду этого, наравне со стоимостью владения, значительную роль при выборе клиентом марки и модели играют широта выбора оснащения и возможность кастомизации. Что касается стоимости владения, то здесь важны все составляющие, хотя фактором номер один все же остается цена. Кроме того, значение имеет надежность транспортного средства, поскольку простои техники приводят к убыткам, развитие дилерской сети и комфортные условия обслуживания», – констатирует директор по корпоративным продажам компании «РОЛЬФ» Юлия Трушкова.
Фото: lada.ru