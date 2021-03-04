Пользователям каршеринга предложили пересесть на отечественные авто («Парламентская газета»)

В рабочей группе при думском Комитете по транспорту пока не смогли договориться, нужен ли отдельный закон для краткосрочной аренды машин.

Минэкономразвития и операторы каршеринга считают избыточным регулирование отрасли на федеральном уровне. Парламентарии настаивают, что отдельный закон по краткосрочной аренде авто должен быть. Также предлагается Минпромторгу рассмотреть возможность преимущественного использования в каршеринговых компаниях отечественных машин. Такое обращение в ведомство планирует направить зампред думского Комитета по транспорту Владимир Афонский.

Регулировать или нет

Как ранее рассказал «Парламентской газете» руководитель рабочей группы, первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов, на заседании 1 марта планировалось получить первые контуры проекта закона о каршеринге. К обсуждению вопросов законодательного регулирования кратковременной аренды автомобилей были приглашены представители бизнеса, Министерства экономического развития, Минтранса и экспертного сообщества. Однако к единому мнению участники заседания так и не пришли.

Как считают в Минэкономразвития, существующих правовых инструментов с учётом нормативных актов и опыта Москвы достаточно. Действующий Гражданский кодекс, в частности, предусматривает регулирование правоотношений по вопросам сдачи транспортных средств в аренду. Операторы каршеринга полагают, что появление профильного закона поставит их в неравное положение с остальными участниками рынка аренды – с автопроизводителями или компаниями по прокату автомобилей.

Однако ряд парламентариев и экспертов оценивают подобный подход, как недальновидный. В частности, депутат Владимир Афонский призывает уже сейчас подумать о динамичном развитии правоотношений между арендодателем авто и арендатором в недалёком будущем.

«Каршеринг – быстрорастущий сегмент, – отметил он. – По прогнозам, к 2030-2035 году он займёт значительное место в системе городского транспорта не только столицы, но и других городов. Поэтому взаимоотношения в этой отрасли следует закрепить на федеральном уровне с предоставлением определённых полномочий субъектам Федерации».

Вопросы безопасности

За федеральный закон выступает и координатор «Синих ведёрок», руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Пётр Шкуматов.

«В документе следует прописать ответственность арендодателя и арендатора, чтобы не было произвола со стороны каршеринговых компаний, – пояснил эксперт. – Известно немало случаев, когда со счёта клиента списывались большие суммы денег за нарушения или повреждения авто, к которым он не причастен».

Специалист также рассказал, что в штате компаний краткосрочной аренды авто существует должность «дежурный нарушитель». В его обязанности входит возвращение каршеринговых авто со штрафстоянок после того, как на него выпишут постановление об административном правонарушении. По действующим нормам, если водитель нарушает ПДД, штрафы в автоматическом режиме приходят собственнику авто – то есть в компанию.

«Подобные сложные схемы возникают из-за отсутствия нормального регулирования», – убеждён эксперт.

Кроме того, нуждаются в федеральном регулировании и вопросы страхования ответственности операторов каршеринга.

«Несмотря на то что компании заверяют о страховании рисков и водителей, и пассажиров, это нигде законодательно не закреплено, это добрая воля самих компаний, – указывает депутат Владимир Афонский. – Сегодня они страхуют, завтра – нет. Поэтому такие отношения между владельцем компании и клиентом, а также органом государственной и муниципальной власти должны регулироваться федеральным законом».

По словам парламентария, через одну-две недели пройдёт новое заседание рабочей группы, на котором всё же попытаются выработать решение, которое бы всех устроило.

«Также можно подумать о подключении Минпромторга к работе над проектом, – рассказал Владимир Афонский. – Например, предложив ведомству обсудить возможность преимущественного использования в каршеринговых компаниях отечественных автомобилей».

Депутат напомнил, что сегодня в стране действует ряд госпрограмм по поддержке отечественного автопрома. В частности, программы «семейный автомобиль», «первый автомобиль», «медицинский работник» и «Trade-in» предусматривают компенсацию россиянам части затрат на покупку авто в кредит. Льготные кредиты предоставляются на новые автомобили российского производства не дороже 1,5 миллиона рублей, выпущенные не ранее 1 декабря 2020 года и имеющие электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

По мнению Владимира Афонского, распространение подобной программы в сфере каршеринга позволит не только поддержать российский автопром, но и послужит развитию отрасли краткосрочной аренды автомобилей.

Фото: АВТОВАЗ