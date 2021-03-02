Долой каршеринг: рейтинг лучших автокредитов на новые автомобили (Frank RG)

Аналитическая компания Frank RG представляет рейтинг лучших программ автокредитования для покупки новых автомобилей стоимостью от 1 млн рублей.

В 2020 году в России, по данным «Автостат», было продано 1,5 млн новых автомобилей. Это на 9% ниже, чем в 2019 году. Объем выданных автокредитов на новые автомобили также упал – на 10%. Причины – пандемия, падение стоимости рубля и доходов населения. Еще одна причина, которая не дает продажам расти – ставки по кредитам. Их средний уровень – около 10%, а снижаются они медленнее, чем ставки по ипотеке или ключевая ставка ЦБ. С начала 2018 года ставки по автокредитам упали на 2,6 п.п., а ставка ЦБ – на 3,5 п.п. (с 7,75% до 4,25%).

При этом цикл снижения ставок в экономике заканчивается, о чем сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании 12 февраля 2021 года: нас ждет период стабильных ставок с возможным их ростом к концу 2021 года.

Все это означает, что при выборе автомобилей ставки по кредитам будут играть все большую роль.

Frank RG представляет первый рейтинг автокредитов на новые автомобили. Для этого исследования мы взяли 10 самых продаваемых, по данным «Автостат», автомобилей в Москве в 2020 году стоимостью не менее 1 млн руб. Для каждой модели мы выбрали пять лучших программ автокредитования с самой низкой процентной ставкой.

В этих мини-рейтингах (методика) банки и программы ранжированы по ставке, которую можно получить, оформив при получении кредита полис страхования КАСКО. По некоторым программам можно получить более выгодные тарифы, если дополнительно оформить страхование жизни (СЖ). Эти ставки также указаны в таблицах, как и ставки на кредитование вообще без каких-либо полисов.

Важно: две программы автокредитования попали в рейтинг по всем десяти моделям. Это программа ВТБ «ЭкстраЛайт» и новая программа «Зеленый свет» Уралсиба, запущенная в январе 2021 года. По программе «ЭкстраЛайт» ставку в рейтинге можно снизить еще на 1,5 п.п., если оформить дебетовую карту «Автолюбитель». Ее обслуживание бесплатно со 2-го года использования, но в первый год оно обойдется в 40 тыс. руб. Имейте это в виду. По карте начисляется бонусный кешбэк 10% в авто-категориях и доступен сервис поддержки на дороге и медицинские расходы при ДТП.

Сетелем Банк также вошел во все рейтинги, но с тремя разными программами. В восемь рейтингов вошла программа «Автолайт».

Лучшие автокредиты на Hyundai Creta

У Hyundai нет собственного аффилированного банка в РФ, но есть три официальных банка-партнера: Сетелем Банк, Русфинанс Банк и Совкомбанк. В рейтинг вошли программы только первых двух банков. По всем программам Русфинанс Банка подача заявки через сайт банка дополнительно снижает ставку на 0,5 п.п.

У Сетелем Банка в линейке есть вариация программы «Лайт» – «Лайт: Промо Субсидированный», по которой ставка составляет 5,90% при обязательном оформлении страхования жизни (СЖ).

Лучшее предложение Совкомбанка – Hyundai Finance Indirect начинается от 12,30% с обязательным КАСКО независимо от СЖ и потому не вошло в рейтинг. По этой же программе можно получить ставку 10,30%, но СЖ будет обязательным, причем с комиссией, минимум, в 3,50% от суммы автокредита.

Лучшие программы кредитования для покупки Hyundai Creta

Лучшие автокредиты на Nissan Qashqai

РН Банк – аффилированный банк альянса Renault–Nissan–Mitsubishi не попал в профильный рейтинг по этой модели. Банк делает упор на автокредиты с остаточным платежом и коротким сроком – около 2 лет, чтобы стимулировать клиента к более частому обновлению автомобиля и возврату в банк. По таким программам ставка РН Банка может достигать 7% с СЖ, а для участников программы лояльности «В кругу Ниссан» – 5%.

Помимо программ РН Банка Nissan предлагает и специальные программы с розничными банками. Так в рейтинг вошла, например, программа Русфинанс Банка. По всем его программам подача заявки через сайт банка дополнительно снижает ставку на 0,5 п.п.

Указанные ставки Газпромбанка по «Кредиту на покупку нового автомобиля» действуют при сумме кредита не ниже 1,5 млн руб. и не зависят от КАСКО. Если сумма кредита составит от 1 до 1,5 млн руб., то ставка вырастет до 13,90% (до 7,90% с СЖ).

Лучшие программы автокредитования для Nissan Qashqai

Лучшие автокредиты на Volkswagen Tiguan

Еще один аффилированный с автопроизводителем банк – Фольксваген Банк не вошел в рейтинг по своей профильной марке. Лучшая ставка у него доступна по программе «Акция. VW Tiguan New» на модель 2021-го года – 11,90% (7,90% с СЖ). Если бы рейтинг строился на основе процентных ставок КАСКО+СЖ, Фольксваген Банк в него бы попал.

Помимо программ аффилированного банка Volkswagen предлагает и специальные программы с розничными банками. Так в рейтинг вошла, например, «Volkswagen в кредит» от Русфинанс Банка. По всем его программам подача заявки через сайт банка дополнительно снижает ставку на 0,5 п.п.

Лучшие программы автокредитования для Volkswagen Tiguan

Лучшие автокредиты на Toyota Camry

Тойота Банк не вошел в рейтинг по своей марке. Еще в декабре у банка действовала программа Camry со ставкой 10,90% (9,40% при оформлении СЖ). Сейчас лучшая ставка по программе «Комфорт» – 12,50% (9,50% с СЖ).

Указанные ставки по программе Газпромбанка «Кредит на покупку нового автомобиля» действуют при сумме кредита не ниже 1,5 млн руб. и не зависят от КАСКО. Если сумма кредита составит от 1 до 1,5 млн руб., то ставка вырастет до 13,90% (до 7,90% с СЖ).

Лучшие программы автокредитования для Toyota Camry

Лучшие автокредиты на Skoda Octavia

Еще один аффилированный с автопроизводителем банк – Фольксваген Банк не вошел в рейтинг по своей профильной марке. Лучшая ставка у него доступна по программе «Акция. Skoda Octavia, Rapid, Kodiaq» – 13,90% (9,90% с СЖ). Если бы рейтинг строился на основе процентных ставок КАСКО+СЖ, Фольксваген Банк в него бы попал.

Указанные ставки по программе Газпромбанка «Кредит на покупку нового автомобиля» действуют при сумме кредита не ниже 1,5 млн руб. и не зависят от КАСКО. Если сумма кредита составит от 1 до 1,5 млн руб., то ставка вырастет до 13,90% (до 7,90% с СЖ).

Лучшие программы автокредитования для Skoda Octavia

Лучшие автокредиты на Nissan X-Trail

РН Банк – аффилированный банк альянса Renault–Nissan–Mitsubishi не попал в профильный рейтинг по этой модели. Банк делает упор на автокредиты с остаточным платежом и коротким сроком – около 2 лет, чтобы стимулировать клиента к более частому обновлению автомобиля и возврату в банк. По таким программам ставка РН Банка может достигать 7% с СЖ, а для участников программы лояльности «В кругу Ниссан» – 5%.

Помимо программ аффилированного РН Банка Nissan предлагает и специальные программы с розничными банками. Так в рейтинг вошла, например, программа от Русфинанс Банка. По всем его программам подача заявки через сайт банка дополнительно снижает ставку на 0,5 п.п.

Указанные ставки по программе Газпромбанка «Кредит на покупку нового автомобиля» действуют при сумме кредита не ниже 1,5 млн руб. и не зависят от КАСКО. Если сумма кредита составит от 1 до 1,5 млн руб., то ставка вырастет до 13,90% (до 7,90% с СЖ).

Лучшие программы автокредитования для Nissan X-Trail

Лучшие автокредиты на Skoda Kodiaq

Еще один аффилированный с автопроизводителем банк – Фольксваген Банк не вошел в рейтинг по своей профильной марке. Лучшая ставка доступна у него по программе «Акция. Skoda Octavia, Rapid, Kodiaq» – 13,90% (9,90% с СЖ). Если бы рейтинг строился на основе процентных ставок КАСКО+СЖ, Фольксваген Банк в него бы попал.

Указанные ставки по программе Газпромбанка «Кредит на покупку нового автомобиля» действуют при сумме кредита не ниже 1,5 млн руб. и не зависят от КАСКО. Если сумма кредита составит от 1 до 1,5 млн руб., то ставка вырастет до 13,90% (до 7,90% с СЖ).

Лучшие программы автокредитования для Skoda Kodiaq

Лучшие автокредиты на Toyota RAV4

Кэптивный Тойота Банк занял место в рейтинге с целевой программой RAV4. Она уступила программе «Экстралайт» от ВТБ, которая не является специальной и действует по широкой линейке автомобилей.

Лучшие программы автокредитования для Toyota RAV4

Лучшие автокредиты на Mitsubishi Outlander

Ставки по «Классическому кредиту» МС Банка Рус (Митсубиши Банк) в рейтинге приведены для Mitsubishi Outlander 2.0 2020-го модельного года. Для моделей Outlander 2.0 2019 года, Outlander 3.0 или Outlander 2.4 ставка составит 11,90% (6,90% с СЖ).

«Mitsubishi в кредит» от Русфинанс Банка – единственная совместная программа с автопроизводителем в рейтинге, не считая предложения кэптивного МС Банка. По всем программам Русфинанс Банка подача заявки через сайт банка дополнительно снижает ставку на 0,5 п.п.

Лучшие программы автокредитования для Mitsubishi Outlander

Лучшие автокредиты на KIA Sportage

У KIA нет собственного аффилированного банка, но есть три официальных банка-партнера: Сетелем Банк, Русфинанс Банк и Совкомбанк. В рейтинг вошли программы только первых двух. По всем программам Русфинанс Банка подача заявки через сайт банка дополнительно снижает ставку на 0,5 п.п. Сетелем Банк запустил в начале февраля новую линейку «Партнерский: APL» и одна из программ сразу попала в ТОП.

Ставка по программе Совкомбанка KIA Finance Indirect Light составлала 10,99% с обязательным КАСКО независимо от СЖ, но банк закрыл эту программу в январе. Теперь лучшая ставка начинается от 12,30% по программе KIA Finance Indirect – с обязательным КАСКО и независимо от СЖ. Либо по этой же программе можно получить ставку 10,30%, но СЖ будет обязательным, причем с комиссией в 3,50% от суммы автокредита.

Лучшие программы автокредитования для KIA Sportage

Как мы считали

Исходный рейтинг самых продаваемых моделей в Москве за 2020 год по данным «Автостат» включает 4 модели стоимостью менее 1 млн руб. в базовой комплектации: KIA RIO, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris и Skoda Rapid. Из нашего рейтинга мы их исключили. Автомобили премиального сегмента вроде BMW и Mercedes не попали в число самых продаваемых и поэтому не участвовали в оценке.

При выборе самых выгодных процентных ставок мы рассматривали условия только классических автокредитов (исключены кредиты с остаточным платежом) для клиентов с улицы. Срок оформления кредита – от 3 до 5 лет, первоначальный взнос – до 50% (не включая верхнюю границу). Позиция банка в рейтингах определяется размером ставки по кредиту при условии оформления страхования КАСКО. Оформление страхования жизни по программе не должно быть обязательным. Оформление гарантии страхования стоимости автомобиля (GAP) также необязательно.

Мы исключили из расчета некоторые программы автокредитования, по которым невозможно точно оценить величину надбавки к процентной ставке при отказе от СЖ или ставка является плавающей на усмотрение банка. Мы исключили из расчета программы автокредитования тех банков, которые не работают на территории Москвы.

Frank RG