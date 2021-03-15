Прикрепился к розетке: бренд Mini станет полностью электрическим («Газета.Ru»)

Через девять лет автокомпания Mini полностью откажется от обычных автомобилей на углеводородном топливе в пользу электрокаров, выяснили немецкие СМИ. А последняя модель бренда с двигателем внутреннего сгорания должна появиться на рынке в 2025 году.

Автокомпания Mini через четыре года попрощается с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), выпустив последнюю модель с бензиновым мотором. Об этом сообщает немецкий еженедельник Der Spiegel со ссылкой на свои источники в компании. Британский автопроизводитель намерен уже к 2027 году добиться того, чтобы половина всех его продаж приходилась на электрокары, а в 2030 году он полностью перейдет на электрический тип силовой установки для своих машин, утверждают немецкие журналисты.

По данным издания, главный исполнительный директор BMW AG (концерн владеет маркой Mini с 1994 года) Оливер Ципсе намерен заявить об этих планах уже в эту среду на пресс-конференции, посвященной публикации годового отчета корпорации. Сейчас компания Mini предлагает только одну модель с нулевым уровнем выбросов: электрический хетчбэк на базе Cooper.

Недавно фирма представила радикально стилизованную концепцию Vision Urbanaut, которая предваряет полностью электрический минивэн с элементами беспилотного управления, его серийное воплощение намечено на 2027 год.

Глава компании Mini Бернд Кербер осенью прошлого года намекал в разговоре с британской прессой на некие планы по электрификации модельной линейки. В 2019 году говорил о возможности выделения Mini в полностью электрический бренд и Питер Шварценбауэр, который в то время отвечал за Mini в совете директоров BMW. Шварценбауэр подчеркивал, что подключаемый гибрид Countryman был первым шагом для Mini, но он показал себя намного лучше, чем ожидали разработчики, что привело руководство концерна к выводу: «электрификация – это правильный путь для Mini», сообщает издание Electrive.

В ноябре концерн BMW сообщал, что новое поколение электрокара Mini Countryman с 2023 года будет выпускаться уже не в Англии, а на сборочном заводе в Лейпциге. Свою локальную версию полностью электрического Mini также планируется создать совместное предприятие BMW и Great Wall в Китае. Что касается самого BMW, то в конце прошлого года Оливер Ципсе говорил, что каждый пятый автомобиль марки должен стать электрическим.

«Мы значительно увеличиваем количество электромобилей. В период с 2021 по 2023 год мы построим на четверть миллиона электромобилей больше, чем первоначально планировалось. При этом наши прежние планы были далеко не консервативны»,– заявлял Augsburger Allgemeine Ципсе.

В этом году все четыре немецких завода BMW будут выпускать электрокары, а еще через год – в модельном ряду компании будет 25 моделей автомобилей с электродвигателем. Стремительный перевод автокомпаний на электрический транспорт совпадает с желанием западных властей отказаться от традиционных автомобилей на углеводородном топливе. Так, Великобритания с 2030 года уже запретит продажу автомобилей с бензиновыми и дизельными моторами.

Причем радикализация европейской политики происходит стремительно на фоне сообщений об изменении климата и «зеленой» политической повестки во время избирательных кампаний. Изначально офис премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона сообщал, что час «Ч» для электромобилей может настать в 2040 или 2035 году.

В перспективе ближайших пяти лет Mini не стоит рассчитывать на хоть сколько-нибудь значимый уровень продаж электрокаров в России, полагает аналитик по автопрому «ВТБ-Капитала» Владимир Беспалов. Однако постепенно и Россия будет встраиваться в глобальный тренд электрификации транспорта, считает он.

«То, что Mini переводят на электричество – это вполне ожидаемо, поскольку эта марка с ярко выраженным городским характером, ее модели не ориентированы на какие-то длительные загородные поездки. Если в России будут продавать электрические Mini, то спрос будет небольшим, поскольку электрокары в России – все еще нишевый продукт», – сказал «Газете.Ru» Беспалов.

Схожего мнения придерживается партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто. Он напоминает, что хоть в 2020 году продажи электромобилей в России и выросли на 95%, но в абсолютных значениях цифры незначительные – 687 штук. Собеседник сомневается, что планы автокомпаний по столь стремительной электрификации своих модельных линеек смогут согласоваться с проблемами реальной инфраструктуры городов.

«С электромобилями на самом деле все не так однозначно, потому что уже сейчас идет речь о дефиците редкоземельных материалов, использующихся для производства аккумуляторов. Непонятно смогут ли обеспечить текущие энергопроизводящие мощности резкий скачок потребления энергии со стороны электротранспорта, – поделился мнением с «Газетой.Ru» Моржаретто. – Что касается перехода Mini на электричество, то в этом она не отличается от планов Volvo, заявившей об аналогичном отказе от ДВС. В России суммарный спрос на такие машины пока ограничивается не более, чем тысячей штук».

Об отставании наземной зарядной инфраструктуры в электрической «гонке» говорят и представители автокомпаний. Так, ранее глава BMW Оливер Ципсе отмечал, что в ФРГ в 2030 году по дорогам будет ездить уже около 7-10 млн электрифицированных автомобилей. Поскольку каждый электрокар должен заряжаться, то понадобится около 8-11 млн станций, из них 1 млн – общественных.

«Чтобы достичь этого показателя необходимо каждую неделю начиная с сегодняшнего дня устанавливать по 15 тыс. частных и 1,3 тыс. государственных зарядных пунктов. От этого мы, к сожалению, далеки», – сказал Ципсе.

Фото: AutoWP.ru