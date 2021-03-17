Volkswagen бросает вызов Tesla («Эксперт»)

В понедельник, 15 марта, глава Volkswagen AG (VW) Герберт Дисс сделал важное заявление: «Позвольте начать с главного: передвижение при помощи электричества выиграло гонку. Это единственный способ быстро уменьшить вредные выбросы от автомобилей в атмосферу».

Дисс произнес эти знаковые слова на мероприятии, которое VW назвал «День силы». Немецкий автогигант рассказал на нем о своих планах на будущее в целом и в частности о том, что VW обойдет Tesla и станет крупнейшим производителем электромобилей в мире. Ситуацию на рынке электромобилей Bloomberg описывает следующим образом: если Tesla на нем можно сравнить с Apple, то Volkswagen собирается стать Samsung.

Вместо того, чтобы говорить об электромобилях, дизайне и прочих вещах, которые несомненно заинтересуют потенциальных покупателей, большая часть мероприятия была посвящена, на первый взгляд, скучным разговорам о том, что происходит внутри электромобилей – о литий-ионных аккумуляторах. Между тем, ничего удивительного в этом нет, потому что питание, т.е. аккумуляторы составляют почти треть (более 30%) стоимости электромобиля.

Каждый автопроизводитель сейчас в той или иной мере думает об электромобилях и что-то делает в этом направлении. Поэтому чем дешевле аккумулятор будет стоять на машине, тем дешевле она будет. Цена – важный компонент и для традиционных автомобилей, а для дорогих пока еще электромобилей он приобретает еще более важное значение. Причем, в случае с аккумуляторами важна не только их стоимость, но и доступ к ним. Особенно для автопроизводителей типа VW, у которых на рынке электромобилей очень большие и амбициозные планы.

Переход к электромобилям будет недешевым. VW объявил о строительстве в Европе к 2030 году шести фабрик по производству аккумуляторов. Только их строительство обойдется немецкому автогиганту приблизительно в 29 млрд долларов.

Планы VW инвесторам понравились. Акции компании в понедельник выросли на 3,6%, а во вторник утром прибавили еще 29%. Несмотря на объемы инвестиций, крупнейшему автогиганту планеты будет трудно обойти Илона Маска.

«Tesla скорее всего останется лидером на рынке электромобилей»,- написал в аналитической записке аналитик компании Robert W. Baird Бен Калло. Он считает, что Tesla сохранит лидерство и в секторе аккумуляторов.

Профессор университета Карнеги-Меллона и эксперт по электромобилям Венкат Вишнаватан тоже считает, что в области аккумуляторов и электромоторов Tesla на 4-5 лет опережает конкурентов. Аккумуляторы Маска позволяют проехать большее расстояние.

На Калло планы VW тоже произвели сильное впечатление, но он считает, что Маск не уступит лидерство.

«Мы видим в Volkswagen потенциального лидера в той части рынка электромобилей, которая не относится к Tesla,- говорит он.- На рынке возникнет экосистема, не относящаяся к Tesla так же, примерно, как на рынке смартфонов существует экосистема, не имеющая отношения к Apple, т.е. Android.

Apple Inc. построила экосистему, интегрирующую такие инновации аппаратного обеспечения, как процессоры и датчики камеры с операционной системой iOS и App Store. Tesla совершила нечто похожее на рынке электромобилей, создав собственное производство аккумуляторов, электромоторов и систем помощи водителю. Маск также строит сеть зарядок.

Android и Samsung Electronics Co. сумели захватить значительную часть рынка смартфонов, но Apple несмотря на это создал доминирующий бренд и экосистему, за которую покупатели готовы платить большие деньги, и стал самой дорогой компанией на планете.

VW едва ли станет Apple на рынке электромобилей, но стать на нем Samsung ему вполне по силам. Так же, как у Samsung имеется преимущество над Apple в секторе дисплеев, так имеется одна сфера, в которой немецкий автогигант может быть впереди Tesla. VW многое поставил на литий-ионные аккумуляторы следующего поколения.

Девять лет назад VW инвестировал крупные средства в американский стартап QuantumScape Corp. Компания разрабатывает твердотельные аккумуляторы, обещающие увеличить расстояние, которое можно проехать на одной зарядке, на 50% и при этом снизить продолжительность зарядки до 15 минут.

Аккумуляторы QuantumScape попадут в электромобили не раньше 2025 года. Тем не менее, рыночная капитализация компании уже сейчас составляет ок. 23 млрд долларов, что всего в 6 раз меньше стоимости самого VW.

Tesla над твердотельными аккумуляторами пока не работает. По крайней мере, сообщений об этом нет.