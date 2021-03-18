Новые правила сдачи на права: в ГИБДД рассказали обо всех изменениях (Autonews.ru)

С 1 апреля изменится прием практических экзаменов в ГИБДД. Площадку объединят с городом: кандидату нужно будет уверенно ориентироваться в потоке и выполнять задания в произвольном порядке. На все дадут 30 минут.

В России кардинально меняется подход к приему практических экзаменов в ГИБДД. Водители должны будут демонстрировать не только наработанные с инструкторами приемы, но и показать инспекторам свое умение ориентироваться в реальной городской обстановке. Новые правила прописаны в административном регламенте МВД и постановлении правительства «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами». В пресс-службе МВД России Autonews.ru подтвердили, что оба документа вступают в силу 1 апреля. «Информацией о переносе даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов не располагаем», – уточнили в ведомстве.

Экзамен станет короче

Сейчас на сдачу практики уходит два дня: сначала нужно пройти испытания на площадке в автошколе и только потом выезжать в город. Теперь эти два этапа объединят в один. Со вступлением изменений в силу на все задание кандидат в водители потратит не более 30 минут. Спешить не придется: на подготовку к началу экзамена выделено еще 20 минут.

По команде инспектора кандидат в водители должен будет занять свое кресло. После этого инспектор ГИБДД начнет аудио- и видеозапись процесса. Под запись полицейский проверит документы автомобилиста, чтобы исключить возможность ошибки или сдачи экзамена кем-то другим. Затем будущий автомобилист должен подготовиться к испытанию: пристегнуть ремень, настроить водительское место под себя и подать сигнал о готовности. Начинать выполнение задания нужно строго по команде сотрудника ГИБДД.

Как рассказывали корреспонденту Autonews.ru представитель ГИБДД, проводить экзамены, как и раньше, будут на закрытых огороженных площадках. Для этого по-прежнему можно использовать инфраструктуру автошкол. Но и просто огороженные площадки наподобие пустых паркингов тоже подойдут. Упражнения – прежние: заезды в боксы, развороты в ограниченном пространстве, параллельная парковка, «горка» и так далее.

Незаученные маршруты и упражнения прямо в городе

Если все пройдет удачно, инспектор ГИБДД отдаст команду сразу выезжать в город. Тестировать автомобилистов будут на улицах со спокойным трафиком, но о пустых «искусственных» отрезках речи не идет. Кандидату придется работать в максимально жизненных условиях и подтверждать свою готовность к стрессовым ситуациям на дорогах.

При этом кандидату в водители не будет заранее известен точный маршрут. Дело в том, что сейчас у инспекторов есть выбор примерно из трех стандартных маршрутов. Зная их, инструкторы автошкол зачастую «натаскивали» учеников именно работе именно на них, и будущие автомобилисты буквально заучивали обстановку и знаки. Теперь же желающие получить права будут знать только общий перечень улиц и дорог, а также территорий, где им нужно будет проехать с экзаменатором.

В такой поездке инспектор сможет отдавать команды из списка заданий в любой последовательности. Например, проехать регулируемый или нерегулируемый перекресток, совершить левые и правые повороты, миновать железнодорожный переезд, правильно перестроиться, проехать с максимальной разрешенной скоростью, затормозить и остановиться на разных скоростях и так далее. Каждая команда прописана в регламенте – отдавать ее нужно четко и без разночтений.

«Нововведения позволят исключить «натаскивание» кандидата в водители на отдельные виды упражнений в условиях закрытой площадки и в конечном итоге изменят подход автошкол к обучению практическому вождению, сделав «заучивание» учебных маршрутов бесполезным», – рассказали Autonews.ru в МВД России.

В ведомстве также объяснили, что исключение практического экзамена по первоначальным навыкам управления ТС в виде отдельной процедуры позволит снизить количество обращений кандидата в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции и сократить время на получение государственной услуги.

За ошибки начислят баллы

Каждая ошибка будет стоить желающему получить водительское удостоверение определенное количество баллов. Пять набранных баллов – это провал. При этом в перечне есть нарушения, каждое из которых как раз стоит сразу эти пять баллов. Среди них:

1. Выезд на встречную полосу

2. Проезд на «красный»

3. Нарушение правил обгона, поворота и разворота

4. Нарушение правил движение задним ходом

5. Превышение скорости.

Если после ошибки сумма штрафных баллов не дойдет до пяти, кандидату в водители предложат повторно выполнить неудавшийся маневр. Штраф в размере 1 балла полагается, если водитель двигался без необходимости со слишком малой скоростью, при начале движения допустил резкий старт, несвоевременно подал сигнал поворота или неправильно оценил дорожную обстановку.

2 балла инспектор начислит, если водитель, к примеру, откатился назад и не проконтролировал откат стояночным или рабочим тормозом, резко затормозил без необходимости предотвращения ДТП или не пользовался зеркалами заднего вида.

3 балла впишет инспектор, в случаях, если будущий водитель выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий или же если в установленных случаях он не снизил скорость и не остановился.

ГИБДД может аннулировать результат экзаменов

Весь снятый процесс сдачи экзамена будут хранить в экзаменационном подразделении не менее месяца. Это нужно на случай, если провалившийся кандидат решит оспорить результат экзамена. Если подтвердится, что на самом деле кандидат не ошибался, его жалобу удовлетворят и назначат новое время на пересдачу. Но есть и обратная ситуация: в ГИБДД могут аннулировать уже выданные права, если окажется, что они оформлены с нарушением правил.

Права будут выдавать с 17 лет

Вместе с этими изменениями должно заработать предложение ГИБДД о допуске к управлению автомобилем уже с 17 лет, а не 18 лет. Сейчас экзамен в ГИБДД можно сдавать начиная с 17 лет, но даже успешно пройдя тестирование садиться за руль разрешено только с 18 лет. До этого момента в ГИБДД водительское удостоверение просто не выдадут. Теперь же 17-летним начнут выдавать ВУ. Но в каждой поездке подростков должен будет сопровождать совершеннолетний наставник, причем с действующим водительским удостоверением.

На пересдачу практики дадут 60 дней

Сейчас нет никаких пошлин за сдачу экзамена в ГИБДД. Нужно заплатить только за выдачу самих прав – 2000 руб. Поэтому не сдав практику, некоторые кандидаты продолжают снова и снова штурмовать экзаменационные подразделения в ГИБДД. В ведомстве считают, что тренироваться нужно не на инспекторах, а с инструкторами. Поэтому на подготовку для пересдачи увеличили временной лимит – после неудачи теперь можно прийти на экзамен не позднее чем через 60, а не 30 суток. Минимальный срок проведения повторных экзаменов остался без изменений – семь суток. В случае трех неудачных попыток следующий повторный экзамен, как и сейчас, будет назначаться не ранее чем через 30 дней.

В автошколах готовят по-старому

Опрошенные корреспондентом Autonews.ru руководители автошкол из разных регионов признались, что до сих пор не уверены, что в ГИБДД начнут принимать экзамены по-новому. При этом многие считают, что в подходе самих автошкол к обучению в целом ничего не меняется, ведь работают автошколы по утвержденным программам от министерства образования. Участники отрасли признают, что кандидатам не помешало бы больше часов практики. А при текущих расценках и нормативах расширить программу, по оценкам экспертов, не получится. Так, в частности, считает руководитель Всероссийского центра поддержки и развития автошкол Сергей Матвеев.

«Сейчас обучение стоит 20-25 тыс. руб., – говорит Матвеев. – Чтобы включить в него больше дополнительных часов практики нужно, чтобы услуга стоила 40-45 тыс. руб. Эти деньги платить никто не хочет. В целом не могу сказать, что мы стали учить как-то по-новому в свете изменений. Нужно для начала посмотреть, как все заработает в отделениях ГИБДД. Не думаю, что на самом деле кандидаты почувствуют большую разницу».

Фото: Александр Алпаткин / ТАСС