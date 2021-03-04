Водителей пугают штрафами («Российская газета»)

В СМИ и интернете снова рассказывают о якобы вступивших в силу новых штрафах для водителей, а также о новых требованиях к тюнингу автомобилей. Мол, с 1 марта начали штрафовать автовладельцев за отсутствие техосмотра. А также за неузаконенный тюнинг автомобилей. Однако это не так.

Штраф за отсутствие техосмотра начнет действовать с 1 марта 2022 года и составит 2 тысячи рублей. С 1 марта этого года введена ответственность операторов техосмотра, а также экспертов-техников за оформление диагностической карты без проведения техосмотра, а также за внесение сведений о ней в автоматизированную систему в виде штрафа от 5 до 10 тысяч рублей для граждан и от 200 до 300 тысяч рублей для юридических лиц. Автовладельцев еще год штрафовать не будут.

Впрочем, с 1 сентября у страховщиков появится еще один повод выставить регресс своему клиенту по ОСАГО - виновнику аварии. То есть потребовать от него компенсировать в полном объеме произведенную выплату пострадавшему в ДТП. Этим поводом будет отсутствие на момент ДТП диагностической карты на машину виновника.

Что же касается тюнинга, то здесь не поменялось ровным счетом ничего. Как и прежде, на машину можно устанавливать элементы, которые предусмотрены одобрением типа транспортного средства без всяких разрешений и посещения испытательных лабораторий. Элементы, которые не предусмотрены одобрением типа, можно установить, только получив разрешение на внесение изменений в конструкцию. Для этого необходимо обратиться в испытательную лабораторию, которая выдаст заключение о возможности внесения изменения в конструкцию. Затем в ГИБДД для получения разрешения на внесение этих изменений. Потом к установщику оборудования, и снова в лабораторию для получения протокола испытаний.

С протоколом - на пункт техосмотра для прохождения ТО. А затем со всеми документами в ГИБДД для получения свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства и внесения изменений в регистрационные документы. Такой порядок действует с июня 2019 года. В этом году с 1 февраля у ГИБДД появился новый повод для отказа в выдаче разрешения и свидетельства о безопасности конструкции. Их не выдадут, если в реестре, который ведет Минэкономразвития, нет заключения испытательной лаборатории и протокола испытаний.

Штраф за незаконный тюнинг также не менялся. Он предусмотрен статьей 12.5 Кодекса об административных правонарушениях и составляет 500 рублей. Но если незаконный тюнинг выявил инспектор на дороге, то у автовладельца остается только два пути: либо привести машину в соответствие, либо узаконить внесение изменений в конструкцию. В противном случае регистрация автомобиля будет аннулирована.

Каких-либо изменений по части тюнинга даже не планируется. Единственное, что изменится - это перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортного средства. Да и то не сильно. Добавится запрет на использование летних шин зимой, и шипованных - летом. А также запрет на эксплуатацию автомобиля без противосолнечного козырька со стороны водителя, если он предусмотрен конструкцией автомобиля. Причем, когда это произойдет - пока неизвестно. Постановление только разрабатывается. Планируется, что оно должно вступить в силу 1 июля.

Также для тех, кто ездит с незаконным тюнингом, планируется ввести запрет эксплуатации. Выражаться он будет в том, что в течение трех дней надо будет либо убрать излишества, либо узаконить и пройти внеочередной техосмотр. В противном случае, если через три дня такой автомобиль попадется инспектору на дороге, то у водителя будет задержано свидетельство о регистрации автомобиля. Но это только в планах. В Госдуму соответствующие поправки в закон о безопасности дорожного движения еще не вносились.

Фото: Reuters