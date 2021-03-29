«Это был маркетинговый ход». Почему дилеры не договорились с ГИБДД (Autonews.ru)

Большинство дилеров до сих пор не регистрируют автомобили в ГИБДД по выгодным покупателям ценам и работают по собственным прайс-листам. Вместо заявленных 500 руб. за услугу приходится платить до 20 тыс. руб.

Широко анонсированная возможность для автомобилистов ставить машины на учет в ГИБДД через дилеров пока не сработала. Спустя более чем год после вступления в силу постановления правительства о регистрации транспортных средств, оказалось, что дилеры не спешат получать статус уполномоченных организаций, проводить обучение сотрудников и оформлять документы. Либо просто не пользуются полученным статусом.

Дело в том, что в таком случае дилер по сути начинает оказывать госуслугу с регламентированной стоимостью – всего 500 руб. Стоимость таблички с госномером тоже фиксированная: 2 тыс. рублей в случае с легковым автомобилем и 1,5 тыс. руб. за номер для мотоциклов и прицепов. Вместо этого, как рассказали опрошенные Autonews.ru автомобилисты, за такую услугу в автосалонах просят по 15-20 тыс. руб.

В итоге покупателям, как и прежде, приходится тратить время на регистрацию в ГИБДД. Есть и еще одна проблема: хотя официально на получение госномеров у водителей есть 10 дней, оставить такую машину в Москве в зоне платной парковки без риска эвакуации невозможно из-за антитеррористических норм.

Дилерам невыгодно оказывать госуслуги

С неожиданно для них высоким ценником на услугу столкнулись покупатели в салоне Major Auto. Там за постановку на учет у одного из клиентов попросили 15 тыс. руб. Для этого нужно было оставить дилеру документы, подписать доверенность и ждать 5 дней. В итоге клиент поехал в ГИБДД лично, потратив на все, по его словам, около 40 минут.

Эту информацию подтвердил еще один клиент дилерского центра. «Я купил новый кроссовер Haval. В Major Auto на Новой Риге у меня запросили 15 тыс. руб. Нужно оставлять на 5 дней паспорт или оформлять генеральную доверенность. В итоге купил, оставил на платной стоянке. В Москву на такой ездить нельзя, пришлось на каршеринге. В выходной день сам отправился в ГИБДД по предварительной записи, потратил более трех часов», – рассказал автомобилист.

«В Торгмаше на Иловайской – 15,5 тыс. руб и 3-5 дней. Покупала в феврале, в ГИБДД поставила на учет за час», – поделилась опытом автомобилистка Ольга Иошина.

Autonews.ru связался с автосалоном Major Auto – там за постановку на учет Volkswagen Polo в течение двух дней запросили 20 тыс. руб.

«Дело в том, что мы отвозим автомобили на осмотр в ГИБДД на эвакуаторе, плюс пошлины и все остальные расходы», – объяснили в отделе продаж.

В отделе продаж «Автомира» корреспонденту, который представился покупателем, вовсе объяснили, что сотрудничество с ГИБДД оказалось «просто маркетинговым ходом» и запросили 18 тыс. руб.

«Мы ведь номера не печатаем, мы все равно везем машину в ГИБДД на эвакуаторе, ее осматривают сотрудники. То есть на самом деле ничего не изменилось. Но вы можете сами записаться к ним через Госуслуги и поставить машину на учет».

В дилерском центре «Рольф» за услугу попросили 12,5 тыс. руб. «У нас цены не меняются около 10 лет на эту услугу», – сказал менеджер после вопроса о 500 руб.

В «Рольфе» подтвердили, что получили статус уполномоченного партнера. «Получить услугу по регистрации автомобиля можно в каждом дилерском центре компании. Спрос на услугу со стороны клиентов сейчас не очень высокий – порядка 5% от всех проданных у нас автомобилей ставятся на учет в наших автоцентрах – но спрос на услугу постепенно растет», – сообщили в пресс-службе компании.

В «АвтоСпецЦентре» рассказали, что находятся в процессе получения статуса специализированной организации по бренду Porsche, а по массовым брендам статус пока не получают. В пресс-службе дилерских центров АВТОDOM BMW рассказали, что зарегистрированы как специализированные организации, но пока процесс только настраивают.

«По остальным локациям также будем получать статус специализированной организации. В дилерских центрах «Автодом» подобная услуга пока оказывается по прежней схеме на коммерческой основе, например, в BMW стоимость 25 тыс. руб.», – сообщили в компании.

В «АВИЛОН.Hyundai» цены оказались одни из самых лояльных – около 5 тыс. руб.

«Проект у нас работает в полную силу, во всех дилерских центрах мы предлагаем эту услугу, полноценно ставим автомобиль на учет, – рассказал директор филиала «АВИЛОН.Hyundai» Дмитрий Макарычев. – Процедура пользуется хорошим спросом, и с каждым месяцем мы видим, что количество желающих растет. По марке Hyundai, например, за январь и февраль мы поставили на учет 46 автомобилей. Вероятнее всего, востребованность услуги связана с относительно невысокой стоимостью – она составляет 5 тыс. руб., а также с оперативностью ее выполнения: в среднем на регистрацию тратится около 3-4 дней».

В ответ на вопрос про фиксированную стоимость услуги Макарычев уточнил, что «тариф по услуге складывается из нескольких параметров, таких как госпошлина, непосредственно изготовление номерных знаков, их установка и так далее».

Зачем нужна регистрация у дилеров

Идею регистрировать автомобили прямо у дилеров в МВД анонсировали еще в 2018 году. Такой ход упрощал жизнь покупателям и делал приобретение более привлекательным. По задумке, все заинтересованные дилеры могли начать передавать документы в ГИБДД самостоятельно, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами покупателю. Получалось, что из автосалонов можно было выезжать уже на собственных госномерах. Кроме того, снижалась и нагрузка на подразделения ГИБДД.

«Специализированные торгующие организации смогут участвовать в процессе регистрации автомобилей от имени покупателя – готовить заявления, передавать эти документы в регистрационные подразделения ГИБДД, а после проверки получать СТС с присвоенным автомобилю госномером для своего клиента», – объясняли Autonews.ru в Госавтоинспекции.

Выглядеть процедура должна была следующим образом: покупатель выберет нужную ему модель и комплектацию, ответственные сотрудники удостоверят его личность и передадут заявку и все данные о водителе в ГИБДД в цифровом формате. По регламенту у ГИБДД есть два дня на обработку этих данных. В течение этого времени там должны подготовить комплект документов на машину и передать их сотруднику дилерского центра, который обязан за ними приехать лично. Далее дилер либо сам печатает присвоенный автомобилю номер, либо заказывает табличку у компании-партнера и устанавливает номер на машину. Водитель таким образом получает полностью готовый для поездки автомобиль.

Важно, что об упразднении возможности регистрировать автомобили в МРЭО речи не шло. У водителей в любом случае будет выбор: зарегистрировать машину через салоны, если таковые есть в регионе, либо обратиться в ГИБДД. Госпошлина за услугу в МРЭО составляет 850 руб.

Официально для дилеров такая возможность заработала с 1 января 2020 года. Однако не все из них быстро разобрались с требованиями ГИБДД к квалификации сотрудников дилерских центров, кроме того, возникли проблемы с обучением специалистов. В итоге о первых полученных статусах полномочных организаций дилеры стали рассказывать ближе к марту 2020 года.

Тогда же в Ассоциации российских автодилеров (РОАД) объяснили, что оказание услуги по регистрации автомобилей – занятие добровольное. «Никто не может заставить продавцов в обязательном порядке взаимодействовать с ГИБДД. Однако автосалоны признают, что такие возможности сделают их более конкурентоспособными по сравнению с теми, кто этим заниматься не хочет», – уточняли представители РОАД.

Autonews.ru направил запрос в МВД России с просьбой оценить количество проведенных регистраций при помощи дилеров со статусом специализированных организаций.

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