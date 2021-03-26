Экзамены в ГИБДД по-новому: основные положения («За рулем»)

С 1 апреля в России начнет действовать новый регламент экзаменов на получение водительских прав. Документ опубликован на портале правовой информации.

Расскажем об основных нововведениях (согласно приказу МВД), которые ждут кандидатов в водители во время экзаменов в ГИБДД.

«Площадки» не будет

С 1 апреля курсанты будут сдавать не три экзамена, а два. Практические навыки станут проверять в ходе основного экзамена «Город» в реальных условиях. Однако сложные элементы (такие как разворот в ограниченном пространстве, въезд в бокс, параллельная парковка) допускается выполнять на тупиковых участках дорог, участках с малой интенсивностью движения или на автодромах. Для кандидатов, которые уже сдали экзамен на «площадке», те элементы, которые они сдали, в экзамен «Город» входить не будут, они пройдут только остальные, связанные с движением.

Для мотоциклистов экзамен практически не изменился. Они по-прежнему будут сдавать теорию и «площадку».

Лимит времени

Для любого автомобиля, что легкового, что грузовика или автобуса, на проведение экзамена отводится 30 минут. Для легкового автомобиля с прицепом — 40 минут. Для грузовика или автобуса с прицепом — 50 минут.

Маршрут и люди

Экзаменационный маршрут кандидату в водители будет неизвестен. Ему уточнят только район и улицы, на которых ему предстоит ездить, их выберет экзаменатор. В экзаменационные машины допускаются представители автошколы, другие кандидаты в водители и общественники. Это позволит повысить прозрачность экзамена и разрешить спорные ситуации.

Штрафные баллы

За ошибки будут начисляться баллы. От 5 баллов выставляется оценка «Не сдал». Впрочем, в некоторых случаях оценка «Не сдал» будет поставлена сразу. Например, если кандидат в водители не пристегнулся или использовал телефон за рулем. Оценка «Не сдал» выставляется также, если кандидат не приступил к выполнению экзамена в течение 30 секунд после получения команды, пересек линию «Стоп» в случаях, когда остановка перед ней предусмотрена, отклонился от заданной траектории движения, допустил остановку двигателя два и более раз, ехал задним ходом, если это не предусмотрено заданием, не включил нейтральную передачу (на авто с МКП) и т.д.

Кроме того, изменился перечень ошибок на экзамене: их поделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. Грубые ошибки, сразу прекращающие экзамен, вынесли в отдельной блок.

Видеозапись

Во время экзамена должна вестись видео- и аудиозапись, которая потом будет храниться год. В видеозапись войдет дорожная обстановка спереди и сзади транспортного средства, показания контрольно-измерительных приборов (спидометра, контрольных ламп включения стояночного тормоза и указателей поворота), аудиозапись команд и заданий экзаменатора. Также будет вестись видеозапись всех действий кандидата в водители и лица, находящегося рядом с ним.

Права не выдадут

Если даже кандидат успешно сдал экзамен, права ему не выдадут, если выяснится, что он ранее был лишен прав или был лишен прав, но не выполнил условий их возврата, например, не сдал на время лишения водительское удостоверение. Об отказе в выдаче водительского удостоверения заявителя уведомляют в письменной форме с указанием причин отказа.

Решение экзаменаторов можно будет оспорить — жалобы, поданные кандидатами в водители на проведение экзамена на получение прав, с 1 апреля будут рассматриваться комиссиями с учетом сделанных видеозаписей.

Ужесточение экзамена на права может привести к росту стоимости обучения в автошколах, ранее предупредили эксперты.

Автор: Елена Алексеева

Фото: https://www.ufa.kp.ru