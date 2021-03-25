Стоимость техосмотра предложили повысить. К чему готовиться водителям (Аutonews.ru)

Острая нехватка пунктов осмотра, низкие тарифы и сложные регламенты — с какими проблемами уже столкнулась новая процедура техосмотра и что еще планируют изменить к 1 октября

С 1 марта вступили в силу новые правила проведения техосмотра. Однако чтобы избежать очередей и социального напряжения, правительство продлило сроки действия диагностических карт, которые заканчиваются после 1 февраля, до конца сентября.

При этом автомобилисты, чьи карты закончились до 1 февраля, и те, у кого их вовсе не было, все-таки обязаны пройти техосмотр по новым правилам. Эксперты уже начали фиксировать спорные моменты и жалобы. К вопросу с предложением новых путей решения подключились депутаты и общественные организации. Autonews.ru выяснил, какие изменения могут внести в систему техосмотра еще до 1 октября и что будет со стоимостью услуги.

Все работает, но пунктов мало

О нехватке пунктов техосмотра говорили еще в январе, тогда же Российский союз автостраховщиков (РСА) разослал губернаторам письма-рекомендации, но ситуация не менялась, и к марту из 5000 аккредитованных точек техосмотра подключиться к системе и начать работать смогла только половина. Это и стало основной причиной продления диагностических карт и частичного переноса реформы на 1 октября. Хотя фактически закон о техосмотре все-таки вступил в силу.

«Пункты не остановлены и не закрыты. Перенесено только действие диагностических карт, которые заканчиваются с 1 февраля до 30 сентября. Правительство не имеет право перенести закон. Есть право продлить определенный документ, вот они и продлили на 6 месяцев действие этих карт. Но с 1 марта реформа вступила в силу. Сегодня к системе ЕАИСТО подключилось 3700 операторов техосмотра, это именно те, кто уже работает. Всего аккредитованных операторов на сегодня 5100, мы ожидаем, что остальные подключатся до конца весны», — рассказал в беседе с Autonews.ru заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Заявки на открытие пунктов техосмотра продолжают поступать. Эксперты РСА выезжают на места, проводят осмотр и аккредитовывают операторов. Однако для полного покрытия техосмотром автомобильного ресурса страны необходимо в два раза больше пунктов техосмотра, чем сейчас.

«Мы получаем новые заявки на аккредитацию. Представитель РСА выезжает на пункт техосмотра и проводит его техническое обследование. Конечно, 5100 пунктов на всю Россию недостаточно. Пропускная способность пункта сегодня регламентируется по специальной методике Минтранса. Эта методика требует определенного количества экспертов на пунктах и регламентирует время — для легковушки это 30 минут. Поэтому при 8-часовом рабочем дне для одного пункта пропускная способность составляет 16 машин в день на одну линию при одном эксперте. При двух экспертах — это 32 машины. Но раньше через пункт техосмотра можно было пропускать до 65 машин день. Сейчас установлена четкая методика. Соответственно для всего объема автомобилей нужно практически на 2/3 увеличить количество пунктов», — объяснил представитель РСА.

С тарифом нужно что-то делать

Поскольку за определение пунктов техосмотра отвечают региональные власти, то именно им теперь нужно изучить работу пунктов техосмотра и понять, достаточно ли станций, какая у них доступность и какие возможности. И, главное, что нужно для решения их проблем. Именно на это правительство выделило полгода.

«Большая проблема в том, что с 2012 года не пересматривалась стоимость техосмотра. Во многих регионах она очень низкая. И побудить сейчас бизнес к тому, чтобы он открыл пункты техосмотра, очень сложно. Это и провоцировало много нарушений, когда бизнес продавал диагностические карты без техосмотра. Цена техосмотра должна быть другая», — считает Ефремов.

О слишком низкой стоимости техосмотра неоднократно высказывался и президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин. По его мнению, представители бизнеса не могут позволить себе открыть пункт техосмотра с вложением десятков миллионов рублей в оборудование при таких низких тарифах на эту услугу. Сегодня фиксированная стоимость техосмотра составляет 800 рублей.

В РСА предложили пересмотреть систему тарифов, назвав существующую методику сложной и почти невыполнимой. Страховщики хотят взять за основу тарифный план ОСАГО и определить базовую стоимость техосмотра и тарифный коридор с возможностью повысить и понизить цену на 30% вверх или вниз от базового тарифа. Коэффициенты будут зависеть от самого пункта: профессионализма экспертов, оборудования и комфорта автовладельцев.

«Lada Vesta во всех регионах продается по одной цене. Независимо от территории и ситуации в регионе. Почему же техосмотр на него должен где-то стоить дороже, а где-то — дешевле? Конечно, есть ставки на зарплату и оснащенность — для этого и есть тарифный коридор, но база должна быть одинакова. Пункты все разные: в одном месте это гараж с деревянным туалетом на улице, а в другом месте — это хороший большой пункт, оборудованный комнатой ожидания, хорошими станками и несколькими линиями. Итоговая цена в этих разных местах не может быть одинакова, но может быть одна база и регулируемых тариф», — объяснил заместитель исполнительного директора РСА Сергей Ефремов.

Нельзя все отменить и сделать заново

Сегодня при прохождении техосмотра эксперт осматривает машину и действует четко по инструкциям. Но некоторые пункты регламента вызывают вопросы. Например, автомобиль может не пройти техосмотр, если на нем не установлены брызговики. Хотя любому техническому эксперту очевидно, что эта деталь никак не влияет на безопасности. Представитель РСА считает, что с такими регламентами до 1 октября необходимо поработать.

«Возможно, действительно нужно исключить проверки каких-то деталей, которые не влияют на безопасность дорожного движения. Например, наличие брызговиков. В этом вопросе Михаил Мишустин тоже поставил свои задачи — посмотреть, что нужно, а что нет, где включается ненужный формализм, что надо доработать. И сейчас как раз идет работа в этом направлении. Различные общественные организации вносят свои предложения», — объяснил Ефремов.

Единственное, чего не стоит допускать, по словам собеседника, это радикальных изменений. Например, депутаты и руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов уже неоднократно высказывались за полную отмену техосмотра для легковых автомобилей. В РСА с такой позицией не согласны.

«У нас с другими странами подписаны две конвенции: по безопасности дорожного движения и по экологии. И такие революционные моменты не приведут ни к чему хорошему. Многие также предлагают забрать аккредитацию на техосмотр у РСА и отдать ее Росаккредитации, где самая минимальная ставка за аккредитацию составляет 150 тысяч рублей. Тогда как у нас это сегодня 30 тысяч рублей. В таком случае операторы техосмотра вообще разбегутся. Мы против радикальных идей и надеемся, что за шесть месяцев нам удастся договориться с общественными организациями и внести все важные коррективы в систему техосмотра», — пообещал представитель РСА Сергей Ефремов.

Автор: Екатерина Демишева, Autonews.ru