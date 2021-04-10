Российский авторынок теряет позиции в Европе («Автостат»)

Автомобильный рынок России, который в прошлом году вышел на четвертое место в Европе, по итогам первого квартала 2021-го сдал позиции, опустившись на пятую строчку в европейском первенстве.

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в национальных ассоциациях автопроизводителей Европы, лидером по реализации автомобилей остается Германия, где в январе – марте было продано 656 452 машины (-6,4%). Как отмечают в Ассоциации автомобильной промышленности Германии (VDA), местный авторынок еще далек от докризисного уровня – к примеру, по сравнению с мартом 2019 года нынешний показатель продаж оказался на 15% хуже.

Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Италия с показателем 446 978 машин (+28,7%). «Март прошлого года стал шоком для авторитейла Италии, столкнувшимся с беспрецедентной ситуацией из-за пандемии коронавируса. Поэтому нынешний результат будет корректнее сравнивать с мартом 2019-го, по отношение к которому показатели продаж оказались на 12,7% ниже. Это говорит о том, что спрос на авторынке по-прежнему остается под влиянием эпидемиологической обстановки в стране, а экономическая ситуация еще не восстановилась в полной мере после коронакризиса. В то же время мы рассчитываем, что принятые ранее меры по стимулированию продаж автомобилей будут способствовать дальнейшему восстановлению автомобильной отрасли», – заявил президент Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA) Паоло Скудьери.

Третий результат в европейском рейтинге показала Франция – 441 791 автомобиль, что на 21,1% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Великобритания, чьи дилеры реализовали 425 525 машин (-12%). «Дилерские центры, которые с начала года были закрыты и могли предоставлять только дистанционные продажи автомобилей, с 12 апреля вновь откроют двери для посетителей. В связи с этим мы ожидаем рекордного роста спроса в ближайшие месяцы, в том числе благодаря низкой базе прошлого года. Однако для того, чтобы вернуться на допандемийный уровень, автосалоны до конца года должны ежедневно продавать по 8 300 машин. Для сравнения, за последнее десятилетие этот показатель составлял в среднем 7 400 автомобилей в день, а текущий уровень продаж близок к отметке в 5 600 единиц. Учитывая, что ограничения на работу шоу-румов действовали в Великобритании весь первый квартал, мы снизили свой прогноз продаж на 2021 год – с 1,89 до 1,83 млн машин», – рассказал исполнительный директор Британского общества автопроизводителей и автодилеров (SMMT) Майк Хейвз.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV в первом квартале 2021-го составили 387 322 единицы, показав падение на 2,8%.

Как отмечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ д-р Томас Штэрцель, наибольшее замедление продаж наблюдается в массовом сегменте. Покупательский интерес несколько снижается по мере роста цен, в некоторых случаях по-прежнему наблюдается дефицит в предложении определенных моделей. Неопределенность с повышением утилизационного сбора также не помогает рынку.

«Очевидно, что ближайшие пара месяцев исправят ситуацию, и рынок продемонстрирует рост, так как мы будем сравнивать результаты последующих месяцев с наихудшим периодом в истории автопрома, связанным с ограничениями для бизнеса из-за пандемии коронавируса», – отмечает Томас Штэрцель. Напомним, согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 632 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 2,1% по сравнению с прошлым годом.

Добавим также, что авторынок Испании в первом квартале 2021-го составил 186 061 машину (-14,9%). «По отношению к прошлому году продажи легковых автомобилей за первый квартал снизились на 15%, однако в марте 2020-го дилерские центры были закрыты из-за вспышки коронавируса. Если же данный результат сравнивать с первыми тремя месяцами 2019-го, то падение составит уже 40%, и на сегодняшний день мы не видим предпосылок для восстановления автомобильной отрасли страны. С января 2021 года был повышен налог на регистрацию транспортных средств, также исчерпан бюджет программы обновления автопарка. Улучшения спроса можно ожидать не ранее второго полугодия. В связи с этим ANFAC ухудшила свой прогноз на 2021 год до 925 тыс. единиц, что на 26% меньше по сравнению с 2019 годом. Таким образом, испанский авторынок уже второй год подряд не сможет достигнуть уровня в 1 млн реализованных машин», – констатирует директор по коммуникациям Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC) Ноэми Навас.

Фото: АВТОСТАТ