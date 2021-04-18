В России подскочил спрос на легкий коммерческий транспорт («Автостат»)

В нашей стране набирают обороты продажи легких коммерческих автомобилей. К такому выводу пришли эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», рассмотрев рыночные итоги в первом квартале 2021 года. Кроме этого, по словам участников рынка, сферы использования малотоннажного транспорта в последнее время расширяются.

Двигатель торговли

В отличие от рынка легковых автомобилей, который по итогам первого квартала 2021-го остался «в минусе», продажи легкого коммерческого транспорта уверенно идут в гору. Так, в январе – марте объем рынка LCV в нашей стране увеличился на 14% до 27043 машин, гласят данные аналитического агентства «АВТОСТАТ». При этом в прошлом месяце рост и вовсе достиг 27,6% – было куплено 11033 легких коммерческих автомобиля.

По словам руководителя отдела корпоративных продаж «АВИЛОН Ford» Станислава Михно, пандемия внесла свои коррективы: теперь все больше клиентов уходят в онлайн, где требуется оперативная реакция на запросы клиентов – доставка, обслуживание и другие сферы. Для достижения данных целей бизнесу необходимо расширение/обновление/открытие своих парков легкого коммерческого транспорта, что и повлияло на рост рынка. Помимо этого, значимое воздействие на сегмент продолжают оказывать государственные закупки, в пример можно привести приобретение автомобилей для оказания скорой медицинской помощи.

«Стимулом для роста продаж коммерческого транспорта в этом году, помимо прочего, стали меры господдержки – например, льготный лизинг автомобилей, локализованных в России. На сегодняшний день сегмент коммерческого транспорта стабилен, и в 2021 году мы ожидаем небольшой рост продаж LCV на 3 – 5%»,– говорит директор по маркетингу ГК «АвтоСпецЦентр» Алексей Ермилов.