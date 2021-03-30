Дорогой ремонт: на что хватит полиса ОСАГО («Известия»)

Стоимость автозапчастей в справочнике для оценки ущерба по ОСАГО значительно выросла за последние два года – очередная волна актуализации цен произошла в марте. Cтраховщики, чтобы не повышать стоимость ОСАГО для увеличения лимитов по выплатам, предлагают использовать более доступные неоригинальные, но при этом качественные запчасти. Автодилеры идею поддерживают. В курирующем отрасль Центробанке выступают против, как и сами автопроизводители. Почему полиса ОСАГО скоро может не хватить на ремонт, разбирались «Известия».

С 15 марта 2021 года ремонт попавших в ДТП автомобилей по полису ОСАГО обходится дороже. Изменения в ценах связаны с серьезным ростом стоимости автозапчастей на фоне падения курса рубля, а также остановок производств по всему миру из-за пандемии. Эту разницу учли в актуализированном справочнике средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ при определении размера расходов на восстановительный ремонт поврежденного автомобиля. О пересчете цен сообщили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА) 23 марта.

Ремонт становится дороже

Новая версия справочника сохраняет наметившуюся в 2020 году тенденцию к росту выплат. Он составляет в среднем 16% по сравнению с выплатами более стабильного 2019 года. Как объяснил президент РСА Игорь Юргенс, актуализацию справочников в 2020 году производили в условиях нестабильного рынка запасных частей, вызванного ограничительными мерами, введенными в связи с пандемией COVID-19. Это привело к тому, что действовавшие во второй половине 2020 года справочники средней стоимости показывали рост выплат по ОСАГО до 23% в сравнении с версией 2019 года.

– Новая, введенная в действие 15 марта 2021 года, версия справочника также сохраняет тенденцию к росту выплат в среднем на 16% по сравнению с выплатами более стабильного 2019 года, – рассказал Юргенс. – Серьезный рост средней стоимости запчастей, с которым столкнулись страховщики ОСАГО по итогам кризисного 2020 года – вызов для рынка. При этом мы видим, что несмотря на этот рост, страховщикам пока удается держать среднюю цену на полис обязательной «автогражданки» де-факто на уровне относительно стабильного 2019 года.

Введение новой версии с 15 марта обусловлено планом РСА вернуться к устоявшейся практике актуализации справочников средней стоимости в июне и декабре. Очередная актуализация справочников пройдет в период до июня 2021 года.

Неоригинальные запчасти

Близкие к отрасли источники «Известий» отметили, что страховщики пытались пролоббировать в Центробанке возможность использовать для ремонта недорогие неоригинальные запчасти, но безуспешно. Один из источников напомнил, что страховщики несколько лет назад пытались даже перейти на ремонт б/у запчастями, но этот вариант тоже не получил поддержки.

Кроме того, против ремонта автомобилей неоригинальными запчастями выступают и сами автопроизводители. В случае если отремонтировать машину на гарантии при помощи запчастей, которых нет в списке рекомендованных, автомобиль, скорее всего, этой гарантии лишится.

В то же время ЦБ разрешил страховщикам использовать цены интернет-магазинов. Они, как правило, ниже.

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев предположил, что вопрос с подорожанием стоимости официальных запчастей и нехватки выплат ОСАГО для ремонта у официальных дилеров могла бы решить возможность использовать более дешевые неоригинальные запасные части. Их ведь также изготавливают компании с мировым именем.

Сейчас же, по словам Зубарева, многие автовладельцы просто не могут себе позволить официальный ремонт у дилеров после ДТП по полису ОСАГО именно потому, что определяемого размера выплат для таких работ не хватает. В итоге автовладельцам приходится пользоваться услугами ремонтных станций, где они проходят по ценнику.

– После ДТП страховщики определяют размер ущерба по «железу» с учетом износа. При этом официальные дилеры обязаны для ремонта использовать только новые оригинальные запчасти – это требование автопроизводителей. Получается, что пройти ремонт у дилера так, чтобы расходы полностью покрыл полис ОСАГО, просто невозможно, – объяснил Зубарев.

«Получается средняя температура по больнице»

Он также указал на еще одну проблему с определением справедливой цены на запчасти в справочнике РСА:

– В РСА проводят замеры по рынку и определяют среднюю стоимость запчастей. Но в списки попадают практически все запчасти, по которым есть информация в открытом доступе. И они не всегда качественные. А вот от официальных производителей иногда цены вовсе не приходят, поэтому самые дорогие запчасти нередко в этом замере просто не учитывают. В итоге получается средняя температура по больнице.

По словам Зубарева, определяемый страховщиками размер компенсации зачастую не покрывает даже закупочной стоимости запчастей.

– В результате мы не можем проводить такой ремонт, страховые компании выплачивают деньги, и с ними автомобилисты идут не к официальным дилерам, а куда-то в гаражи. Дилеры при этом не получают возможной части доходов, а автомобилисты лишаются возможности провести максимально качественный ремонт. Сейчас выплаты по ОСАГО из-за роста цен на запчасти в справочнике подросли, но всё равно не покрывают разницы. Cтраховщики ссылаются на то, что у них свои ограничения: если они повысят выплаты, придется повысить стоимость ОСАГО. Но ведь если говорить про более дорогие автомобили стоимостью 4–5 млн рублей, повышение цены страховки на 20–30 тыс. рублей было бы для них некритично», – объяснил Зубарев.

Представитель РОАД считает, что и самим автопроизводителям нужно сделать шаги навстречу:

– Производителям уже давно пора расширить перечень запчастей, с которыми могут работать официальные дилеры. Есть неоригинальные, но качественные и более дешевые запчасти, которые могли бы помочь нам уложиться в эти тарифы. Например, есть производитель Bosсh. Есть и российские достойные поставщики. Только автопроизводители не заинтересованы в том, чтобы мы использовали чужие запчасти, а не их. Но все мы должны сделать шаги навстречу друг другу – и производители, и Центробанк, и страховщики.

Насколько подорожали запчасти у дилеров

Запчасти между тем действительно заметно дорожают. К примеру, директор по сервисному обслуживанию «АВТОDOM Алтуфьево» Роман Тимашов также признал, что цены подняли все автопроизводители и поставщики запчастей и расходных материалов, большинство из которых производится не в России и привязано к курсу валюты. По его оценке, за последний год подорожание составило от 7–8 до 10–15% в зависимости от марки.

А вот операционный директор АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев рассказал «Известиям», что с января 2021 года по разным брендам цены на отдельные позиции изменились минимально. По его словам, стоимость запчастей зависит от нескольких факторов – например, от курса валют по отношению к рублю, инфляции. Поэтому цены на некоторые детали, наоборот, могут снижаться. Что касается доступности запчастей, то после пандемии поставки восстановились практически полностью.

Что всё это означает для автомобилистов

Опасаться каких-либо изменений в цене полисов ОСАГО или в процессе ремонта автомобилей водителям не стоит, считает юрист в области автострахования Сергей Беляков. По его словам, чтобы регулировать свои риски, страховые компании используют тарифный коридор и в очередной раз повышать стоимость полисов для увеличения лимита по выплатам страховые компании не будут. Что касается роста цен на запчасти, то, по оценке Белякова, стоимость в справочниках весьма условна.

– Уверен, что полисы ОСАГО дорожать больше не будут, в распоряжении страховщиков есть тарифный коридор, который позволяет рассчитывать на нужную премию, – сказал Беляков. – Стоимость запчастей по этим справочникам – очень большая условность. Цены регулярно меняются, что-то в списки попадает, а что-то нет, поэтому не думаю, что принципиально в организации ремонта по ОСАГО что-то поменяется.